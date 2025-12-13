Τέιλορ Σουίφτ: Πού μπορεί να ξόδεψε τα έσοδα της ιστορικής περιοδείας της Eras; – Τι αποκαλύπτει η ίδια
H περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ σημείωσε έσοδα που ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.
Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ότι ο ιστορικός θρίαμβος της παγκόσμιας περιοδείας της, «Eras Tour», της επέτρεψε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της.
Τέιλορ Σουίφτ: Πού ξόδεψε τα υπέρογκα έσοδα;
Η διάσημη τραγουδίστρια θέλησε να αποκτήσει μετά από χρόνια προσπαθειών, τα δικαιώματα των αυθεντικών ηχογραφήσεων των έργων της.
«Έτσι ξόδεψα τα χρήματα από την περιοδεία», είπε χαρακτηριστικά, καλεσμένη στην εκπομπή «The Stephen Colbert Show».
«Χάρη στους θαυμαστές μου κατάφερα να πάρω πίσω τη μουσική μου», συμπλήρωσε.
Όπως αναφέρει το Ε!Νews, τον περασμένο Μάιο, η Σουίφτ μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση της εξαγοράς των masters της από τη Shamrock Capital η οποία είχε αποκτήσει τα δικαιώματα το 2020 από τη δισκογραφική εταιρεία Ithaca Holdings του Σκούτερ Μπράουν (Scooter Braun).
Ήθελα κάποια μέρα να αγοράσω τη μουσική μου χωρίς δεσμεύσεις
«Το μόνο που ήθελα ποτέ, ήταν η ευκαιρία να δουλέψω αρκετά σκληρά ώστε κάποια μέρα να αγοράσω τη μουσική μου χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς συνεργασίες, με πλήρη αυτονομία», είχε γράψει μεταξύ άλλων η Σουίφτ σε μια ευχαριστήρια επιστολή προς τους θαυμαστές της, προσθέτοντας:
«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον κόσμο της Shamrock Capital που ήταν οι πρώτοι που μου την πρόσφεραν».
Συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον οικοδεσπότη Στίβεν Κόλμπερτ, η Σουίφτ αναφέρθηκε και σε μία άλλη κομβική στιγμή που πραγματοποιήθηκε το 2025, τον αρραβώνα της με τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι.
Ο έρωτας και ο αρραβώνας
«Ο αρραβώνας με τον έρωτα της ζωής μου και η απόκτηση της μουσικής μου ήταν δύο γεγονότα που απλώς δεν θα μπορούσαν ποτέ να είχαν συμβεί.
Δεν είναι του τύπου, «είναι απλώς θέμα χρόνου». Θα μπορούσαν να μην είχαν έρθει ποτέ στη ζωή.»
