Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Το QKThr, ένα άγνωστο κομμάτι από το άλμπουμ Drukqs του Aphex Twin του 2001, ακούγεται σαν ένα ambient πείραμα που ηχογραφήθηκε σε ένα ιστορικό πειρατικό πλοίο. Τρεμάμενα δάχτυλα χαϊδεύουν τα πλήκτρα ενός ακορντεόν για να δημιουργήσουν έναν παράξενο τόνο.

«Συγκεντρωμένες συγχορδίες φωνάζουν, υποτονικές αλλά δυνατές, πριν επιστρέψουν στο ονειρικό κενό» γράφει για αυτό ο Archie Forde στον Guardian και συνεχίζει:

«Αυτή η 88 δευτερολέπτων ελεγεία πάντα επισκιάζονταν από ένα άλλο τραγούδι στο Drukqs, το ορχηστρικό Disklavier Avril 14th, το οποίο μαζί με το Windowlicker είναι το πιο γνωστό κομμάτι του ιδιοσυγκρασιακού παραγωγού από την Κορνουάλη».

Η «λεπτή προφητεία»

Ωστόσο, το QKThr έχει γνωρίσει μια παράξενη επιτυχία, εμφανιζόμενο σε σχεδόν 8 εκατομμύρια αναρτήσεις στο TikTok, κοσμώντας οτιδήποτε, από χαριτωμένα βίντεο με panda μέχρι μιμιδιακά βίντεο με τις προεδρικές συζητήσεις των ΗΠΑ, καθώς και μια νέα τάση βίντεο με αποτυχημένες προσπάθειες που ονομάζεται «subtle foreshadowing» (λεπτή προφητεία).

Ο αγαπημένος Aphex Twin έχει ξεπεράσει ακόμη και την Τέιλορ Σουίφτ σε μηνιαίους ακροατές στο YouTube Music, με 448 εκατομμύρια έναντι 399 εκατομμυρίων. Ο DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής RamonPang παρατήρησε αυτό το φαινόμενο την περασμένη εβδομάδα αποδίδοντας την άνοδο στο QKThr.

«Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο δημοφιλής είναι η μουσική του Aphex Twin σε περιεχόμενο μικρού μήκους» λέει στον Guardian. «Δεν είναι ότι υπήρξε μια πολιτισμική αλλαγή και ξαφνικά όλοι ακούνε ambient techno από τα ηχεία των σούπερ μάρκετ. Η πραγματική αλλαγή είναι πολύ πιο απλή: ο παλιός κατάλογος του Aphex Twin βιώνει μια αναγέννηση μέσω της γενιάς Z».

Ακούστε το QKThr

Στο μυαλό του Aphex Twin

Αυτές οι αναρτήσεις στο QKThr είναι μόνο ένα δείγμα της προφανής εξάρτησης της γενιάς Z από τον Aphex. Είτε πρόκειται για άνδρες από το Νταγκεστάν που χορεύουν χαρούμενα σε γραμμικό χορό στο Pulsewidth από το Selected Ambient Works 85-92, είτε για corecore edits – την μελαγχολική τάση στο διαδίκτυο που επεξεργάζεται τη θλίψη μετά την Covid μέσω βίντεο κολάζ – με μουσική υπόκρουση το Avril 14th, είτε ακόμα και για ένα remix του Alberto Balsalm από το I Care Because You Do, η μουσική του Richard D James (a.k.a Aphex Twin) έχει γίνει το φόντο της διαδικτυακής ζωής.

Μουσική γραμμένη για μη ανθρώπους

Η Chloe Saavedra, μουσικός με έδρα το Λος Άντζελες και ντράμερ της μπάντας Chaos Chaos, η οποία έχει επίσης συνεργαστεί με τους Lee Ranaldo, Caroline Polachek και Conan Gray, είναι μεγάλη θαυμάστρια του Aphex από τη δεκαετία του 2010 και συχνά δημοσιεύει διασκευές των τραγουδιών του στο TikTok.

Περιγράφει τη μουσική του, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό μέσω μουσικού προγράμματος, ως «γραμμένη για να παιχτεί από μη ανθρώπους» και την απρόβλεπτη φύση της ως το κλειδί της γοητείας του.

«Μαθαίνοντας το τραγούδι του Flim στα ντραμς, έμαθα να εκτιμώ πραγματικά τους ρυθμούς του: υπάρχουν μερικά μέτρα όπου όλα φαίνονται εξαιρετικά συγχρονισμένα και μηχανικά, αλλά μετά εισάγει έναν swing ρυθμό, ή κάνει κάτι σε τριπλό ρυθμό, ή βγαίνει εντελώς εκτός συγχρονισμού».

Η μουσική του Aphex Twin είναι από τη φύση της ευμετάβλητη, και ίσως γι’ αυτό έχει γίνει τόσο φυσικός σύντροφος της γενιάς Z και της γενιάς Alpha, που έχουν μεγαλώσει με ένα κατακερματισμένο υβρίδιο ψηφιακής και πραγματικής ζωής

Φυσικός σύντροφος

Η μουσική του Aphex είναι από τη φύση της ευμετάβλητη, και ίσως γι’ αυτό έχει γίνει τόσο φυσικός σύντροφος της γενιάς Z και της γενιάς Alpha, που έχουν μεγαλώσει με ένα κατακερματισμένο υβρίδιο ψηφιακής και πραγματικής ζωής.

Ο δημοσιογράφος ψηφιακής κουλτούρας Kieran Press-Reynolds λέει στον Guardian ότι το να ακούς Aphex, για παράδειγμα, σε ένα κοινότυπο βίντεο «ετοιμάσου μαζί μου» όπου κάποιος επιδεικνύει το ντύσιμο της ημέρας «πρόσθετε μια τεράστια συγκίνηση σε αυτό που έβλεπες».

«Νostalgiacore»

Ένας κυνικός θα μπορούσε να πει ότι η τρομακτική επίδραση προκύπτει επειδή η μουσική του, που μοιάζει να προέρχεται από έναν αλλόκοτο κόσμο, έχει γίνει τόσο δημοφιλής σε πλατφόρμες που σχετίζονται με το εμπόριο και την προσωπική επωνυμία.

Αλλά αυτό ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο τα τραγούδια του χρησιμοποιούνται τόσο συχνά σε αναρτήσεις με γραφικές εικόνες ή σε βίντεο «nostalgiacore», όπου ο συνδυασμός ήχου και εικόνων παραπέμπει σε συναισθήματα ή τοποθεσίες μακριά από την απομονωμένη εμπειρία του scroll.

Μερικοί μεγαλύτεροι ακροατές μπορεί να αντιδρούν στην ιδέα ότι ο αξιοσέβαστος κατάλογος του Aphex Twin «μειώνεται» στο αλγοριθμικό ισοδύναμο της μουσικής υπόκρουσης

Απροσδιορίστου ταυτότητας

Οι Press-Reynolds, RamonPang και Saavedra συμφωνούν επίσης όλοι για την γοητεία της αύρας του Aphex: οι φήμες ότι κατέχει ένα άρμα μάχης με άδεια κυκλοφορίας, ή ότι ζει σε ένα γυάλινο κτίριο σε μια κυκλική διασταύρωση στο νότιο Λονδίνο, ότι έριξε «πόρτα» για συνεργασία στη Μαντόνα, τα αινιγματικά ψευδώνυμα, όπως Polygon Window και Tuss, τα ατελείωτα λαβύρινθοι και τα αρχεία στο Soundcloud.

Η δυσκολία να προσδιοριστεί η ταυτότητα και τα κίνητρά του είναι εγγενώς αντιπολιτισμική και προσφέρει μια απελευθερωτική, μη κανονιστική μορφή θαυμασμού και ανακάλυψης: ο Saavedra τον αποκαλεί «αντι-ποπ» σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι νέοι ακροατές βιώνουν τη μουσική ως «επιβαλλόμενη».

Το «εξωγήινο σύμβολο» του λογότυπού του

Για τον RamonPang, η ελκυστικότητα του Aphex για τους νέους έγκειται στο παράξενο, διαχρονικό θαύμα του συνόλου του έργου του, από το «εξωγήινο σύμβολο» του λογότυπού του μέχρι το πονηρό «τρομακτικό πρόσωπο» που εμφανίζεται στα βίντεοκλιπ των Come to Daddy και Windowlicker, καθώς και στους παιδικούς, συναισθηματικούς ήχους του: «Μου αρέσει να πιστεύω ότι η νεότερη γενιά βρίσκει όλα αυτά απολύτως συναρπαστικά και τα ερευνά σε βάθος».

Μερικοί μεγαλύτεροι ακροατές μπορεί να αντιδρούν στην ιδέα ότι ο αξιοσέβαστος κατάλογος του Aphex Twin «μειώνεται» στο αλγοριθμικό ισοδύναμο της μουσικής υπόκρουσης. Αλλά πάντα είχε μια χρηστική πλευρά: το Digeridoo του 1992 γράφτηκε αρχικά για να απομακρύνει τους raver από τις παραλίες της Κορνουάλης την αυγή.

Δείκτης εναλλακτικότητας

Η εξωπραγματική μουσική του, η καλύτερη της οποίας έχει συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, έχει μια σπάνια, συνεχώς ανανεούμενη γοητεία, που σημαίνει ότι κάθε γενιά βρίσκει νέες συνειρμούς σε αυτήν και προσπαθεί να τον διεκδικήσει ως δικό της.

«Είναι ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που νιώθεις ότι πολλοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να επιδείξουν», λέει ο Saavedra – δηλαδή να τον διεκδικήσουν ως δείκτη εναλλακτικότητας και αναζήτησης μουσικού γούστου.

Η άρνηση του Aphex Twim να αποδώσει νόημα στο μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του αφήνει επίσης το πεδίο ανοιχτό για ατελείωτες επανερμηνείες. Όσον αφορά το QKThr, «πιθανότατα απλά ένιωσε την ανάγκη να γράψει κάτι ονειρικό και πλούσιο μια μέρα», λέει ο RamonPang, «και μετά αποφάσισε να το κάνει επειδή δεν τον νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι».

