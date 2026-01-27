magazin
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Music 27 Ιανουαρίου 2026, 14:10

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Το QKThr, ένα άγνωστο κομμάτι από το άλμπουμ Drukqs του Aphex Twin του 2001, ακούγεται σαν ένα ambient πείραμα που ηχογραφήθηκε σε ένα ιστορικό πειρατικό πλοίο. Τρεμάμενα δάχτυλα χαϊδεύουν τα πλήκτρα ενός ακορντεόν για να δημιουργήσουν έναν παράξενο τόνο.

«Συγκεντρωμένες συγχορδίες φωνάζουν, υποτονικές αλλά δυνατές, πριν επιστρέψουν στο ονειρικό κενό» γράφει για αυτό ο Archie Forde στον Guardian και συνεχίζει:

«Αυτή η 88 δευτερολέπτων ελεγεία πάντα επισκιάζονταν από ένα άλλο τραγούδι στο Drukqs, το ορχηστρικό Disklavier Avril 14th, το οποίο μαζί με το Windowlicker είναι το πιο γνωστό κομμάτι του ιδιοσυγκρασιακού παραγωγού από την Κορνουάλη».

Η «λεπτή προφητεία»

Ωστόσο, το QKThr έχει γνωρίσει μια παράξενη επιτυχία, εμφανιζόμενο σε σχεδόν 8 εκατομμύρια αναρτήσεις στο TikTok, κοσμώντας οτιδήποτε, από χαριτωμένα βίντεο με panda μέχρι μιμιδιακά βίντεο με τις προεδρικές συζητήσεις των ΗΠΑ, καθώς και μια νέα τάση βίντεο με αποτυχημένες προσπάθειες που ονομάζεται «subtle foreshadowing» (λεπτή προφητεία).

Ο αγαπημένος Aphex Twin έχει ξεπεράσει ακόμη και την Τέιλορ Σουίφτ σε μηνιαίους ακροατές στο YouTube Music, με 448 εκατομμύρια έναντι 399 εκατομμυρίων. Ο DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής RamonPang παρατήρησε αυτό το φαινόμενο την περασμένη εβδομάδα αποδίδοντας την άνοδο στο QKThr.

«Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο δημοφιλής είναι η μουσική του Aphex Twin σε περιεχόμενο μικρού μήκους» λέει στον Guardian. «Δεν είναι ότι υπήρξε μια πολιτισμική αλλαγή και ξαφνικά όλοι ακούνε ambient techno από τα ηχεία των σούπερ μάρκετ. Η πραγματική αλλαγή είναι πολύ πιο απλή: ο παλιός κατάλογος του Aphex Twin βιώνει μια αναγέννηση μέσω της γενιάς Z».

Ακούστε το QKThr

YouTube thumbnail

Στο μυαλό του Aphex Twin

Αυτές οι αναρτήσεις στο QKThr είναι μόνο ένα δείγμα της προφανής εξάρτησης της γενιάς Z από τον Aphex. Είτε πρόκειται για άνδρες από το Νταγκεστάν που χορεύουν χαρούμενα σε γραμμικό χορό στο Pulsewidth από το Selected Ambient Works 85-92, είτε για corecore edits – την μελαγχολική τάση στο διαδίκτυο που επεξεργάζεται τη θλίψη μετά την Covid μέσω βίντεο κολάζ – με μουσική υπόκρουση το Avril 14th, είτε ακόμα και για ένα remix του Alberto Balsalm από το I Care Because You Do, η μουσική του Richard D James (a.k.a Aphex Twin) έχει γίνει το φόντο της διαδικτυακής ζωής.

Μουσική γραμμένη για μη ανθρώπους

Η Chloe Saavedra, μουσικός με έδρα το Λος Άντζελες και ντράμερ της μπάντας Chaos Chaos, η οποία έχει επίσης συνεργαστεί με τους Lee Ranaldo, Caroline Polachek και Conan Gray, είναι μεγάλη θαυμάστρια του Aphex από τη δεκαετία του 2010 και συχνά δημοσιεύει διασκευές των τραγουδιών του στο TikTok.

Περιγράφει τη μουσική του, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό μέσω μουσικού προγράμματος, ως «γραμμένη για να παιχτεί από μη ανθρώπους» και την απρόβλεπτη φύση της ως το κλειδί της γοητείας του.

«Μαθαίνοντας το τραγούδι του Flim στα ντραμς, έμαθα να εκτιμώ πραγματικά τους ρυθμούς του: υπάρχουν μερικά μέτρα όπου όλα φαίνονται εξαιρετικά συγχρονισμένα και μηχανικά, αλλά μετά εισάγει έναν swing ρυθμό, ή κάνει κάτι σε τριπλό ρυθμό, ή βγαίνει εντελώς εκτός συγχρονισμού».

Η μουσική του Aphex Twin είναι από τη φύση της ευμετάβλητη, και ίσως γι’ αυτό έχει γίνει τόσο φυσικός σύντροφος της γενιάς Z και της γενιάς Alpha, που έχουν μεγαλώσει με ένα κατακερματισμένο υβρίδιο ψηφιακής και πραγματικής ζωής

@nicksmusictaste The Top 10 BEST Aphex Twin songs. Unsettling, beautiful, untouchable. #AphexTwin #ElectronicMusic #MusicTok #MusicRanking #MusicTaste #AmbientMusic ♬ Xtal – Aphex Twin

Φυσικός σύντροφος

Η μουσική του Aphex είναι από τη φύση της ευμετάβλητη, και ίσως γι’ αυτό έχει γίνει τόσο φυσικός σύντροφος της γενιάς Z και της γενιάς Alpha, που έχουν μεγαλώσει με ένα κατακερματισμένο υβρίδιο ψηφιακής και πραγματικής ζωής.

Ο δημοσιογράφος ψηφιακής κουλτούρας Kieran Press-Reynolds λέει στον Guardian ότι το να ακούς Aphex, για παράδειγμα, σε ένα κοινότυπο βίντεο «ετοιμάσου μαζί μου» όπου κάποιος επιδεικνύει το ντύσιμο της ημέρας «πρόσθετε μια τεράστια συγκίνηση σε αυτό που έβλεπες».

«Νostalgiacore»

Ένας κυνικός θα μπορούσε να πει ότι η τρομακτική επίδραση προκύπτει επειδή η μουσική του, που μοιάζει να προέρχεται από έναν αλλόκοτο κόσμο, έχει γίνει τόσο δημοφιλής σε πλατφόρμες που σχετίζονται με το εμπόριο και την προσωπική επωνυμία.

Αλλά αυτό ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο τα τραγούδια του χρησιμοποιούνται τόσο συχνά σε αναρτήσεις με γραφικές εικόνες ή σε βίντεο «nostalgiacore», όπου ο συνδυασμός ήχου και εικόνων παραπέμπει σε συναισθήματα ή τοποθεσίες μακριά από την απομονωμένη εμπειρία του scroll.

Μερικοί μεγαλύτεροι ακροατές μπορεί να αντιδρούν στην ιδέα ότι ο αξιοσέβαστος κατάλογος του Aphex Twin «μειώνεται» στο αλγοριθμικό ισοδύναμο της μουσικής υπόκρουσης

Απροσδιορίστου ταυτότητας

Οι Press-Reynolds, RamonPang και Saavedra συμφωνούν επίσης όλοι για την γοητεία της αύρας του Aphex: οι φήμες ότι κατέχει ένα άρμα μάχης με άδεια κυκλοφορίας, ή ότι ζει σε ένα γυάλινο κτίριο σε μια κυκλική διασταύρωση στο νότιο Λονδίνο, ότι έριξε «πόρτα» για συνεργασία στη Μαντόνα, τα αινιγματικά ψευδώνυμα, όπως Polygon Window και Tuss, τα ατελείωτα λαβύρινθοι και τα αρχεία στο Soundcloud.

Η δυσκολία να προσδιοριστεί η ταυτότητα και τα κίνητρά του είναι εγγενώς αντιπολιτισμική και προσφέρει μια απελευθερωτική, μη κανονιστική μορφή θαυμασμού και ανακάλυψης: ο Saavedra τον αποκαλεί «αντι-ποπ» σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι νέοι ακροατές βιώνουν τη μουσική ως «επιβαλλόμενη».

Το «εξωγήινο σύμβολο» του λογότυπού του

Για τον RamonPang, η ελκυστικότητα του Aphex για τους νέους έγκειται στο παράξενο, διαχρονικό θαύμα του συνόλου του έργου του, από το «εξωγήινο σύμβολο» του λογότυπού του μέχρι το πονηρό «τρομακτικό πρόσωπο» που εμφανίζεται στα βίντεοκλιπ των Come to Daddy και Windowlicker, καθώς και στους παιδικούς, συναισθηματικούς ήχους του: «Μου αρέσει να πιστεύω ότι η νεότερη γενιά βρίσκει όλα αυτά απολύτως συναρπαστικά και τα ερευνά σε βάθος».

Μερικοί μεγαλύτεροι ακροατές μπορεί να αντιδρούν στην ιδέα ότι ο αξιοσέβαστος κατάλογος του Aphex Twin «μειώνεται» στο αλγοριθμικό ισοδύναμο της μουσικής υπόκρουσης. Αλλά πάντα είχε μια χρηστική πλευρά: το Digeridoo του 1992 γράφτηκε αρχικά για να απομακρύνει τους raver από τις παραλίες της Κορνουάλης την αυγή.

Δείκτης εναλλακτικότητας

Η εξωπραγματική μουσική του, η καλύτερη της οποίας έχει συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, έχει μια σπάνια, συνεχώς ανανεούμενη γοητεία, που σημαίνει ότι κάθε γενιά βρίσκει νέες συνειρμούς σε αυτήν και προσπαθεί να τον διεκδικήσει ως δικό της.

«Είναι ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που νιώθεις ότι πολλοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να επιδείξουν», λέει ο Saavedra – δηλαδή να τον διεκδικήσουν ως δείκτη εναλλακτικότητας και αναζήτησης μουσικού γούστου.

Η άρνηση του Aphex Twim να αποδώσει νόημα στο μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του αφήνει επίσης το πεδίο ανοιχτό για ατελείωτες επανερμηνείες. Όσον αφορά το QKThr, «πιθανότατα απλά ένιωσε την ανάγκη να γράψει κάτι ονειρικό και πλούσιο μια μέρα», λέει ο RamonPang, «και μετά αποφάσισε να το κάνει επειδή δεν τον νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες

Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος
Συμπαράσταση 27.01.26

Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με επιστολή του στους συναδέλφους του Δημάρχους της χώρας, πρότεινε την τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: Κόλαφος η ΕΕΔΑ – Ανοίγει ο δρόμος για την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
Παραβίαση δικαίου 27.01.26

Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης

Το τραμπικής έμπνευσης νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη στηλιτεύει και η ΕΕΔΑ που ζητά από το υπουργείο Μετανάστευσης την απόσυρση διατάξεων που ποινικοποιούν την ανθρωπιστική δράση

Σύνταξη
Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»
Μπάσκετ 27.01.26

Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»

Ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε ξανά για το ΝΒΑ Europe και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες από κάθε μεγάλη αγορά της γηραιάς ηπείρου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
