Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 20:53
Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Music 18 Οκτωβρίου 2025 | 19:30

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Η έναρξη λειτουργίας του MTV, το 1981, σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη μουσική. Με την προβολή μουσικών βιντεοκλίπ 24 ώρες το 24ωρο, το τηλεοπτικό κανάλι επαναπροσδιόρισε το μάρκετινγκ των καλλιτεχνών και λάνσαρε την καριέρα καλλιτεχνών όπως ο Michael Jackson και η Madonna, των οποίων η δημόσια εικόνα έγινε άρρηκτα συνδεδεμένη με τα συναρπαστικά, συχνά αμφιλεγόμενα βιντεοκλίπ που παρήγαγαν για να προβάλλονται στο κανάλι.

Τώρα, αυτό το κεφάλαιο της μουσικής ιστορίας φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του, με τη μητρική εταιρεία του MTV, Paramount, να ανακοινώνει την περασμένη εβδομάδα ότι τα πέντε αποκλειστικά μουσικά κανάλια της στο Ηνωμένο Βασίλειο – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live – θα σταματήσουν να εκπέμπουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου. (Το κύριο κανάλι MTV, το οποίο μεταδίδει ριάλιτι προγράμματα όπως Catfish, The Hills και Geordie Shore, θα συνεχίσει να λειτουργεί).

Η άλωση του YouTube

Για μερικούς, αυτό σημαίνει το τέλος μιας εποχής. Άλλοι, όπως η μουσικός Hannah Diamond, πιστεύουν ότι αυτή η εποχή έχει τελειώσει εδώ και καιρό. «Τα τελευταία χρόνια, το MTV έχει μετατραπεί σε μια νοσταλγική ανάμνηση», λέει.

«Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που δεν αποτελεί πλέον θέμα συζήτησης, που δεν με εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι το κλείνουν». Ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα, λέει, το YouTube ήταν πάντα η κύρια πλατφόρμα για την κυκλοφορία μουσικών βίντεο.

Το κλείσιμο των μουσικών πλατφορμών του brand θέτει υπό αμφισβήτηση τη θέση των μουσικών βίντεο στην σημερινή βιομηχανία και το αν η μορφή αυτή εξακολουθεί να αποτελεί ένα βιώσιμο μέσο έκφρασης και προώθησης.

Η Iris Luz, μια σκηνοθέτις με έδρα το Λονδίνο που έχει γυρίσει βίντεο για τους Βρετανούς ποπ τραγουδιστές PinkPantheress και George Riley, λέει ότι οι προϋπολογισμοί για τα βίντεο μειώνονται ραγδαία, ακόμα και για κλιπ που φαίνονται απλά

YouTube thumbnail

Παλιά, ήταν παλιά

Η Jennifer Byrne, επικεφαλής ανάπτυξης στην Academy Films – τη φημισμένη εταιρεία παραγωγής που ξεκίνησε την καριέρα κινηματογραφιστών όπως ο Jonathan Glazer μέσω των μουσικών βίντεο που δημιούργησαν – λέει ότι «οι δισκογραφικές εταιρείες δεν είναι τόσο πρόθυμες» να επενδύσουν σε βίντεο όσο ήταν παλαιότερα.

«Προσπαθούν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα σε πολύ περισσότερα προϊόντα από ό,τι στο παρελθόν», λέει, αναφερόμενη στην πολλαπλότητα των διαδικτυακών βίντεο και των πλατφορμών κοινωνικών μέσων. «Παλιά ήταν απλά ένα βίντεο τριών λεπτών. Τώρα σκέφτονται πώς μπορούν να προσεγγίσουν όλα αυτά τα διαφορετικά ακροατήρια με 10 διαφορετικούς τρόπους».

Τα βίντεο σήμερα είναι λιγότερο εργαλεία προώθησης

Η Iris Luz, μια σκηνοθέτις με έδρα το Λονδίνο που έχει γυρίσει βίντεο για τους Βρετανούς ποπ τραγουδιστές PinkPantheress και George Riley, λέει ότι οι προϋπολογισμοί για τα βίντεο μειώνονται ραγδαία, ακόμα και για κλιπ που φαίνονται απλά.

«Πολλές φορές μου έρχεται μια ιδέα που, για μένα, φαίνεται εύκολη, και οι άλλοι μου λένε: “Όχι, αυτό θα κοστίσει 50 δισεκατομμύρια λίρες”» λέει. «Και εγώ λέω, αυτό είναι αστείο, γιατί είναι σε ένα σπίτι με τέσσερα άτομα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει».

Ούτε η Luz ούτε η Byrne πιστεύουν ότι το τέλος του MTV θα έχει σημαντική επίδραση στα μουσικά βίντεο συνολικά. Κατά την άποψη της Luz, τα βίντεο σήμερα είναι λιγότερο εργαλεία προώθησης και περισσότερο «μέσα για την ανάπτυξη σχέσεων και την προώθηση της εικόνας που κάνουν τον θεατή να θέλει να αγοράσει τα προϊόντα του καλλιτέχνη» εξηγεί.

Talking Heads – Once in a Lifetime

YouTube thumbnail

Δημιουργεί αμεσότητα, δεν κάνει εντύπωση

«Είναι απλώς μια πτυχή του οικοσυστήματος ενός μουσικού. Λόγω του TikTok και της ανόδου των ανεξάρτητων καλλιτεχνών, οι άνθρωποι κυκλοφορούν τη μουσική τους μόλις την ολοκληρώσουν. Έτσι, ένα βίντεο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει αυτή την αμεσότητα – το πού βρίσκονται σε μια δεδομένη στιγμή – και όχι για να κάνει μεγάλη εντύπωση όπως πριν από 15 χρόνια».

Υπάρχουν επίσης εμπόδια για τους μικρότερους καλλιτέχνες, λέει η Diamond. «Τα μουσικά βίντεο που έχω δημιουργήσει έχουν γίνει χάρη στην τύχη, τη σκληρή δουλειά ή πολλά χρόνια προσπάθειας για ένα μόνο έργο» παρατηρεί.

«Έχω γίνει μουσικός σε μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες δεν έχουν τον προϋπολογισμό για να δημιουργήσουν ένα μουσικό βίντεο, εκτός αν είναι πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες με μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία πίσω τους που πιστεύει ότι θα είναι μια αξιόλογη επένδυση».

Τα πάντα είναι περιεχόμενο, πλέον

Οι σκηνοθέτες νιώθουν επίσης την πίεση: η Byrne λέει ότι «κανείς δεν βγάζει λεφτά από αυτά τα βίντεο. Οι εταιρείες παραγωγής δεν βγάζουν – αλλά εμείς συνεχίζουμε να τα κάνουμε επειδή είναι πραγματικά σημαντικά και αποτελούν ζωτικό μέρος της διαδικασίας με την οποία ένας σκηνοθέτης βρίσκει τη δική του φωνή».

Μέρος του προβλήματος, φυσικά, είναι ότι οι προϋπολογισμοί για το περιεχόμενο πρέπει πλέον να καλύπτουν και τα βίντεο μικρού μήκους. Η Luz λέει ότι, ενώ τα βίντεο του TikTok μπορούν να γυριστούν «με μια φωτογραφική μηχανή DSLR, με έναν τύπο με μια κιθάρα και ένα όνειρο, που τραγουδάει σε ένα σκαμπό παμπ», μπορούν επίσης να είναι εξίσου δημιουργικά και καινοτόμα με τα παραδοσιακά βίντεο.

«Το περιεχόμενο μπορεί να είναι μια πρόσθετη πτυχή στον κόσμο του μουσικού» σχολιάζει αναφέροντας τη συνεργασία της με το συγκρότημα Confidence Man, η οποία, όπως λέει, «είναι στο ίδιο επίπεδο με τις συναυλίες και τα μουσικά βίντεο τους, επειδή το διασκεδάζουν».

Pet Shop Boys – West End Girls

YouTube thumbnail

Μια κάποια αισιοδοξία

Πάραυτα, τα βίντεο μπορούν ακόμα να αποτελέσουν μια πύλη προς τη σκηνοθεσία, λέει η Byrne: «Κοιτάξτε τους σκηνοθέτες του Everything Everywhere All at Once (Τα Πάντα Όλα), τον Ντάνιελ Σάινερτ και τον Ντάνιελ Κουάν, οι οποίοι ξεκίνησαν στον κόσμο των μουσικών βίντεο και μετά κέρδισαν Όσκαρ» λέει.

«Τα μουσικά βίντεο εξακολουθούν να επιτρέπουν σε αυτές τις μοναδικές προσωπικότητες να λάμπουν και να αναλαμβάνουν ρίσκα».

Τον περασμένο μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Paramount έψαχνε τρόπους να αναζωογονήσει το brand MTV, και η Diamond λέει ότι, δεδομένης της αστάθειας και της μεταβλητότητας της βιομηχανίας, είναι δύσκολο να κάνουμε υποθέσεις για το μέλλον των βίντεο.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι το βινύλιο θα έκανε μια τόσο μεγάλη επιστροφή;» ρωτάει. Η Luz συμφωνεί: «Τα άλμπουμ δεν θα εξαφανιστούν ποτέ, και τα μουσικά βίντεο είναι σαν σημεία στίξης για ένα άλμπουμ. Θα υπάρχουν πάντα».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Prodigy / YouTube

Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Business

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Music 17.10.25
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Legend 17.10.25
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Φαινόμενο 14.10.25
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

Music 14.10.25
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Ξεκαθάρισμα 13.10.25
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Resistance 12.10.25
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

Culture Live 18.10.25
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Culture Live 18.10.25
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ποδόσφαιρο 18.10.25
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο

Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους

Μαζική συμμετοχή 18.10.25
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους [Εικόνες]

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Μπάσκετ 18.10.25
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Μεσσηνία 18.10.25
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ποδόσφαιρο 18.10.25
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

