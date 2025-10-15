Η σιωπή του MTV: Τέλος εποχής για το μουσικό κανάλι που μεγάλωσε γενιές

Ήταν ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου του 1981 όταν στις μικρές οθόνες έκανε την εμφάνισή του ένα νέο κανάλι – διαφορετικό από όλα όσα ήξερε ο κόσμος έως τότε: το MTV.

Χιλιάδες άνθρωποι είδαν έναν αστροναύτη, να πατάει στη σελήνη και να καρφώνει στο έδαφος μια σημαία – όχι των ΗΠΑ, αλλά αυτή με το σήμα του MTV. Το πρώτο 24ωρο κανάλι αφιερωμένο στη μουσική ήταν γεγονός.

Και το Video Killed the Radio Star των Buggles, το πρώτο βίντεο κλιπ που μεταδόθηκε, θα γίνει ένας «προφητικός» ύμνος. Η εποχή της τηλεόρασης είχα φτάσει και μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα «κατασπάραζε» το ραδιόφωνο.

Ωστόσο, οι πρώτοι μήνες δεν ήταν εύκολοι. Οι πολλές δυσλειτουργίες και το μικρό μπάτζετ δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στο νέο κανάλι. Προβλήματα, που όμως, δεν στάθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν την επέλαση του MTV.

Μέσα στα επόμενα χρόνια θα μαζέψει δίπλά του, όχι απλά τους νέους που ανακάλυψαν το δικό τους κανάλι, αλλά και μερικούς από τους πιο γνωστούς μουσικούς της εποχής – ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Μικ Τζάγκερ, η Μαντόνα θα γίνουν τα πρόσωπα της καμπάνιας του MTV και αυτό θα γιγαντωθεί.

Σταδιακά θα σπάσει και τα μουσικά σύνορά του: το πρόγραμμά του θα εμπλουτιστεί με teen σειρές, πρωτοποριακά (και αρκετές φορές εξοφρενικά) reality shows, θα κάνει τα πάντα για να δείξει ότι πάει κόντρα στο κατεστημένο και στα τέλη των 80s θα εισβάλει στην Ευρώπη.

Τα Video Music Awards έγιναν θεσμός και οι καλλιτέχνες έκαναν τα πάντα για να περάσουν τα κομμάτια τους από τη συχνότητά του – άλλωστε ήταν γνωστό, πλέον, ότι το MTV μπορούσε να «χτίσει» καριέρες και να «γεννήσει» σταρ μέσα σε ένα βράδυ.

Το MTV έγινε συνώνυμο της μουσικής επιτυχίας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Karma is a bitch

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο – και ιδιαίτερα στον κόσμο του θεάματος. Η εισβολή του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας, τα smartphones και τα social media άλλαξαν τον τρόπο της ψυχαγωγίας. Και όπως κάποτε η τηλεόραση «σκότωσε» το ραδιόφωνο, πλέον ήταν η σειρά του ίντερνετ να βγάλει εκτός παιχνιδιού τη μικρή οθόνη.

Από τη μια οι πολλές μουσικές πλατφόρμες και από την άλλη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξαν ότι πλέον δεν είναι απαραίτητο ένα βίντεο κλιπ 14 λεπτών, όπως το Thriller του Μάικλ Τζάκσον, για να κάνεις επιτυχία. Μερικά δευτερόλεπτα στο TikTok είναι υπέρ αρκετά για να γίνει ένα κομμάτι viral.

Και όπως φαίνεται, ήρθε ο καιρός της αντίστροφης μέτρησης.

Όπως έγινε γνωστό, από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα MTV Music MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live βάζουν «λουκέτο» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό, όπως φαίνεται, είναι μόνο η αρχή.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το παράδειγμα της Αγγλίας θα ακολουθήσουν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

Ωστόσο το MTV HD θα συνεχίσει να εκπέμπει κανονικά στη Βρετανία, θυμίζοντας όμως περισσότερο ένα κανάλι για reality, καθώς στο πρόγραμμά του υπάρχουν σόους όπως τα Dating Naked UK, Teen Mom και Geordie Shore.

Χωρίς αμφιβολία είναι το τέλος εποχής ενός καναλιού που μεγάλωσε μουσικά γενιές.