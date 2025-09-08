magazin
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Στα MTV Video Music Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Αριάνα Γράντε παρέλαβε το βραβείο για το καλύτερο ποπ τραγούδι για το «Brighter Days Ahead» και έδωσε μια συγκινητική ομιλία με μερικές πολύ ειδικές αναφορές.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Θεέ μου, αυτό είναι τόσο ευγενικό… Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους θαυμαστές μου. Θα κλάψω» είπε η 32χρονη Γκράντε στη σκηνή. «Σας αγαπώ με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Ευχαριστώ, MTV».

Η Αριάνα Γκράντε λαμβάνει το βραβείο Best Pop Award για το «Βrighter Days Ahead » από την Ciara στα MTV Video Music Awards 2025 στο Elmont της Νέας Υόρκης, στις 7 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Brendan Mcdermid

Συμπρωταγωνιστής και πατέρας

Η σταρ του Wicked ευχαρίστησε στη συνέχεια τον πατέρα της, Έντουαρντ Μπουτέρα, ο οποίος έπαιξε στο βίντεο «για πρώτη φορά στη ζωή του». «Είναι ο καλύτερος συμπρωταγωνιστής και πατέρας στον κόσμο» είπε.

Η Γκράντε ευχαρίστησε επίσης τον σκηνοθέτη του μουσικού βίντεο, Κρίστιαν Μπρεζλάουερ και την «ομάδα» του μουσικού βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των μοντέρ, των σχεδιαστών, των μακιγιέρ και άλλων.

«Σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε ζωή σε αυτά τα τραγούδια και σε αυτό το όραμα και τα εκφράσατε οπτικά με έναν τρόπο που ήταν φανταστικός και ταυτόχρονα συγκεκριμένος και ευάλωτος, αλλά και προστατευτικός» είπε.

«Θεέ μου, παιδιά. Είστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Θέλω απλώς να πω ότι αυτά τα βίντεο που σημαίνουν τόσα πολλά και μας καθορίζουν ως καλλιτέχνες για πάντα χρειάζονται μια ολόκληρη ομάδα».

«Σας ευχαριστώ που με υποστηρίξατε ως συνθέτρια και παραγωγό. Σας αγαπώ πολύ», είπε, πριν προσθέσει: «Και ευχαριστώ τον θεραπευτή μου και τους ομοφυλόφιλους. Σας αγαπώ»

«Σας αγαπώ»

Τέλος, η Γκράντε ευχαρίστησε την ομάδα της και τους συνθέτες του άλμπουμ.

«Σας ευχαριστώ που με υποστηρίξατε ως συνθέτρια και παραγωγό. Σας αγαπώ πολύ», είπε, πριν προσθέσει: «Και ευχαριστώ τον θεραπευτή μου και τους ομοφυλόφιλους. Σας αγαπώ».

Η τραγουδίστρια του «Positions» κυκλοφόρησε το «Brighter Days Ahead» μαζί με την ανακοίνωση της περιοδίας Eternal Sunshine Deluxe.

Στο βίντεο διάρκειας 26 λεπτών, μεταμορφώνεται σε μια πολύ πιο ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού της και υποβάλλεται σε «προηγμένη αποκατάσταση μνήμης», η οποία της επιτρέπει να γυρίσει πίσω στο χρόνο για να συνδεθεί με τον νεότερο εαυτό της και να ξαναζήσει αναμνήσεις τόσο «αγαπητές όσο και οδυνηρές».

Η Lady Gaga παραλαμβάνει το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2025. REUTERS/Brendan Mcdermid

«Τα λέμε του χρόνου»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η τραγουδίστρια του «Twilight Zone» ανακοίνωσε την περιοδεία Eternal Sunshine Tour σε όλη τη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2026.

Την εποχή εκείνη, μοιράστηκε την αφίσα της περιοδείας στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Τα λέμε του χρόνου».

Στα φετινά VMA, η Γκράντε ήταν υποψήφια για επτά βραβεία και κέρδισε τρία: Καλύτερο Ποπ Βίντεο, Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Διάρκειας.

Στα MTV VMA 2025, που παρουσίασε ο LL Cool J, εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Sombr, ο Άλεξ Γουόρεν, ο J Balvin με τον DJ Snake, ο Post Malone, η Doja Cat, ο Τζέλι Ρολ, ο Κόναν Γκρέι και η Τέιτ ΜακΡέι.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ παραλαμβάνει το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ για το Short n’ Sweet στα MTV Video Music Awards 2025. REUTERS/Brendan Mcdermid

Οι λοιπές νικήτριες

Εκτός από την Αριάνα Γκράντε, η Lady Gaga και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θριάμβευσαν σε αυτή την ήσυχη τελετή απονομής βραβείων -οι τραγουδίστριες κέρδισαν από δύο βραβεία η καθεμία, ενώ η Μαράϊα κέρδισε ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας της, σε μια βραδιά που τιμούσε κυρίως τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Η Gaga, με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς (12), κέρδισε το πρώτο βραβείο στην UBS Arena του Long Island, για την καλλιτέχνιδα της χρονιάς, νικώντας τους σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, Bad Bunny και Μπιγιονσέ, οι οποίοι δεν ήταν παρόντες.

YouTube thumbnail

Η τραγουδίστρια του «The Disease» αφιέρωσε το βραβείο στο κοινό και στον σύντροφό της, Μάικλ Πολάνσκι, και στη συνέχεια έφυγε βιαστικά για την τελευταία συναυλία της περιοδείας της «Mayhem» στο Madison Square Garden.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα», είπε η τραγουδίστρια, ντυμένη με ένα μπαρόκ μαύρο φόρεμα. «Ελπίζω ότι καθώς περιπλανιέστε στο χάος της καθημερινής ζωής, να θυμάστε τη σημασία της τέχνης της ζωής σας, ότι μπορείτε να βασίζεστε στον εαυτό σας και στις απλές δεξιότητές σας για να παραμείνετε ακέραιοι».

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κέρδισε το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς για το Short n’ Sweet και το βραβείο της καλύτερης ποπ καλλιτέχνιδας.

*Με στοιχεία από people.com και theguardian.com

