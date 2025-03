Αριάνα Γκράντε: Δεν έκανε επέμβαση διαγραφής μνήμης σε κλινική του Χόλιγουντ, γέρασε απότομα

Μετά από μια εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί όπου η Αριάνα Γκράντε τρόλαρε δημοσιογράφο για «σβησμένες μνήμες» μετά από θεραπευτική αγωγή, οι συνωμοσιολόγοι στο TikTok και τα άλλα, απίθανα μονταρισμένα για να φιντάρουν fake news, μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτέθηκαν στην τραγουδίστρια και ηθοποιό.

Τα σχόλια της Γκράντε στις αρχές Μαρτίου, προκάλεσαν σύγχυση και αντιδράσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν η Γκράντε απάντησε σε δημοσιογράφου του Variety στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ.

Το κλιπ της συνέντευξης που έγινε viral είναι απομονωμένο απόσπασμα, χωρίς πλαίσιο. Σε αυτό η Γκράντε λέει στον δημοσιογράφο:

«Μου έκαναν τη θεραπεία διαγραφής μνήμης Brighter Days, οπότε δυσκολεύομαι να θυμηθώ λεπτομέρειες». Προσθέτει ότι οι αναμνήσεις της είναι «ομιχλώδεις» και ότι μπορεί να χρειαστεί «να επιστρέψει στην κλινική» για «να δει αν μπορούν να τις αποκαταστήσουν».

Οι συνωμοσιολόγοι του διαδικτύου υπέθεσαν ότι η Αριάνα Γκράντε ομολόγησε ένα «κρυμμένο μυστικό της ελίτ»

«Μήπως η Αριάνα Γκράντε μόλις παραδέχτηκε ότι πηγαίνει σε κλινική διασημοτήτων του Χόλιγουντ – που σβήνει τις αναμνήσεις της;» Ένας φαινομενικά μπερδεμένος χρήστης του TikTok έδειξε την ανησυχία του για τη Γκράντε. «Ειλικρινά, ελπίζω απλώς να είναι καλά» είπε σε ένα βίντεο με σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές.

Το λαγούμι της παράνοιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει πάτο. Στη συνέχεια άλλοι «ντετέκτιβ» της πλατφόρμας Χ προχώρησαν το αφήγημα ακόμη περισσότερο με αναρτήσεις όπου καταγγέλλουν «τις κοστοβόρες θεραπείες διαγραφής μνήμης» στις οποίες υποβάλλονται «διασημότητες για να κρύψουν σκοτεινά μυστικά του Χόλιγουντ».

Η αλήθεια, όπως πάντα, είναι πολύ απλή και ειλικρινά έξυπνη

Στο πλήρες κλιπ της Aριάνα Γκράντε, ο ρεπόρτερ του Variety της ζητά να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πολυτελή έκδοση του άλμπουμ της Eternal Sunshine.

Η Γκράντε, σταρ από μικρή και γνώστης των μηχανισμών των media, αποφάσισε να παίξει μαζί του ένα παιχνίδι προλογίζοντας το δισκογραφικό της project.

H απάντηση της για «τη θεραπεία διαγραφής μνήμης Brighter Days» αναφέρεται σε ένα μουσικό βίντεο για την επιτυχία της We Can’t Be Friends (Wait For Your Love), σινγκλ από το άλμπουμ της που επίσης είναι ξεκάθαρη αναφορά σε μια από τις αγαπημένες της ταινίες. Την Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού, ακόμη και ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά από το διαζύγιο της από τον Ντάλτον Γκόμεζ το 2023 φέρει τον τίτλο Eternal Sunshine.

Η Γκράντε έχει εξομολογηθεί ότι η ταινία του 2004 όπου ο Τζιμ Κάρεϊ και η Κέιτ Γουίνσλετ υποδύονται ένα ζευγάρι που αποφασίζει να σβήσει ο ένας τον άλλον από τις αναμνήσεις τους, ήταν έμπνευση για τη δισκογραφική της δουλειά.

Η Γκράντε δημιούργησε το άλμπουμ ως φόρο τιμής στο εμβληματικό ψυχόδραμα σε σκηνοθεσία Μισέλ Γκοντρί και σενάριο Τσάρλι Κάουφμαν και στο κλιπ του σινγκλ της, επισκέπτεται την κλινική Brighter Days για να σβήσει τις αναμνήσεις της από μια σχέσηη που την πλήγωσε. Όλα προϊόντα μυθοπλασίας, καμία συνωμοσία ό,τι και αν τρεντάρει στο TikTok.

Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση στο πρόσωπο της χωρίς κανένα λόγο, η Γκράντε κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του άλμπουμ της, Eternal Sunshine, το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200.

Το νέο άλμπουμ φέρει τον τίτλο Brighter Days Ahead (hint! hint!) και περιλαμβάνει έξι νέα τραγούδια «επεκτείνοντας» το προηγούμενο.

Το Brighter Days Ahead περιλαμβάνει τα κομμάτια, Twilight Zone, Warm, Dandelion, Past Life, Hampstead και Intro (End of the World) Extended.

Παράλληλα, η πολυπλατινένια σταρ δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube μία ομότιτλη ταινία μικρού μήκους.

Η Γκράντε έχει εξομολογηθεί ότι η ταινία του 2004 όπου ο Τζιμ Κάρεϊ και η Κέιτ Γουίνσλετ υποδύονται ένα ζευγάρι που αποφασίζει να σβήσει ο ένας τον άλλον από τις αναμνήσεις τους, ήταν έμπνευση για τη δισκογραφική της δουλειά μετά το πολύκροτο διαζύγιο της

Σε αυτή η 31χρονη Γκράντε εμφανίζεται ως μια γερασμένη εκδοχή του εαυτού της.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Peaches -χαρακτήρα που υποδύθηκε στο μουσικό βίντεο για το We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) που έχει προηγηθεί είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη.

View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande)

Η ποπ σταρ μεταμορφώθηκε με τη βοήθεια του μέικ απ «γερνώντας» το πρόσωπο και το σώμα της ως ο μεγαλύτερος εαυτός της fictional ηρωίδας της.

Η 26λεπτη ταινία, σε σκηνοθεσία Christian Breslauer, δείχνει την Peaches να επιστρέφει στην κλινική Brighter Days Inc. για να υποβληθεί σε «επέμβαση αποκατάστασης μνήμης, να επιστρέψει στο χρόνο και να συνδεθεί ξανά με τον νεότερο εαυτό της για να ξαναζήσει αγαπημένες και επώδυνες αναμνήσεις».

Η Γκράντε έχει ενθουσιάσει το κοινό της με την κυκλοφορία του deluxe άλμπουμ, ωστόσο δεν θα κάνει περιοδεία έχοντας βάλει ως προτεραιότητα στη ζωή της την τέχνη της υποκριτικής.

«Αισθάνομαι ευγνώμων για την υποκριτική και νομίζω ότι οι θαυμαστές μου γνωρίζουν ότι η μουσική και το να βρίσκομαι στη σκηνή θα είναι πάντα μέρος της ζωής μου, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα κάτι τέτοιο», είπε στο Variety τον Δεκέμβριο.

Η Γκράντε έκανε την επιστροφή της στο Χόλιγουντ με το Wicked και πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο sequel της ταινίας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Η ταινία ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες και χάρισε στη Γκράντε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για το ρόλο της ως Γκίλντα.