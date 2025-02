Τον ρώτησε κανείς; – Ο μισογυνικός οχετός του Άντριου Τέιτ στην Αριάνα Γκράντε

Ο Άντριου Τέιτ έχει ένα μοναδικό ταλέντο να μας θυμίζει κάθε τόσο εκείνη τη διάσημη ρήση για τις γνώμες που όλοι έχουν κι ωστόσο όλες βρωμούν.

Ο 38χρονος πρώην επαγγελματίας kickboxer αυτή τη φορά προκάλεσε την οργή των θαυμαστών του αφού μοιράστηκε ένα «αρρωστημένο» σχόλιο για την εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε την Τετάρτη.

Ο Τέιτ – ο οποίος συνελήφθη το 2022 ως ύποπτος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και δημιουργία εγκληματικής οργάνωσης για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών – μοιράστηκε ένα προβληματικό tweet στο X (πρώην Twitter).

I’m sorry Ariana Grande you’re too skinny and I would no longer fuck you.

— Andrew Tate (@Cobratate) February 19, 2025