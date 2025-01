O Άντριου Τέιτ, ο influencer της «μανόσφαιρας» που κατηγορείται στη Ρουμανία για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για την εκμετάλλευση γυναικών και στη Βρετανία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και trafficking με τον αδελφό του Τρίσταν, ανακοίνωσε ότι ιδρύει κόμμα.

Το BRUV (Britain Restoring Underlying Values) έχει ως ατζέντα να «αποκαταστήσει τις υποκείμενες αξίες πίσω στη Βρετανία».

Μετά την αναγγελία το διαδίκτυο ανέλαβε δράση τρολάροντας την απόφαση του Άντριου Τέιτ, με πολλούς να περιγράφουν τις πολιτικές του ως «περίεργες».

Ο Άντριου Τέιτ θέλει να εισαγάγει μια «ζωντανή μετάδοση 24/7 των παραβατών του εγκλήματος με μαχαίρι που εκμεταλλεύονται τη Βρετανία» αν και ο ίδιος είναι κατηγορούμενος για σειρά εγκλημάτων.

🚨🇬🇧Would you support Andrew Tate to become Prime Minister of the UK? Yes or No? pic.twitter.com/8ToAIfoVab — Tate News (@TateNews_) January 6, 2025

Με τη δύναμη του Χ και των Bitcoin

Σύμφωνα με το κόμμα BRUV, ο νέος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας «θα αλιεύει τα θέματά του από το X [την πλατφόρμα του Έλον Μασκ] και θα έχει ένα διαδικτυακό σύστημα για επαλήθευση όλων των ιστοριών και των συζητήσεων με το κοινό».

Όσον αφορά την οικονομία, το κόμμα του αμφιλεγόμενου influencer δεσμέυτηκε να αγοράσει στη Βρετανία ένα «εθνικό αποθεματικό Bitcoin».

YES BRUV The Britain Restoring Underlying Values party will restore the once Great Britain. As leader I am held fully accountable. If the plan has not been actioned within 45 days of power I will step down from leadership. No delays. Charter below. Join the movement:… pic.twitter.com/cpKfBvNBdu — Andrew Tate (@Cobratate) January 6, 2025

«Σε μια απρόβλεπτη παγκόσμια οικονομία, τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα είναι ευάλωτα σε χειραγώγηση και κατάρρευση. Ένα εθνικό απόθεμα Bitcoin θα προστατεύσει την οικονομία της Βρετανίας στο μέλλον, δίνοντάς μας ένα αποκεντρωμένο, ανθεκτικό στα έθνη περιουσιακό στοιχείο που διασφαλίζει τη σταθερότητα και μας προστατεύει από τον οικονομικό καταναγκασμό από ξένες δυνάμεις», αναφέρει ο καταστατικός χάρτης του κόμματος, ο οποίος είναι γεμάτος με ορθογραφικά λάθη.

Ο Τέιτ είπε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα εισαγάγει «εβδομαδιαία polls» για να εμπλέξει περισσότερους ανθρώπους στην πολιτική.

Η ανακοίνωση ακολούθησε ανάρτηση του Άντριου Τέιτ στο X, όπου ρώτησε τους followers του αν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος για πρωθυπουργός.

YES BRUV The Britain Restoring Underlying Values party will restore the once Great Britain. As leader I am held fully accountable. If the plan has not been actioned within 45 days of power I will step down from leadership. No delays. Charter below. Join the movement:… pic.twitter.com/cpKfBvNBdu — Andrew Tate (@Cobratate) January 6, 2025

«Υπερβολικά σοβαρή ανάρτηση. Να μπω στην πολιτική και να υποβάλω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου;» ήταν το θέμα του poll.

Το δικό του MAGA

To ανορθόγραφο «Britan» στην ανάρτηση έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι ο Άντριου Τέιτ τρόλαρε τους followers του. Ο Τέιτ ωστόσο απλά ανακοίνωσε το επόμενο, μεγαλόσχημο, πλάνο του. Να κατέβει στην πολιτική αρένα της Βρετανίας με όχημα του το BRUV.

Andrew Tate announces he wants to ‘run’ for British PM… And misspells Britain Good morning everyone! pic.twitter.com/YaWWlwpH64 — Marina Purkiss (@MarinaPurkiss) January 6, 2025

Άλλοι χρήστες βρήκαν ομοιότητες ανάμεσα στην επιλογή του ονόματος με το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, MAGA (Make America Great Again).

Ο Άντριου Τέιτ αντιγράφει το tone of voice του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι θέλει να «αποκαταστήσει» τη Βρετανία και να την κάνει «Μεγάλη ξανά».

Στο μανιφέστο του ο Άντριου Τέιτ επιτέθηκε στο «διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο» και υποστήριξε ότι «ήρθε η στιγμή να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις» και «να χαραχθούν σκληρές γραμμές».

«Κατά της ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας, σάπιο το BBC»

Επιπλέον ανακοίνωσε ότι ως BRUV «θα απαγορεύσει τη ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα στα σχολεία».

Η συντομογραφία του ονόματος του νέου κόμματος επιπλέον έχει και αναφορά στη λέξη-αργκό «bruv» που σημαίνει «αδελφός».

«Ως αρχηγός, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Αν το σχέδιο μας ως κίνημα δεν πετύχει εντός 45 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας, θα παραιτηθώ από τη θέση μου» πρόσθεσε ο Τέιτ, καλώντας τους οπαδούς του να ενταχθούν στο κόμμα.

Ο Άντριου Τέιτ επίσης αποκάλεσε το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του BBC ως «σάπιο θεσμό» και υποσχέθηκε «μηδενική ανοχή στο έγκλημα».

Ο Τέιτ θέλει να κατέβει στις εκλογές της Βρετανίας του 2029.

Σε απάντηση, η βουλευτής των Εργατικών Έμιλι Ντάρλινγκτον είπε: «Η Βρετανία έχει παλέψει με τη διαίρεση τα τελευταία χρόνια. Όμως, παρά το πώς φαίνεται στο διαδίκτυο, οι βρετανικές αξίες παραμένουν ανέπαφες – ο Τέιτ θα ανακαλύψει ότι δεν θα ψηφίσουμε έναν μισογύνη που κατηγορείται για sex trafficking και βιασμό σε αυτή τη χώρα».

Ο Έλον Μασκ συμφωνεί

Σε ανάρτηση όπου τα αδέρφια Τέιτ ανακοινώνουν το μανιφέστο τους στην πλατφόρμα Χ, ο Έλον Μασκ έγραψε σε σχόλιο ότι:

«Δεν έχει άδικο».

He’s not wrong — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2025

Θύμα του Matrix και φοροφυγάς

Ο influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Άντριου Τέιτ, που έχει καυχηθεί δημόσια ότι δεν πλήρωσε φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο «γιατί στο τέλος σε αφήνουν ήσυχο» διαψεύστηκε.

Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε ότι η αστυνομία μπορεί να κατασχέσει 3.2 εκατομμύρια ευρώ από τον Άντριου Τέιτ και τον αδελφό του, Τρίσταν, για φοροδιαφυγή αναφέρει το Reuters.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης άσκησε αγωγή εναντίον των αδελφών –που είναι στη Ρουμανία καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων– με κατηγορίες για φοροδιαφυγή.

Η αστυνομία προσπάθησε να κατασχέσει τα κεφάλαια που φυλάσσονταν σε επτά παγωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα των Τέιτ και ένα τρίτο άτομο, μια γυναίκα που αναφέρεται ως J.