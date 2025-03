Τσιρίχτε ελεύθερα: Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ετοιμάζει άλμπουμ με τους Μπομπ Ντίλαν, Πολ ΜακΚάρτνέϊ και Αριάνα Γκράντε

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν είναι απλώς ένα μουσικό είδωλο… είναι ένας ζωντανός θρύλος. Και τώρα, επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ ντουέτων που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, του παρελθόντος και του παρόντος.

Είτε είστε θαυμαστής της εδώ και δεκαετίες είτε απλώς εκτιμάτε τα δυνατά φωνητικά, αυτό το άλμπουμ θα είναι ένα άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έχει περάσει πάνω από 60 χρόνια αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο είναι πάντα της μόδας – και δεν πρόκειται να μειώσει ταχύτητα τώρα. Έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να παραμένει κλασική, διατηρώντας παράλληλα τα πράγματα φρέσκα, και αν αυτό το άλμπουμ είναι κάτι σαν τα προηγούμενα ντουέτα της, θα έχουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Barbra Streisand’s new album of duets set to include Ariana Grande, Paul McCartney and more https://t.co/ZdbDsFGe5N pic.twitter.com/NhAAMst7L7 — Page Six (@PageSix) March 3, 2025

Μια σύνθεση γεμάτη αστέρια

Σύμφωνα με το PageSix, το επερχόμενο άλμπουμ της Στρέιζαντ περιλαμβάνει ένα μείγμα από θρύλους και σύγχρονους σούπερ σταρ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι μπορεί να γεφυρώσει γενιές όπως κανείς άλλος. Μιλάμε για συνεργασίες με τον Πολ ΜακΚάρτνέϊ, τον Μπομπ Ντίλαν και τον Τζέιμς Τέιλορ (είδωλα από μόνοι τους) μαζί με σημερινούς καλλιτέχνες που βρίσκονται στα charts, όπως η Αριάνα Γκράντε και ο Hozier.

Μία από τις πιο συναρπαστικές επανενώσεις; Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Αριάνα Γκράντε – φυσικά. Οι δύο τους είχαν ήδη ερμηνεύσει ζωντανά το «No More Tears (Enough is Enough)» το 2019 και τώρα μεταφέρουν αυτή την ενέργεια στο στούντιο. Με την Γκράντε να έχει μόλις ολοκληρώσει τον ρόλο της στο «Wicked», το ντουέτο τους είναι βέβαιο ότι θα είναι κάτι το ξεχωριστό.

Και ας μην ξεχνάμε τον Στινγκ, ο οποίος λέγεται ότι έχει συμμετάσχει στο πρότζεκτ, και τις φήμες γύρω από την πιθανή συμμετοχή της Μαράια Κάρεϊ στο άλμπουμ. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε θα έχουμε σοβαρό φωνητικό πυροτέχνημα.

Το άλμπουμ διαμορφώνεται με σκοπό να είναι ένα μείγμα νοσταλγίας και φρέσκων, νέων επιλογών, αποδεικνύοντας ότι η Στρέιζαντ εξακολουθεί να έχει το δάχτυλό της στο σφυγμό της μουσικής σήμερα.

Ένα ακόμη θρυλικό πρότζεκτ

Πέρα από την ίδια τη μουσική, υπάρχουν οι φανατικοί, οι «ταγμένοι» Μπαρμπραρικοί, που έχουν μια κάποια πρόσβαση στα παρασκήνια του πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά.

Το Deadline αναφέρει ότι ένα ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή του Φρανκ Μάρσαλ, πρόκειται να δώσει μια εσωτερική άποψη της δημιουργικής διαδικασίας της Στρέιζαντ- γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, το να βλέπεις έναν θρύλο να κάνει τα μαγικά του είναι εξίσου συναρπαστικό με το να ακούς το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Στρέιζαντ μας εντυπωσιάζει με ντουέτα. Το άλμπουμ της του 2014, «Partners», ήταν μια τεράστια επιτυχία, με συνεργασίες με όλους, από τον Μπίλι Τζόελ μέχρι τον Στίβι Γουόντερ. Αν αυτό το νέο project ακολουθήσει αυτή τη συνταγή, τότε θα έχουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Αν και το πλήρες σύνολο των κομματιών ή η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν είναι ακόμη γνωστά, αλλά το «σούσουρο» γύρω από αυτό το project είναι ήδη τεράστιο.

Με τη Στρέιζαντ να ηγείται και ένα τόσο γεμάτο lineup, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το άλμπουμ θα είναι άλλη μια αξέχαστη στιγμή στη θρυλική της καριέρα.

*Πηγές: Deadline, Page Six, Enternainment Now