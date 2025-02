«Τον μπέρδεψε με τον Σαλαμέ;» – Ο Μπομπ Ντίλαν ανέβασε βίντεο του MGK στο Instagram χωρίς καμία εξήγηση

Οι θαυμαστές και ακόλουθοι του Mπομπ Ντίλαν αισθάνονται για άλλη μια φορά μπερδεμένοι μετά από αλλή μια μυστήρια ανάρτησή του στα social media.

O λογαριασμός του θρυλικού μουσικού στο Instagram μοιράστηκε ένα βίντεο του 2016 με την εμφάνιση του Machine Gun Kelly σε ένα δισκοπωλείο στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Η σελίδα του Ντίλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό ενημερώσεις για τις ζωντανές του εμφανίσεις ή αποσπάσματα από παλιές ταινίες.

Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης (26 Φεβρουαρίου), ο Ντίλαν – ή το άτομο που διαχειρίζεται τον λογαριασμό του – ανάρτησε το κλιπ του MGK, με πραγματικό όνομα Κόλσον Μπέικερ, σε μια εμφάνιση με το συγκρότημά του στο κατάστημα CDs Park Ave.

Ο 83χρονος Μπομπ Ντίλαν δεν μοιράστηκε κάποια λεζάντα μαζί με το κλιπ.

Ο ράπερ/τραγουδιστής από το Κλίβελαντ εξέφρασε την έκπληξή του για την ανάρτηση, προσθέτοντας ότι ήταν «τόσο cool» και ότι ήταν «τόσο ευγνώμων» για την ασυνήθιστη αναγνώριση.

Άλλοι ήταν επίσης ενθουσιασμένοι από την ανάρτηση, με τον συνάδελφο καλλιτέχνη Mod Sun να γράφει: «Αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στο διαδίκτυο».

«Ο Μπομπ μάλλον νόμιζε ότι αυτός ήταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ και έτσι το αναδημοσίευσε», αστειεύτηκε ένας άλλος, ενώ ένας θαυμαστής σχολίασε στο ίδιο μοτίβο: «Μαμά, ο Μπομπ Ντίλαν έχει πάλι το iPad».

Σύμφωνα με το Pitchfork, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχει προτείνει ο Σαλαμέ την μουσική του MGK στον Ντίλαν.

Ο ηθοποιός του «A Complete Unknown» έχει μιμηθεί τον ράπερ κατά τη διάρκεια πολλών σκετς στο Saturday Night Live.

Ο Μπομπ Ντίλαν είναι πιο ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον τελευταίο καιρό. Τον Νοέμβριο, επαίνεσε τον Αυστραλό μουσικό Νικ Κέιβ αφού τον είδε να εμφανίζεται ζωντανά στο Παρίσι, ξεχωρίζοντας το τραγούδι του «Joy».

Τον Σεπτέμβριο, εν τω μεταξύ, άφησε τους θαυμαστές του για άλλη μια φορά με μια αίσθηση απορίας, καθώς ο λογαριασμός του έγραψε: «Χρόνια πολλά Mary Jo! Τα λέμε στο Φρανκφόρτ».

Η ανάρτηση ώθησε πολλούς να αναζητήσουν οποιοδήποτε νόημα πίσω από την ανάρτηση, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας της μυστηριώδους Mary Jo και του λόγου πίσω από την επίσκεψη του Ντίλαν στη Φρανκφούρτη.

