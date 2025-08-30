Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη μουσική σκηνή, έπειτα από επτά χρόνια απουσίας, με την περιοδεία «Eternal Sunshine Tour».

Η ίδια μοιράστηκε τις πρώτες ημερομηνίες σε ανάρτησή της στο Instagram, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές της το 2026.

Πότε ξεκινά η παγκόσμια περιοδεία

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική και θα ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, με την προσθήκη νέων ημερομηνιών να θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Πρώτο σταθμός θα είναι το Όκλαντ της Καλιφόρνιας στις 6 Ιουνίου 2026, ενώ θα ακολουθήσουν το Λος Άντζελες, το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και το Σικάγο μεταξύ άλλων.

Η Αριάνα Γκράντε θα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της με μια σειρά πέντε συναυλιών στο The O2 Arena του Λονδίνου στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου 2026.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα αρχίσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Eternal Sunshine Tour»: Η πρώτη ολοκληρωμένη περιοδεία μετά τη «Sweetener World Tour» του 2019

Στο ενδιάμεσο διάστημα, η τραγουδίστρια έχει στραφεί δυναμικά στην υποκριτική, με σημαντικούς ρόλους σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Wicked», που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Το σίκουελ της ταινίας, με τίτλο «Wicked: For Good», αναμένεται τον Νοέμβριο του 2025.

Αριάνα Γκράντε: Το όνειρο για το Χόλιγουντ και η μουσική

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει και στην τέταρτη ταινία «Meet the Parents», επιστρέφοντας δυναμικά στο Χόλιγουντ.

Σε ανάρτησή της τον περασμένο Ιούλιο, η Αριάνα Γκράντε είχε διαβεβαιώσει τους θαυμαστές της: «Ήταν και θα είναι πάντα το σωσίβιό μου [η μουσική]. Πρέπει να βρεθεί χώρος για όλα».