magazin
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Συμβαίνει τώρα:
08.09.2025 | 20:34
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
MTV VMA 2025: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι πιο «Short n’ Sweet» από ποτέ, όσο η Μπιγιονσέ συνεχίζει το κρυφτό
Music 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

MTV VMA 2025: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι πιο «Short n’ Sweet» από ποτέ, όσο η Μπιγιονσέ συνεχίζει το κρυφτό

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς MTV VMA 2025 είναι η Lady Gaga, η οποία έφυγε από την UBS Arena της Νέας Υόρκης με τέσσερα βραβεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Spotlight

Η Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια στα MTV Video Music Awards, με τέσσερα βραβεία σε μια εκπομπή που μεταδόθηκε από την  UBS Arena της Νέας Υόρκης την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, το βράδυ στο CBS.

Η Αριάνα Γκράντε και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σημείωσαν ισοπαλία στη δεύτερη θέση με τρία βραβεία η καθεμία.

Κριτική και φως

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την μουσική της τον τελευταίο καιρό λόγω του αισθησιακού στοιχείου των στίχων της, όπως για παράδειγμα: «Wanna try out some freaky positions?», κατά την αποδοχή του βραβείου Best Album για το Short n’ Sweet του 2024, ξεκίνησε την ομιλία της ευχαριστώντας τα VMA και εκφράζοντας την εκτίμησή της στους θαυμαστές της που ακούνε τη μουσική της.

«Πραγματικά δεν το θεωρώ δεδομένο το γεγονός ότι αφιερώνετε χρόνο από τη ζωή σας για να ακούσετε ένα άλμπουμ[…]Είτε πρόκειται για το Short n’ Sweet, είτε για το Man’s Best Friend, το νέο μου άλμπουμ, είτε για ένα από τα 29 προηγούμενα», είπε χαριτολογώντας.

«Αυτός ο κόσμος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι γεμάτος με ανθρώπους που ασκούν κριτική[…]Οπότε, το να ασχολείσαι με κάτι που σου φέρνει φως, σε κάνει να χαμογελάς, να χορεύεις και να νιώθεις ότι ο κόσμος σου ανήκει, σε κάνει να αισθάνεσαι ευγνώμων», πρόσθεσε.

Απουσίες

Αίσθηση προκάλεσε φέτος, η απουσία της Doechii από τα MTV VMA 2025, η οποία κέρδισε τα βραβεία Best Hip-Hop και Best Choreography για το «Anxiety».

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε την περιοδεία της Live from the Swamp Tour στις αρχές Αυγούστου, η οποία θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου στο Aragon Ballroom στο Σικάγο και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου στο WAMU Theater στο Σιάτλ. Οπότε είναι πιθανό η απουσία της να οφείλεται στις προετοιμασίες για αυτές τις συναυλίες.

Πέρα από την ράπερ, από την εκδήλωση έλειψε μεταξύ πολλών ακόμα και ο Kendrick Lamar, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε δέκα κατηγορίες στα φετινά MTV VMA, αλλά κέρδισε μόνο ένα βραβείο στην κατηγορία Best Cinematography για το «Not Like Us».

Τέλος, η Μπιγιονσέ αποφάσισε να συνεχίσει το κρυφτό: αμέσως μετά την περιοδεία της Cowboy Carter Tour, αποφάσισε να μην παραστεί στα MTV VMA και να συνεχίσει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σταρ έχει μόνο μία υποψηφιότητα, αλλά είναι σε μία από τις πιο διάσημες κατηγορίες της τελετής απονομής βραβείων: Artist of the Year.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπιγιονσέ έχει να φανεί στα βραβεία από το (κάπως μακρινό) 2016.

Δείτε την πλήρη λίστα των νικητών και των υποψηφίων παρακάτω.

Video of the Year

Ariana Grande – «Brighter Days Ahead» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Billie Eilish – «Birds of a Feather»
Kendrick Lamar – «Not Like Us»
Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»
Rosé & Bruno Mars – «Apt.»
Sabrina Carpenter – «Manchild»
The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»

Best Pop Artist

Sabrina Carpenter – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Ariana Grande
Charli XCX
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Tate McRae

Best Hip-Hop

Doechii – “Anxiety” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Drake – “Nokia”
Eminem Featuring Jelly Roll – “Somebody Save Me”
Glorilla Featuring Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
LL Cool J Featuring Eminem – “Murdergram Deux”
Travis Scott – “4×4”

Best Rock

Coldplay – “All My Love” – ΝΙΚΗΤΕΣ
Evanescence – “Afterlife”
Green Day – “One Eyed Bastard”
Lenny Kravitz – “Honey”
Linkin Park – “The Emptiness Machine”
Twenty One Pilots – “The Contract”

Best Latin

Shakira – “Soltera” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
J Balvin – “Rio”
Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Peso Pluma – “La Patrulla”
Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Best Long Form Video

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”
Damiano David – “Funny Little Stories”
Mac Miller – “Balloonerism”
Miley Cyrus – “Something Beautiful”
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for Good

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
Burna Boy – “Higher”
Doechii – “Anxiety”
Eminem Featuring Jelly Roll – “Somebody Save Me”
Selena Gomez & Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”
Zach Hood Featuring Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Best direction

Lady Gaga – “Abracadabra” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best creative director

Lady Gaga – “Abracadabra” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lorde – “Man of the Year”
Miley Cyrus – “End of the World”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Best Cinematography

Kendrick Lamar – “Not Like Us” -ΝΙΚΗΤΗΣ
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Miley Cyrus – “Easy Lover”
Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Editing

Tate McRae – “Just Keep Watching” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish
Ed Sheeran – “Sapphire”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Choreography

Doechii – “Anxiety” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
FKA twigs – “Eusexua”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Tyla – “Push 2 Start”
Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Best Visual Effects

Sabrina Carpenter – “Manchild” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Tate McRae – “Just Keep Watching”
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Best Group

Blackpink -ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
Aespa
All Time Low
Backstreet Boys
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Katseye
The Marías
My Chemical Romance
Seventeen
Stray Kids
Twenty One Pilots

Best Collaboration

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile” -ΝΙΚΗΤΕΣ
Bailey Zimmerman & Luke Combs – “Backup Plan” (Stagecoach Official Music Video)
Kendrick Lamar & SZA – “Luther”
Post Malone Featuring Blake Shelton – “Pour Me a Drink”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Selena Gomez & Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Best Pop

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Alex Warren – “Ordinary”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Album

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”
Kendrick Lamar – “GNX”
Lady Gaga – “Mayhem”
Morgan Wallen – “I’m the Problem”
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

MTV Push Performance of the Year

Katseye – “Touch” -ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”
Damiano David – “Next Summer”
Dasha – “Bye Bye Bye”
Gigi Perez – “Sailor Song”
Jordan Adetunji – “Kehlani”
Lay Bankz – “Graveyard”
Leon Thomas – “Yes It Is”
Livingston – “Shadow”
Mark Ambor – “Belong Together”
Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Song of the Year

Rosé & Bruno Mars – “Apt.” -ΝΙΚΗΤΕΣ
Alex Warren – “Ordinary”
Billie Eilish – “Birds of a Feather”
Doechii – “Anxiety”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Lorde – “What Was That”
Tate McRae – “Sports Car”
The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best Afrobeats

Tyla – “Push 2 Start” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Asake & Travis Scott – “Active”
Burna Boy Featuring Travis Scott – “TaTaTa”
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max” (Fly) (Remix)
Rema – “Baby (Is It A Crime)”
Tems Featuring Asake – “Get It Right”
Wizkid Featuring Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Best K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – “Born Again”  – ΝΙΚΗΤΕΣ
Aespa – “Whiplash”
Jennie – “Like Jennie”
Jimin – “Who”
Jisoo – “Earthquake”
Stray Kids – “Chk Chk Boom”
Rosé – “Toxic Till the End”

Best Country

Megan Moroney – “Am I Okay?” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”
Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”
Jelly Roll – “Liar”
Lainey Wilson – “4x4xU”
Morgan Wallen – “Smile”

Artist of the Year

Lady Gaga -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd

Song of the Summer

Tate McRae – “Just Keep Watching“ -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Addison Rae – “Headphones On”
Alex Warren – “Ordinary”
Benson Boone – “Mystical Magical”
BigXthaPlug & Bailey Zimmerman – “All the Way”
Chappell Roan – “The Subway”
Demi Lovato – “Fast”
Doja Cat – “Jealous Type”
Huntr/x – “Golden”
Jessie Murph – “Blue Strips”
Justin Bieber – “Daisies”
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly)” (Remix)
Morgan Wallen & Tate McRae – “What I Want”
Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – “Love Me Not”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Sombr – “12 to 12”

Best Alternative

Sombr – “Back to Friends” – ΝΙΚΗΤΗΣ
Gigi Perez – “Sailor Song”
Imagine Dragons – “Wake Up”
Lola Young – “Messy”
MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”
The Marías – “Back to Me”

Best R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Chris Brown – “Residuals”
Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt” (Remix)
PartyNextDoor – “No Chill”
Summer Walker – “Heart of a Woman”
SZA – “Drive”
The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best New Artist

Alex Warren -ΝΙΚΗΤΗΣ
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
Sombr
The Marías

Michael Jackson Video Vanguard Award

Mariah Carey

Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes

Latin Icon Award

Ricky Martin

*Με πληροφορίες από: Variety | ELLE | People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Κόσμος
Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Rose Bowl 07.09.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
«Γαλήνιος» 08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο