MTV VMA 2025: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι πιο «Short n’ Sweet» από ποτέ, όσο η Μπιγιονσέ συνεχίζει το κρυφτό

Η Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια στα MTV Video Music Awards, με τέσσερα βραβεία σε μια εκπομπή που μεταδόθηκε από την UBS Arena της Νέας Υόρκης την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, το βράδυ στο CBS.

Η Αριάνα Γκράντε και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σημείωσαν ισοπαλία στη δεύτερη θέση με τρία βραβεία η καθεμία.

Κριτική και φως

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την μουσική της τον τελευταίο καιρό λόγω του αισθησιακού στοιχείου των στίχων της, όπως για παράδειγμα: «Wanna try out some freaky positions?», κατά την αποδοχή του βραβείου Best Album για το Short n’ Sweet του 2024, ξεκίνησε την ομιλία της ευχαριστώντας τα VMA και εκφράζοντας την εκτίμησή της στους θαυμαστές της που ακούνε τη μουσική της.

«Πραγματικά δεν το θεωρώ δεδομένο το γεγονός ότι αφιερώνετε χρόνο από τη ζωή σας για να ακούσετε ένα άλμπουμ[…]Είτε πρόκειται για το Short n’ Sweet, είτε για το Man’s Best Friend, το νέο μου άλμπουμ, είτε για ένα από τα 29 προηγούμενα», είπε χαριτολογώντας.

Witnessing Short n’ Sweet by @SabrinaAnnLynn winning Best Album? 💿✨📁 Filing under #VMAs moments I’ll cherish forever! pic.twitter.com/rMwdHntpi9 — Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025

«Αυτός ο κόσμος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι γεμάτος με ανθρώπους που ασκούν κριτική[…]Οπότε, το να ασχολείσαι με κάτι που σου φέρνει φως, σε κάνει να χαμογελάς, να χορεύεις και να νιώθεις ότι ο κόσμος σου ανήκει, σε κάνει να αισθάνεσαι ευγνώμων», πρόσθεσε.

Απουσίες

Αίσθηση προκάλεσε φέτος, η απουσία της Doechii από τα MTV VMA 2025, η οποία κέρδισε τα βραβεία Best Hip-Hop και Best Choreography για το «Anxiety».

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε την περιοδεία της Live from the Swamp Tour στις αρχές Αυγούστου, η οποία θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου στο Aragon Ballroom στο Σικάγο και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου στο WAMU Theater στο Σιάτλ. Οπότε είναι πιθανό η απουσία της να οφείλεται στις προετοιμασίες για αυτές τις συναυλίες.

Πέρα από την ράπερ, από την εκδήλωση έλειψε μεταξύ πολλών ακόμα και ο Kendrick Lamar, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε δέκα κατηγορίες στα φετινά MTV VMA, αλλά κέρδισε μόνο ένα βραβείο στην κατηγορία Best Cinematography για το «Not Like Us».

Τέλος, η Μπιγιονσέ αποφάσισε να συνεχίσει το κρυφτό: αμέσως μετά την περιοδεία της Cowboy Carter Tour, αποφάσισε να μην παραστεί στα MTV VMA και να συνεχίσει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σταρ έχει μόνο μία υποψηφιότητα, αλλά είναι σε μία από τις πιο διάσημες κατηγορίες της τελετής απονομής βραβείων: Artist of the Year.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπιγιονσέ έχει να φανεί στα βραβεία από το (κάπως μακρινό) 2016.

Δείτε την πλήρη λίστα των νικητών και των υποψηφίων παρακάτω.

Video of the Year

Ariana Grande – «Brighter Days Ahead» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Rosé & Bruno Mars – «Apt.»

Sabrina Carpenter – «Manchild»

The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»

Best Pop Artist

Sabrina Carpenter – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Tate McRae

Best Hip-Hop

Doechii – “Anxiety” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Drake – “Nokia”

Eminem Featuring Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Glorilla Featuring Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J Featuring Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4×4”

Best Rock

Coldplay – “All My Love” – ΝΙΚΗΤΕΣ

Evanescence – “Afterlife”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Best Latin

Shakira – “Soltera” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Best Long Form Video

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for Good

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Burna Boy – “Higher”

Doechii – “Anxiety”

Eminem Featuring Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood Featuring Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Best direction

Lady Gaga – “Abracadabra” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best creative director

Lady Gaga – “Abracadabra” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Best Cinematography

Kendrick Lamar – “Not Like Us” -ΝΙΚΗΤΗΣ

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Editing

Tate McRae – “Just Keep Watching” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Choreography

Doechii – “Anxiety” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

FKA twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Best Visual Effects

Sabrina Carpenter – “Manchild” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Just Keep Watching”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Best Group

Blackpink -ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

The Marías

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

Twenty One Pilots

Best Collaboration

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile” -ΝΙΚΗΤΕΣ

Bailey Zimmerman & Luke Combs – “Backup Plan” (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Post Malone Featuring Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Best Pop

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Alex Warren – “Ordinary”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Album

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Kendrick Lamar – “GNX”

Lady Gaga – “Mayhem”

Morgan Wallen – “I’m the Problem”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

MTV Push Performance of the Year

Katseye – “Touch” -ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Damiano David – “Next Summer”

Dasha – “Bye Bye Bye”

Gigi Perez – “Sailor Song”

Jordan Adetunji – “Kehlani”

Lay Bankz – “Graveyard”

Leon Thomas – “Yes It Is”

Livingston – “Shadow”

Mark Ambor – “Belong Together”

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Song of the Year

Rosé & Bruno Mars – “Apt.” -ΝΙΚΗΤΕΣ

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Lorde – “What Was That”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best Afrobeats

Tyla – “Push 2 Start” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy Featuring Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max” (Fly) (Remix)

Rema – “Baby (Is It A Crime)”

Tems Featuring Asake – “Get It Right”

Wizkid Featuring Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Best K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – “Born Again” – ΝΙΚΗΤΕΣ

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Best Country

Megan Moroney – “Am I Okay?” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Morgan Wallen – “Smile”

Artist of the Year

Lady Gaga -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Song of the Summer

Tate McRae – “Just Keep Watching“ -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Addison Rae – “Headphones On”

Alex Warren – “Ordinary”

Benson Boone – “Mystical Magical”

BigXthaPlug & Bailey Zimmerman – “All the Way”

Chappell Roan – “The Subway”

Demi Lovato – “Fast”

Doja Cat – “Jealous Type”

Huntr/x – “Golden”

Jessie Murph – “Blue Strips”

Justin Bieber – “Daisies”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly)” (Remix)

Morgan Wallen & Tate McRae – “What I Want”

Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – “Love Me Not”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “12 to 12”

Best Alternative

Sombr – “Back to Friends” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

The Marías – “Back to Me”

Best R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous” -ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt” (Remix)

PartyNextDoor – “No Chill”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best New Artist

Alex Warren -ΝΙΚΗΤΗΣ

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Michael Jackson Video Vanguard Award

Mariah Carey

Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes

Latin Icon Award

Ricky Martin

*Με πληροφορίες από: Variety | ELLE | People