Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»
Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη αναγνωρίζει για πρώτη φορά δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από προσφυγή συγγενών θύματος.
Με την απόφαση αυτή επιδικάζεται αποζημίωση περίπου 400.000 ευρώ στους συγγενείς και ανοίγει ο δρόμος για ανάλογες διεκδικήσεις και από την πλευρά άλλων οικογενειών θυμάτων αλλά και επιζώντων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Η δικαστική απόφαση, η έκδοση της οποίας συμπίπτει με την έναρξη του βασικού σκέλους της ποινικής δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
Όπως επισημαίνει και σε ανακοίνωση του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Καραπάνος “η δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνει αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά είναι το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου”.
Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση στον σιδηρόδρομο
Σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογένειας «στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί».
Υπό αυτό το πρίσμα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του κυρίου Καραπάνου ,η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη «καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειες τους».
