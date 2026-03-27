Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Υπερασπίζεται την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, παρότι οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζήσαντες και οι συνήγοροι αυτών κατήγγειλαν τις συνθήκες διεξαγωγής της, κάνοντας λόγο για «ακατάλληλη» και «επικίνδυνη» αίθουσα.

Παραβλέποντας τις αντιδράσεις των συγγενών, ο κ. Φλωρίδης επιτέθηκε σε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων. Όπως είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», «υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών -που είναι και συνήγοροι- που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές. Είχαμε συνεχείς μηνύσεις και αιτιάσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα δικαστικά συμβούλια, άρα η ανάκριση πήγαινε πίσω».

Με έλεγχο η είσοδος στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ως προς την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης, τόνισε πως «η αίθουσα αυτή εν τω συνόλω της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σε μια αίθουσα ίδια ή μικρότερη από αυτήν – όπως το Εφετείο – έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Να θυμίσω πως η δίκη για το Μάτι είχε 104 νεκρούς, άρα διπλάσιους συγγενείς και μάρτυρες, όμως έγινε με άνεση στο Εφετείο της Αθήνας. Άρα εδώ το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας», τόνισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Η δίκη αυτή δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Στην αίθουσα σε μια σειρά από καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι. Από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν όλοι και όλοι 3. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό και μπήκε στην αίθουσα κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο και κατέλαβε τις θέσεις των δικηγόρων, ήταν προφανές πως η δίκη δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα; Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Συνέχισε, επιτιθέμενος στην πράξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι με το αίτημα της εκταφής. Όπως είπε, η τελευταία απόπειρα να μην ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία έγινε με την απεργία πείνας. «Αυτό θα οδηγούσε πρώτον να μην γίνει η δίκη – άρα να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας – και δεύτερον να εξεγερθεί η ελληνική κοινωνία η οποία θα έλεγε πως δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη», δήλωσε.

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο να πραγματοποιηθεί δίκη υπό τέτοιες συνθήκες, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε πως η δήλωση έγινε επειδή δεν υπήρχε γνώση των στοιχείων. «Δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», σχολίασε.

Επίκληση στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε αρχικά ότι «υπάρχει μια απόπειρα πολιτικής κερδοσκοπίας», επισημαίνοντας πως η ελληνική Δικαιοσύνη δέχεται εύκολα πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως ανέφερε, όταν εκδίδονται αποφάσεις που θεωρούνται θετικές –όπως για τους τόκους δανειοληπτών ή για την υπόθεση στο Μάτι– οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις τις επικροτούν, ενώ το ίδιο συνέβη και με αποφάσεις που αφορούν τις υποκλοπές. «Τι ισχύει τελικά;», είπε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «το δικαστήριο που έγινε ήταν με βάση το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου», υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το δικαστήριο έχει ήδη ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση για συγκεκριμένα αδικήματα. Όπως τόνισε, εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θα πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της.

Κλείνοντας, διερωτήθηκε αν «υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα: θα εμπιστευτούμε την ελληνική δικαιοσύνη;», προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής η Δικαιοσύνη έχει τοποθετηθεί για όσους φέρονται να ήταν υπό παρακολούθηση και πως «ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της».