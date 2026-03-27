Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 13:30

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Υπερασπίζεται την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, παρότι οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζήσαντες και οι συνήγοροι αυτών κατήγγειλαν τις συνθήκες διεξαγωγής της, κάνοντας λόγο για «ακατάλληλη» και «επικίνδυνη» αίθουσα.

Παραβλέποντας τις αντιδράσεις των συγγενών, ο κ. Φλωρίδης επιτέθηκε σε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων. Όπως είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», «υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών -που είναι και συνήγοροι- που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές. Είχαμε συνεχείς μηνύσεις και αιτιάσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα δικαστικά συμβούλια, άρα η ανάκριση πήγαινε πίσω».

Με έλεγχο η είσοδος στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ως προς την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης, τόνισε πως «η αίθουσα αυτή εν τω συνόλω της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σε μια αίθουσα ίδια ή μικρότερη από αυτήν – όπως το Εφετείο – έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Να θυμίσω πως η δίκη για το Μάτι είχε 104 νεκρούς, άρα διπλάσιους συγγενείς και μάρτυρες, όμως έγινε με άνεση στο Εφετείο της Αθήνας. Άρα εδώ το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας», τόνισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Η δίκη αυτή δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Στην αίθουσα σε μια σειρά από καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι. Από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν όλοι και όλοι 3. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό και μπήκε στην αίθουσα κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο και κατέλαβε τις θέσεις των δικηγόρων, ήταν προφανές πως η δίκη δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα; Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Συνέχισε, επιτιθέμενος στην πράξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι με το αίτημα της εκταφής. Όπως είπε, η τελευταία απόπειρα να μην ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία έγινε με την απεργία πείνας. «Αυτό θα οδηγούσε πρώτον να μην γίνει η δίκη – άρα να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας – και δεύτερον να εξεγερθεί η ελληνική κοινωνία η οποία θα έλεγε πως δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη», δήλωσε.

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο να πραγματοποιηθεί δίκη υπό τέτοιες συνθήκες, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε πως η δήλωση έγινε επειδή δεν υπήρχε γνώση των στοιχείων. «Δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», σχολίασε.

Επίκληση στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε αρχικά ότι «υπάρχει μια απόπειρα πολιτικής κερδοσκοπίας», επισημαίνοντας πως η ελληνική Δικαιοσύνη δέχεται εύκολα πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως ανέφερε, όταν εκδίδονται αποφάσεις που θεωρούνται θετικές –όπως για τους τόκους δανειοληπτών ή για την υπόθεση στο Μάτι– οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις τις επικροτούν, ενώ το ίδιο συνέβη και με αποφάσεις που αφορούν τις υποκλοπές. «Τι ισχύει τελικά;», είπε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «το δικαστήριο που έγινε ήταν με βάση το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου», υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το δικαστήριο έχει ήδη ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση για συγκεκριμένα αδικήματα. Όπως τόνισε, εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θα πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της.

Κλείνοντας, διερωτήθηκε αν «υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα: θα εμπιστευτούμε την ελληνική δικαιοσύνη;», προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής η Δικαιοσύνη έχει τοποθετηθεί για όσους φέρονται να ήταν υπό παρακολούθηση και πως «ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της».

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Κόσμος
Ιράν: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί σκληρά

Ιράν: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί σκληρά

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή
Opinion 27.03.26

Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή

Η κυβέρνηση, που περίμενε την καθαρογραμμένη απόφαση, δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
Euroleague 27.03.26

Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς

Ο Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Σύνταξη
Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Ο κλοιός στενεύει 27.03.26

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”

Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Europa League 27.03.26

Τριπλό πρόστιμο από την UEFA στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά - «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

