Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πρώτη ημέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους, ενώ ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών καταγγέλλει «συνειδητό σχεδιασμό» και όχι «οργανωτικό λάθος» στη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η αίθουσα δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της δίκης, με αποτέλεσμα συγγενείς, επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος, κατηγορούμενοι και δικηγόροι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, πολλές φορές όρθιοι και χωρίς επαρκείς θέσεις.

«Δύο θέματα υπάρχουν. Οι εγγυήσεις για μια δίκαιη δίκη. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι διάδικοι να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα όπου συνεδριάζει το δικαστήριο. Αν απαγορευτεί σε αυτούς, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να γεννηθεί ακυρότητα της διαδικασίας. Δεύτερον, οι δικηγόροι θα πρέπει να μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα – και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων και οι δικηγόροι των υποστηριζόντων την κατηγορία», τόνισε μιλώντας στο MEGA ο Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων.

Το συγκλονιστικό ξέσπασμα κοριτσιού που επέζησε

«Οι εγγυήσεις δίκαιης δίκης σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρχουν συνθήκες, πρώτον, ασφαλείας των παρευρισκομένων στην αίθουσα. Υπάρχουν δύο πυροσβεστικές διατάξεις: η διάταξη 3 του 15 και η διάταξη, μια άλλη διάταξη του 17. Αυτές λένε ότι οι αίθουσες των δικαστηρίων όπου συνεδριάζουν τα δικαστήρια είναι χώροι συνάθροισης. Τι λένε για όλους τους χώρους συνάθροισης, όπως για τα σινεμά, για τα κέντρα; Ότι ανά άτομο που βρίσκεται μέσα, απαιτείται να υπάρχει 1,4 τετραγωνικά μέτρα χώρος. Εάν είναι λιγότερο, τότε δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Ξέρετε πόσο είναι η βασική αίθουσα; Είναι 283 τετραγωνικά. Ξέρετε πόσοι χωράνε σε 283 τετραγωνικά, 178», επισήμανε ο κ. Μαντζουράνης.

Δέος προκάλεσε το ξέσπασμα ενός κοριτσιού που επέζησε του δυστυχήματος στα Τέμπη, όπως το περιέγραψε ο κ. Μαντζουράνης: «Ένα κοριτσάκι που επέζησε, έβαλε τις φωνές, το έπιασε πανικός και είπε: ‘στο τρένο που καιγότανε είχε παράθυρα, έσπασα τα τζάμια και βγήκα. Εδώ, πέστε μου, ποιον τοίχο θα σπάσω για να βγω;’».

Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι είναι ψυχολογικά αβάσταχτο να συνυπάρχουν δίπλα στους κατηγορούμενους για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.

Επιπλέον, έγιναν αναφορές σε τεχνικά προβλήματα, όπως ελλιπή μικροφωνική εγκατάσταση και προβλήματα με τον φωτισμό, γεγονός που δυσχέρανε ακόμη περισσότερο τη διεξαγωγή της δίκης. Πολλοί παρευρισκόμενοι υποστήριξαν ότι η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη, με την ακουστική να είναι κακή και την αίθουσα να μην πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.

«Εμείς, όλοι οι υποστηρίζοντες την κατηγορία, θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Όχι πάση θυσία. Τι δηλαδή; Όχι να θυσιάσουμε τους κανόνες της δίκαιης δίκης και τους κανόνες ασφαλείας. Η δίκη πρέπει να γίνει. Λύσεις υπάρχουν. Τώρα, το άκρον άωτον της ανικανότητας αποδεικνύεται εδώ. Κόστισε 1.800.000 αυτή η δίκη. Η προθεσμία ήταν να τελειώσει στις 26 Νοεμβρίου του 2024 και τέλειωσε 21 Ιανουαρίου του 2026. Και κόστισε 1.800.000. Με σπαστές συμβάσεις», προσέθεσε ο δικηγόρος των οικογενειών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Άρειος Πάγος υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα και προειδοποίησε για φαινόμενα έντασης και παρεμβάσεων από άτομα που δεν σχετίζονται με την υπόθεση.

Η κατάσταση που επικράτησε την Δευτέρα 23 Μαρτίου έχει οδηγήσει συγγενείς θυμάτων και νομικούς να ζητούν αλλαγή αίθουσας, καθώς εκτιμούν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η δίκη δύσκολα μπορεί να συνεχιστεί ομαλά.