Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Τέμπη: Οργή για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης – Τι λένε συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 10:45

Τέμπη: Οργή για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης – Τι λένε συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι

Ξεκίνησε χθες η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη

Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Σε κλίμα έντασης και με σοβαρά προβλήματα οργάνωσης ξεκίνησε χθες η πρώτη συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο διέκοψε τις εργασίες του για την Τετάρτη 1η Απριλίου.

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από ακραίο συνωστισμό εντός της αίθουσας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων και δικηγόρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για ακατάλληλες, επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες μέσα στη αίθουσα.

«Όποιος φώναζε πιο πολύ, ψιλοακουγόταν. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωράει 400-450 άτομα όρθιους, όχι καθήμενους. Δεν υπήρχαν υποδομές»

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρέθηκαν και σοβαρές ελλείψεις ως προς την οργάνωση της εισόδου και της κατανομής των παρευρισκόμενων στους χώρους του δικαστηρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης στην αίθουσα χωρούσαν 450 άτομα. Στο προαύλιο ο κόσμος έμπαινε από μια συγκεκριμένη πόρτα, εκεί υπήρχαν αστυνομικοί, έμπαινε ένας-ένας και έπειτα για μέσα στην αίθουσα υπήρχαν μηχανήματα X-ray, άφηνε ο κόσμος τα αντικείμενά του να ελεγχθούν, τσάντες, κινητά κτλ.

Σύμφωνα με το Mega, κάποιοι κρατούσαν ταυτότητες ωστόσο δεν ζητούνταν από όλους να υποδείξουν κάποιο χαρτί ταυτοποίησης. Ο καθένας έμπαινε μόνος του μες στην αίθουσα του δικαστηρίου, στην τελική αίθουσα, και καθόταν όπου ήθελε.

Το δικαστήριο χθες είχε απορρίψει το αίτημα για μετάθεση της αίθουσας σε άλλο χώρο και αναβολή προκειμένου να εξευρεθεί νέα αίθουσα.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης, από τους 36 συνολικά κατηγορουμένους εμφανίστηκαν στο δικαστήριο οι τρεις. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, κ. Πατέρας, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης, δεχόμενος λεκτικές αποδοκιμασίες από συγγενείς θυμάτων.

Μαρακάκης: «Χρειάζεται αίθουσα για τουλάχιστον 700 άτομα, η αίθουσα είναι παντελώς ακατάλληλη»

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης αλλά και συγγενείς θυμάτων μίλησαν στο MEGA για την έναρξη της δίκης και όσα συνέβησαν.

«Εχθές δεν παρουσιάστηκαν ούτε οι μισοί από τους εμπλεκόμενους. Από τους κατηγορούμενους ήρθαν οι δύο ή τρεις. Για τα logistics και το χωροταξικό υπήρχε πλήρης ενημέρωση και μέριμνα εδώ και δύο χρόνια από την ανάκριση. Αυτοί που έχουν ήδη από την προδικασία δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι διάδικοι και θα έχουν εκπροσώπηση δικηγόρου είναι 260. Αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι είναι 36. Οι υπόλοιποι μάρτυρες μαζί με τους παριστάμενους προς υποστήριξη είναι άλλοι 100, άρα είναι 361 και δεν έχουμε ακόμα δηλώσει για πολύ κόσμο παράσταση πολιτικής αγωγής. Γιατί έχουν αδέρφια, γονείς. Θέλουν μια αίθουσα για τουλάχιστον 700 άτομα. Χρειαζόμαστε διακριτό χώρο για το πού θα κάθονται οι κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί η μητέρα του «δολοφονημένου» να κάθεται πίσω από τον κατηγορούμενο στο μισό μέτρο. Ήμασταν όρθιοι και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα. Η αίθουσα είναι παντελώς ακατάλληλη. Όλοι είχαμε πίστη και θεωρούσαμε ότι θα πάμε σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι σαν συνεδριακό κέντρο, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είχαμε μικρόφωνα», τόνισε.

Ψαρόπουλος: «Αιφνιδιάστηκα από την κατάσταση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας»

Ο συγγενής θύματος, κ. Αντώνης Ψαρόπουλος μίλησε επίσης στο MEGA.

«Πρακτικά δεν βλέπαμε και δεν ακούγαμε. Όποιος φώναζε πιο πολύ, ψιλοακουγόταν. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωράει 400-450 άτομα όρθιους, όχι καθήμενους. Δεν υπήρχαν υποδομές. Τα έδρανα τα οποία πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι νομικοί σύμβουλοι, οι συνήγοροι, δεν επαρκούσαν. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν όρθιοι παρά καθήμενοι. Ένας αχταρμάς, δεν μπορούσες πραγματικά να ακούσεις και να δεις. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δημιουργείται μέσα στο ίδιο κτίριο επιπλέον χώρος για να καθίσουν κάποιοι συνήγοροι, δεν είναι απλά να κάθονται οι συνήγοροι. Πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα έδρανα ώστε να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα της δικογραφίας. Με αυτά πολεμάμε εμείς οι συνήγοροι και αυτά θέλουνε και οι συγγενείς. Γιατί αυτοί που πρέπει να ακούγονται κυρίως κατ’ εξοχήν είναι οι συνήγοροι. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να κάνουνε σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι να κάθεται κάποιος απλά σε μια καρέκλα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε κάνα κλειστό χώρο μεγαλύτερο, όπως γήπεδο, αν υπάρχει κάποιο άλλο συνεδριακό κέντρο. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Εγώ αιφνιδιάστηκα πλήρως από την κατάσταση που αντιμετώπισα, διότι είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα συνεδριακό κέντρο, ένα αμφιθέατρο με μεγάλη χωρητικότητα η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα καλύψει έναν αριθμό δικηγόρων τουλάχιστον 150 με 200», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χρ. Κωνσταντινίδης: «Κάναμε αίτημα να δούμε την αίθουσα νωρίτερα και δεν μας το επέτρεψαν»

Ο κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών ανέφερε: «Όλα αυτά που έχουν εξιστορηθεί τα προηγούμενα 10 λεπτά είναι με τη σφραγίδα «φερόμενου» υπουργού Δικαιοσύνης, Φλωρίδη, θεωρώ και γνώση του πρωθυπουργού. Ο χώρος έχει οριστεί από το Νοέμβριο του ’23. Έχουν περάσει περισσότερο από δύο χρόνια και αφού είχε ολοκληρωθεί, όπως μας είχαν πει το φθινόπωρο του ’25, ζητήσαμε διάδικοι να δούμε τον χώρο. Στις 28 λοιπόν Νοεμβρίου έγινε αίτημα στην πρόεδρο στο Εφετείο Λάρισας και την 1η Δεκεμβρίου μας είπε η πρόεδρος ότι ο χώρος, θα δοθεί ανοιχτός στις 23 Μαρτίου όταν θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία. Αυτός ο χώρος χθες, ο οποίος περισσότερο θύμιζε χώρο φιλοξενίας πτηνών παρά έναν χώρο ο οποίος θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων ετών. Θεωρώ όμως πιο σημαντικό, πέρα από το χωροταξικό, το δικονομικό μπάζωμα που έχει γίνει όσον αφορά στο κατηγορητήριο, το οποίο δεν περιλαμβάνει αιτία θανάτου και κατηγορούμενους για τους 28 απανθρακωμένους, 27 +1 αγνοούμενη».

Και συνέχισε: «Το αδίκημα με το οποίο κατηγορούνται είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, το οποίο βέβαια είναι κακούργημα και είναι για ένα συμβάν. Δυστυχώς έχουν δολοφονηθεί 57 αθώοι άνθρωποι. Το κακούργημα θα έπρεπε να είναι ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και θα έπρεπε να πάει σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Το ένα λάθος είναι αυτό του κλητηρίου θεσπίσματος και την ολοκλήρωση της κακώς ολοκλήρωσης της ανάκρισης. Και το δεύτερο είναι, ενώ έχουμε πόρισμα από τον κρατικό φορέα ΕΟΔΑΣΑΜ το οποίο λέει ότι υπήρχαν ύλες καύσιμων και καήκανε άνθρωποι σε δεύτερο χρόνο, άρα δεν έχει καμιά σχέση με το τροχαίο δυστύχημα και έχει σχέση ότι ενώ ήταν ζωντανοί, κάηκαν, στοιχειοθετείται το κακούργημα του εμπρησμού που και αυτό οδηγεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Άρα και η σύνδεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δεν είναι η αρμόδια και θα πρέπει να πάει σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Αυτό βέβαια ήθελαν να αποφύγουν από την αρχή. Άρα υπάρχει δικονομικό μπάζωμα και θα πρέπει οι συγγενείς, αφού ξεκινήσει η ακροαματική, να ζητήσουμε να γυρίσει η ακροαματική πίσω στην ανάκριση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί για τους 27 συν μία αγνοούμενη».

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» - Το τραγικό περιστατικό στο ίδιο σημείο

Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι')

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» - Το τραγικό περιστατικό στο ίδιο σημείο

Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

