Σε κλίμα έντασης και με σοβαρά προβλήματα οργάνωσης ξεκίνησε χθες η πρώτη συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο διέκοψε τις εργασίες του για την Τετάρτη 1η Απριλίου.

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από ακραίο συνωστισμό εντός της αίθουσας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων και δικηγόρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για ακατάλληλες, επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες μέσα στη αίθουσα.

«Όποιος φώναζε πιο πολύ, ψιλοακουγόταν. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωράει 400-450 άτομα όρθιους, όχι καθήμενους. Δεν υπήρχαν υποδομές»

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρέθηκαν και σοβαρές ελλείψεις ως προς την οργάνωση της εισόδου και της κατανομής των παρευρισκόμενων στους χώρους του δικαστηρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης στην αίθουσα χωρούσαν 450 άτομα. Στο προαύλιο ο κόσμος έμπαινε από μια συγκεκριμένη πόρτα, εκεί υπήρχαν αστυνομικοί, έμπαινε ένας-ένας και έπειτα για μέσα στην αίθουσα υπήρχαν μηχανήματα X-ray, άφηνε ο κόσμος τα αντικείμενά του να ελεγχθούν, τσάντες, κινητά κτλ.

Σύμφωνα με το Mega, κάποιοι κρατούσαν ταυτότητες ωστόσο δεν ζητούνταν από όλους να υποδείξουν κάποιο χαρτί ταυτοποίησης. Ο καθένας έμπαινε μόνος του μες στην αίθουσα του δικαστηρίου, στην τελική αίθουσα, και καθόταν όπου ήθελε.

Το δικαστήριο χθες είχε απορρίψει το αίτημα για μετάθεση της αίθουσας σε άλλο χώρο και αναβολή προκειμένου να εξευρεθεί νέα αίθουσα.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης, από τους 36 συνολικά κατηγορουμένους εμφανίστηκαν στο δικαστήριο οι τρεις. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, κ. Πατέρας, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης, δεχόμενος λεκτικές αποδοκιμασίες από συγγενείς θυμάτων.

Μαρακάκης: «Χρειάζεται αίθουσα για τουλάχιστον 700 άτομα, η αίθουσα είναι παντελώς ακατάλληλη»

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης αλλά και συγγενείς θυμάτων μίλησαν στο MEGA για την έναρξη της δίκης και όσα συνέβησαν.

«Εχθές δεν παρουσιάστηκαν ούτε οι μισοί από τους εμπλεκόμενους. Από τους κατηγορούμενους ήρθαν οι δύο ή τρεις. Για τα logistics και το χωροταξικό υπήρχε πλήρης ενημέρωση και μέριμνα εδώ και δύο χρόνια από την ανάκριση. Αυτοί που έχουν ήδη από την προδικασία δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι διάδικοι και θα έχουν εκπροσώπηση δικηγόρου είναι 260. Αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι είναι 36. Οι υπόλοιποι μάρτυρες μαζί με τους παριστάμενους προς υποστήριξη είναι άλλοι 100, άρα είναι 361 και δεν έχουμε ακόμα δηλώσει για πολύ κόσμο παράσταση πολιτικής αγωγής. Γιατί έχουν αδέρφια, γονείς. Θέλουν μια αίθουσα για τουλάχιστον 700 άτομα. Χρειαζόμαστε διακριτό χώρο για το πού θα κάθονται οι κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί η μητέρα του «δολοφονημένου» να κάθεται πίσω από τον κατηγορούμενο στο μισό μέτρο. Ήμασταν όρθιοι και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα. Η αίθουσα είναι παντελώς ακατάλληλη. Όλοι είχαμε πίστη και θεωρούσαμε ότι θα πάμε σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι σαν συνεδριακό κέντρο, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είχαμε μικρόφωνα», τόνισε.

Ψαρόπουλος: «Αιφνιδιάστηκα από την κατάσταση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας»

Ο συγγενής θύματος, κ. Αντώνης Ψαρόπουλος μίλησε επίσης στο MEGA.

«Πρακτικά δεν βλέπαμε και δεν ακούγαμε. Όποιος φώναζε πιο πολύ, ψιλοακουγόταν. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωράει 400-450 άτομα όρθιους, όχι καθήμενους. Δεν υπήρχαν υποδομές. Τα έδρανα τα οποία πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι νομικοί σύμβουλοι, οι συνήγοροι, δεν επαρκούσαν. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν όρθιοι παρά καθήμενοι. Ένας αχταρμάς, δεν μπορούσες πραγματικά να ακούσεις και να δεις. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δημιουργείται μέσα στο ίδιο κτίριο επιπλέον χώρος για να καθίσουν κάποιοι συνήγοροι, δεν είναι απλά να κάθονται οι συνήγοροι. Πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα έδρανα ώστε να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα της δικογραφίας. Με αυτά πολεμάμε εμείς οι συνήγοροι και αυτά θέλουνε και οι συγγενείς. Γιατί αυτοί που πρέπει να ακούγονται κυρίως κατ’ εξοχήν είναι οι συνήγοροι. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να κάνουνε σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι να κάθεται κάποιος απλά σε μια καρέκλα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε κάνα κλειστό χώρο μεγαλύτερο, όπως γήπεδο, αν υπάρχει κάποιο άλλο συνεδριακό κέντρο. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Εγώ αιφνιδιάστηκα πλήρως από την κατάσταση που αντιμετώπισα, διότι είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα συνεδριακό κέντρο, ένα αμφιθέατρο με μεγάλη χωρητικότητα η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα καλύψει έναν αριθμό δικηγόρων τουλάχιστον 150 με 200», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χρ. Κωνσταντινίδης: «Κάναμε αίτημα να δούμε την αίθουσα νωρίτερα και δεν μας το επέτρεψαν»

Ο κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών ανέφερε: «Όλα αυτά που έχουν εξιστορηθεί τα προηγούμενα 10 λεπτά είναι με τη σφραγίδα «φερόμενου» υπουργού Δικαιοσύνης, Φλωρίδη, θεωρώ και γνώση του πρωθυπουργού. Ο χώρος έχει οριστεί από το Νοέμβριο του ’23. Έχουν περάσει περισσότερο από δύο χρόνια και αφού είχε ολοκληρωθεί, όπως μας είχαν πει το φθινόπωρο του ’25, ζητήσαμε διάδικοι να δούμε τον χώρο. Στις 28 λοιπόν Νοεμβρίου έγινε αίτημα στην πρόεδρο στο Εφετείο Λάρισας και την 1η Δεκεμβρίου μας είπε η πρόεδρος ότι ο χώρος, θα δοθεί ανοιχτός στις 23 Μαρτίου όταν θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία. Αυτός ο χώρος χθες, ο οποίος περισσότερο θύμιζε χώρο φιλοξενίας πτηνών παρά έναν χώρο ο οποίος θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων ετών. Θεωρώ όμως πιο σημαντικό, πέρα από το χωροταξικό, το δικονομικό μπάζωμα που έχει γίνει όσον αφορά στο κατηγορητήριο, το οποίο δεν περιλαμβάνει αιτία θανάτου και κατηγορούμενους για τους 28 απανθρακωμένους, 27 +1 αγνοούμενη».

Και συνέχισε: «Το αδίκημα με το οποίο κατηγορούνται είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, το οποίο βέβαια είναι κακούργημα και είναι για ένα συμβάν. Δυστυχώς έχουν δολοφονηθεί 57 αθώοι άνθρωποι. Το κακούργημα θα έπρεπε να είναι ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και θα έπρεπε να πάει σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Το ένα λάθος είναι αυτό του κλητηρίου θεσπίσματος και την ολοκλήρωση της κακώς ολοκλήρωσης της ανάκρισης. Και το δεύτερο είναι, ενώ έχουμε πόρισμα από τον κρατικό φορέα ΕΟΔΑΣΑΜ το οποίο λέει ότι υπήρχαν ύλες καύσιμων και καήκανε άνθρωποι σε δεύτερο χρόνο, άρα δεν έχει καμιά σχέση με το τροχαίο δυστύχημα και έχει σχέση ότι ενώ ήταν ζωντανοί, κάηκαν, στοιχειοθετείται το κακούργημα του εμπρησμού που και αυτό οδηγεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Άρα και η σύνδεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δεν είναι η αρμόδια και θα πρέπει να πάει σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Αυτό βέβαια ήθελαν να αποφύγουν από την αρχή. Άρα υπάρχει δικονομικό μπάζωμα και θα πρέπει οι συγγενείς, αφού ξεκινήσει η ακροαματική, να ζητήσουμε να γυρίσει η ακροαματική πίσω στην ανάκριση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί για τους 27 συν μία αγνοούμενη».