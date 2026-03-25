25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 21:38

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Η οργή των συγγενών των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών ξεχειλίζει μετά τα όσα συνέβησαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης των 36 κατηγορούμενων.

Χώροι χωρίς τις απαραίτητες θέσεις για δικηγόρους και συγγενείς, αλλά και σοβαρά προβλήματα με τα φώτα και το σύστημα ήχου, που αν και αρχικά διαφημίστηκαν από τον αρμόδιο υπουργό, δημιούργησαν ένα χάος στο δικαστήριο που δικάζονται τα μη πολιτικά πρόσωπα.

Πλέον, η οργή των συγγενών ξεχειλίζει και λόγω του υπέρογκου κόστους κατασκευής της συγκεκριμένης αίθουσας, που ενώ υπήρχε περιθώριο ετών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης.

Για «συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού» μιλούν οι συγγενείς

«Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα ‘οργανωτικό λάθος’. Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού. Η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες ”στοιβαγμένες”», ανέφερε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, το κόστος της αίθουσας που «λύγισε» μπροστά στο βάρος της δίκης ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Ενδεικτικά, για τον εξαερισμό στην δικαστική αίθουσα χρειάστηκαν 60.000 ευρώ ενώ για τον κλιματισμό 95.000€. Για τα 4 κλιματιστικά «ντουλάπες» δόθηκαν 13.000 ευρώ. Για τα έδρανα το κράτος πλήρωσε 15.600€, ο δικαστικός θώκος κόστισε 19.000€, ενώ για το εδώλιο των κατηγορουμένων το υπουργείο Δικαιοσύνης πλήρωσε 6.500 ευρώ.

Ξανά υπερκοστολογήσεις

Για κάθε είδος χρωματισμούς και βαψίματα από τα 40.708 ευρώ που προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, το κόστος έφτασε στα 75.692€, ενώ διπλάσιο είναι και το ποσό για την εγκατάσταση πυρανίχνευσης: από τα 6.500€ της αρχικής σύμβασης, με τις αναθεωρήσεις έφτασε τις 13.000 ευρώ.

Η αρχική σύμβαση που υπεγράφη το 2024 ήταν προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ. Τελικά, με τις αναθεωρήσεις στις εργασίες, το κόστος έχει ξεπεράσει τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Τι ζητούν να αλλάξει μέχρι την 1η Απριλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επομένη δικάσιμη την 1η Απριλίου στόχος είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας για δικηγόρους, να βελτιωθεί το μικροφωνικό σύστημα που παρουσίαζε παρεμβολές, για τους συγγενείς να υπολογιστούν 170 θέσεις, στην επάνω και κάτω αίθουσα με οθόνες.

World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ απειλεί με κλιμάκωση

Το Ιράν διαψεύδει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ απειλεί με κλιμάκωση

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Ελλάδα 25.03.26

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους και ο 39χρονος γιος να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Πώς εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Υποστελέχωση 25.03.26

Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.

Σύνταξη
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

