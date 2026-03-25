Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Η οργή των συγγενών των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών ξεχειλίζει μετά τα όσα συνέβησαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης των 36 κατηγορούμενων.

Χώροι χωρίς τις απαραίτητες θέσεις για δικηγόρους και συγγενείς, αλλά και σοβαρά προβλήματα με τα φώτα και το σύστημα ήχου, που αν και αρχικά διαφημίστηκαν από τον αρμόδιο υπουργό, δημιούργησαν ένα χάος στο δικαστήριο που δικάζονται τα μη πολιτικά πρόσωπα.

Πλέον, η οργή των συγγενών ξεχειλίζει και λόγω του υπέρογκου κόστους κατασκευής της συγκεκριμένης αίθουσας, που ενώ υπήρχε περιθώριο ετών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης.

Για «συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού» μιλούν οι συγγενείς

«Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα ‘οργανωτικό λάθος’. Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού. Η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες ”στοιβαγμένες”», ανέφερε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, το κόστος της αίθουσας που «λύγισε» μπροστά στο βάρος της δίκης ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Ενδεικτικά, για τον εξαερισμό στην δικαστική αίθουσα χρειάστηκαν 60.000 ευρώ ενώ για τον κλιματισμό 95.000€. Για τα 4 κλιματιστικά «ντουλάπες» δόθηκαν 13.000 ευρώ. Για τα έδρανα το κράτος πλήρωσε 15.600€, ο δικαστικός θώκος κόστισε 19.000€, ενώ για το εδώλιο των κατηγορουμένων το υπουργείο Δικαιοσύνης πλήρωσε 6.500 ευρώ.

Ξανά υπερκοστολογήσεις

Για κάθε είδος χρωματισμούς και βαψίματα από τα 40.708 ευρώ που προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, το κόστος έφτασε στα 75.692€, ενώ διπλάσιο είναι και το ποσό για την εγκατάσταση πυρανίχνευσης: από τα 6.500€ της αρχικής σύμβασης, με τις αναθεωρήσεις έφτασε τις 13.000 ευρώ.

Η αρχική σύμβαση που υπεγράφη το 2024 ήταν προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ. Τελικά, με τις αναθεωρήσεις στις εργασίες, το κόστος έχει ξεπεράσει τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Τι ζητούν να αλλάξει μέχρι την 1η Απριλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επομένη δικάσιμη την 1η Απριλίου στόχος είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας για δικηγόρους, να βελτιωθεί το μικροφωνικό σύστημα που παρουσίαζε παρεμβολές, για τους συγγενείς να υπολογιστούν 170 θέσεις, στην επάνω και κάτω αίθουσα με οθόνες.