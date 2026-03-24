Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 23:01

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
Vita.gr
Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών διεκόπη μέχρι την 1η Απριλίου, έπειτα από μια επεισοδιακή εναρκτήρια συνεδρίαση, με συγγενείς και δικηγόρους να καταγγέλουν τις συνθήκες που επικράτησαν στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις».

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από ακραίο συνωστισμό εντός της αίθουσας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων και δικηγόρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για ακατάλληλες, επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες μέσα στη αίθουσα.

Δεν υπήρχαν θέσεις για όλους

Από την πρώτη στιγμή κατέστη σαφές ότι η αίθουσα που διαφημίστηκε αρκετά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της διάταξής της δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της διαδικασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τους δικηγόρους δεν ανταποκρίνονταν στον πραγματικό αριθμό τους, με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμένουν όρθιοι ή ακόμη και να καταλάβουν θέσεις που προορίζονταν για τους κατηγορουμένους –αφού αυτοί δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της τραγωδίας αδυνατούσαν να βρουν θέση, ενώ σε μία περίπτωση μητέρα θύματος ανέφερε ότι δεν μπορούσε να καθίσει δίπλα σε κατηγορούμενο.

Οι θέσεις που προορίζονταν για τους κατηγορούμενους ήταν άδειες.

Τα δεδομένα της αίθουσας

Όπως αναφέρει η ΕΔΑΠΟ, η αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» είναι ένας τεράστιος ενιαίος χώρος περίπου 735 τετραγωνικών μέτρων.

Την ώρα που ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι είναι από τις μεγαλύτερες αίθουσες στη χώρα και ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 350 άτομα, η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών τονίζει ότι δεν έγινε σωστή διαμόρφωση του χώρου ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμα και τα 735 τ.μ. του χώρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΔΑΠΟ ο χώρος «έχει διαμορφωθεί με γυψοσανίδες έτσι ώστε τα 450 τ.μ. να αναλωθούν σε βοηθητικούς χώρους, έτσι ώστε να μείνουν μόνο 284 τ.μ. για τη διεξαγωγή της δίκης και άρα να μην «περισσέψει» χώρος για τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες».

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην παρακάτω κάτοψη του χώρου του «Γαιόπολις», από την κύρια αίθουσα των 735 τ.μ. έχουν παραχωρηθεί:

• 45 τμ για «χώρο Αστυνομίας

• 54 τμ για «χώρο μαρτύρων»

• 50 τμ για «χώρο δικηγόρων»

• 155 τμ για «αίθουσες συσκέψεων δικαστών»

• 145 τμ για βοηθητικούς χώρους («φουαγιέ», «χώρος απομαγνητοφωνήσεων», «χώρος τεχνικών» κλπ).

«Προφανώς όλοι οι παραπάνω είναι πιο σημαντικό να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, ώστε να μη χωρέσουν οι συγγενείς και οι επιζώντες» σημειώνει η ΕΔΑΠΟ, υπενθυμίζοντας ότι ο χώρος που προβλέπεται για συγγενείς και επιζώντες (επιπλέον περίπου 150 θέσεις) βρίσκεται στον κάτω όροφο, σε χώρο τελείως άσχετο με την κύρια αίθουσα.

Όπως υπογράμμισε ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ, Κώστας Λακαφώσης, ο χώρος των μαρτύρων είναι κυριολεκτικά… μεσοτοιχία με την αίθουσα του δικαστηρίου, συνεπώς δεν θα μπορούν οι μάρτυρες να βρίσκονται εκεί και θα τους ζητηθεί να απομακρυνθούν από το χώρο κατά τη διάρκεια των καταθέσεων.

Τι θα συμβεί την 1η Απριλίου

Πλέον έχει διατυπωθεί από όλους τους παράγοντες της δίκης το ερώτημα για το ποια θα είναι τα «καλύτερα μέτρα» που μπορεί να ληφθούν, όταν ο συγκεκριμένος χώρος είχε ήδη παρουσιαστεί ως κατάλληλος από τον κ. Φλωρίδη.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της δίκης, η αίθουσα -διαμορφωμένη σε δύο επίπεδα- δημιουργεί λειτουργικό χάσμα, αποκόπτοντας το ακροατήριο (συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και δημοσιογράφους) από την κύρια διαδικασία.

Ο χώρος των συγγενών βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Παράλληλα, διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορούν να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες κατά τις κρίσιμες φάσεις της διαδικασίας, όπως οι καταθέσεις κατηγορουμένων και μαρτύρων, η εισαγγελική πρόταση και άλλες κομβικές στιγμές της δίκης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι προτροπή στους υπευθύνους «να βρουν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα» με την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών απηύθυνε και ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, επαναλαμβάνοντας ότι «η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

World
Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα συγκλονίζει σε μήνυμά της για την μάχη που δίνει ώστε να είναι καλά ψυχολογικά. Η εξομολόγηση για τον φόβο που αισθάνεται.

Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

