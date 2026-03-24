Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών διεκόπη μέχρι την 1η Απριλίου, έπειτα από μια επεισοδιακή εναρκτήρια συνεδρίαση, με συγγενείς και δικηγόρους να καταγγέλουν τις συνθήκες που επικράτησαν στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις».

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από ακραίο συνωστισμό εντός της αίθουσας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων και δικηγόρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για ακατάλληλες, επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες μέσα στη αίθουσα.

Δεν υπήρχαν θέσεις για όλους

Από την πρώτη στιγμή κατέστη σαφές ότι η αίθουσα που διαφημίστηκε αρκετά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της διάταξής της δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της διαδικασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τους δικηγόρους δεν ανταποκρίνονταν στον πραγματικό αριθμό τους, με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμένουν όρθιοι ή ακόμη και να καταλάβουν θέσεις που προορίζονταν για τους κατηγορουμένους –αφού αυτοί δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της τραγωδίας αδυνατούσαν να βρουν θέση, ενώ σε μία περίπτωση μητέρα θύματος ανέφερε ότι δεν μπορούσε να καθίσει δίπλα σε κατηγορούμενο.

Τα δεδομένα της αίθουσας

Όπως αναφέρει η ΕΔΑΠΟ, η αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» είναι ένας τεράστιος ενιαίος χώρος περίπου 735 τετραγωνικών μέτρων.

Την ώρα που ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι είναι από τις μεγαλύτερες αίθουσες στη χώρα και ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 350 άτομα, η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών τονίζει ότι δεν έγινε σωστή διαμόρφωση του χώρου ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμα και τα 735 τ.μ. του χώρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΔΑΠΟ ο χώρος «έχει διαμορφωθεί με γυψοσανίδες έτσι ώστε τα 450 τ.μ. να αναλωθούν σε βοηθητικούς χώρους, έτσι ώστε να μείνουν μόνο 284 τ.μ. για τη διεξαγωγή της δίκης και άρα να μην «περισσέψει» χώρος για τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες».

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην παρακάτω κάτοψη του χώρου του «Γαιόπολις», από την κύρια αίθουσα των 735 τ.μ. έχουν παραχωρηθεί:

• 45 τμ για «χώρο Αστυνομίας

• 54 τμ για «χώρο μαρτύρων»

• 50 τμ για «χώρο δικηγόρων»

• 155 τμ για «αίθουσες συσκέψεων δικαστών»

• 145 τμ για βοηθητικούς χώρους («φουαγιέ», «χώρος απομαγνητοφωνήσεων», «χώρος τεχνικών» κλπ).

«Προφανώς όλοι οι παραπάνω είναι πιο σημαντικό να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, ώστε να μη χωρέσουν οι συγγενείς και οι επιζώντες» σημειώνει η ΕΔΑΠΟ, υπενθυμίζοντας ότι ο χώρος που προβλέπεται για συγγενείς και επιζώντες (επιπλέον περίπου 150 θέσεις) βρίσκεται στον κάτω όροφο, σε χώρο τελείως άσχετο με την κύρια αίθουσα.

Όπως υπογράμμισε ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ, Κώστας Λακαφώσης, ο χώρος των μαρτύρων είναι κυριολεκτικά… μεσοτοιχία με την αίθουσα του δικαστηρίου, συνεπώς δεν θα μπορούν οι μάρτυρες να βρίσκονται εκεί και θα τους ζητηθεί να απομακρυνθούν από το χώρο κατά τη διάρκεια των καταθέσεων.

Τι θα συμβεί την 1η Απριλίου

Πλέον έχει διατυπωθεί από όλους τους παράγοντες της δίκης το ερώτημα για το ποια θα είναι τα «καλύτερα μέτρα» που μπορεί να ληφθούν, όταν ο συγκεκριμένος χώρος είχε ήδη παρουσιαστεί ως κατάλληλος από τον κ. Φλωρίδη.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της δίκης, η αίθουσα -διαμορφωμένη σε δύο επίπεδα- δημιουργεί λειτουργικό χάσμα, αποκόπτοντας το ακροατήριο (συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και δημοσιογράφους) από την κύρια διαδικασία.

Παράλληλα, διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορούν να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες κατά τις κρίσιμες φάσεις της διαδικασίας, όπως οι καταθέσεις κατηγορουμένων και μαρτύρων, η εισαγγελική πρόταση και άλλες κομβικές στιγμές της δίκης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι προτροπή στους υπευθύνους «να βρουν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα» με την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών απηύθυνε και ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, επαναλαμβάνοντας ότι «η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις».