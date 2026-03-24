«Τραυματισμένη» βγαίνει η κυβέρνηση από την πρώτη ημέρα διεξαγωγής της δίκης για το έγκλημα στα Τέμπη, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, σημειώνει πως «προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» ζητώντας από τους υπευθύνους «να βρουν έναν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα».

«Φίλια πυρά» στην κυβέρνηση για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

Την ίδια ανησυχία δεν έδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης που υπερασπίστηκαν την επιλογή της αίθουσας παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τους συγγενείς της σιδηροδρομικής τραγωδίας και τους συνηγόρους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα επιτελικό φιάσκο, στριμωγμένοι σε έναν χώρο που εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ακατάλληλος για τη διεξαγωγή της «μητέρας των δικών».

«Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις»

Το πρωί της Τρίτης (24/03) ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε (ΣΚΑΪ) στη δίκη για τα Τέμπη, τονίζoντας ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών έχω πει ότι ό,τι και να λένε οι γονείς όπως και να εκφράζονται, μόνο δίκιο μπορείς να τους δώσεις».

Ο ίδιος ανέφερε: «Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να γίνει η δίκη των Τεμπών; Εχει ακουστεί από όλα τα κυβερνητικά στελέχη» και παραδέχθηκε πως «προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληροί τις προυποθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λυθεί το πρόβλημα».

Επιτελικό φιάσκο

Οι συγγενείς των 57 θυμάτων και οι επιζώντες που ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι υπαίτιοι» έγιναν μάρτυρες του απόλυτου επιτελικού φιάσκου στριμωγμένοι σε μια αίθουσα ακατάλληλη για τη διεξαγωγή μιας από τις πιο ιστορικές δίκες από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Η ανεπάρκεια του χώρου ήταν τέτοια που προκάλεσε έκρηξη θυμού και αγανάκτησης.