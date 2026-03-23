Στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών μεταφέρθηκαν μέσω των δημοσιογραφικών ερωτήσεων οι ντροπιαστικές εικόνες από τη Λάρισα και τα όσα συνέβησαν στην πρώτη συνεδρίαση στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη.

Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Οι συνήγοροι, οι συγγενείς των 57 θυμάτων και οι επιζώντες που ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι υπαίτιοι» έγιναν μάρτυρες του απόλυτου επιτελικού φιάσκου στριμωγμένοι σε μια αίθουσα που μοιάζει ακατάλληλη για τη διεξαγωγή μιας από τις πιο ιστορικές δίκες από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Όλα καλώς καμωμένα για την αίθουσα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Διαφορετική άποψη έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που κλήθηκε να απαντήσει σχετικά. Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για την αίθουσα και τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης που διακόπηκε για την 1η Απριλίου αφήνοντας αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα αλλά να τους φωτογραφίζει και να καλύπτει απόλυτα τις προβλέψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον χώρο διεξαγωγής της δίκης.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος μίλησε με αριθμούς λέγοντας πως στην αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορουμένους, 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα του δικαστηρίου και 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο.

Κάνοντας τα μαθηματικά ανέφερε πως «ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα» και εξήγησε πως «στην ανάκριση, όπως μας λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορούσε να ξέρει το υπουργείο από πριν πόσοι θα δηλωθούν στη δίκη, αλλά έγινε ένας υπολογισμός (…)».

Άρα, διαπίστωσε πως «σε μια δίκη όπου οι συνήγοροι στην ανάκριση ήταν 250, μένει να δούμε πόσοι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος μπορεί να έχει και έναν παραπάνω. Κάποιοι μπορεί να έχουν κοινούς συνηγόρους. Θα το δούμε αυτό, θα το δει το δικαστήριο».

Αιχμές για «πολιτικά κίνητρα»

Θεωρώντας ότι «στις πρώτες μέρες -δεδομένου ότι πηγαίνουν και κάποιοι, οι οποίοι δεν θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης- υπάρχει περισσότερος κόσμος και μάλιστα, όπως μας λέει το υπουργείο σήμερα είχαν πάει για παράδειγμα από την ολομέλεια των δικηγόρων και έχουν καταλάβει έδρανα και κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι δεν θα είναι στη συνέχεια στην υπόθεση» ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως «υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες της δίκης, όπως προέκυψαν από την ανάκριση» και είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φρόντισε «για μία αίθουσα η οποία είναι μαζί με τη μεγάλη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών οι δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα».

Κατόπιν έστρεψε το βλέμμα του σε άλλη κατεύθυνση, αφήνοντας αιχμές για πολιτικούς του αντιπάλους χωρίς να τους κατονομάζει. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πιέσεις πολωτικές, από διάφορους συγκεκριμένους με πολιτικά κίνητρα», είπε και ζήτησε «ηρεμία και νηφαλιότητα».