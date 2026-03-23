Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς

Η ιστορική δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο συγκρότημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, Γεωργία Στεφανίδου, αναμένεται να κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 09:00, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, σε ένα περιφραγμένο κτίριο. Έχει προβλεφθεί ξεχωριστός χώρος για τα μέσα ενημέρωσης και τους δικηγόρους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, αναμένεται μαζική παρουσία πολιτών έξω από το δικαστήριο, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συγγενείς των θυμάτων και με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης. Σε συγκέντρωση καλούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες.

«Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Δείτε την αυτοψία του in στο σημείο:

Ποιοι θα βρεθούν στο εδώλιο

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου, καθώς και οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης έντεκα στελέχη του ΟΣΕ, δεκαέξι της ΕΡΓΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train, ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, καθώς και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Από τους κατηγορούμενους, 33 αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών —αδίκημα που επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης— καθώς και σειρά πλημμελημάτων. Αντίθετα, τα στελέχη της Hellenic Train διώκονται αποκλειστικά για πλημμεληματικές πράξεις.

«Θα τα καταφέρουμε και η δικαίωση θα έρθει»

Παράλληλα, η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, Άλμα και του Ντένις Ρούτσι, Πάνος που μίλησαν στο in απηύθυναν κάλεσμα προς τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας ταυτόχρονα δικαιοσύνη.

«Να είναι δίπλα μας, σε κάθε δίκη, γιατί είναι μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη πίεση που θα έχει ο κόσμος κάθε φορά που θα έχει δίκη, θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι με πίεση, η κοινωνία, όταν είναι όλοι μαζί, καταφέρνουμε πολλά πράγματα» υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι, εκφράζοντας για μια ακόμα φορά την αισιοδοξία του: «Θα τα καταφέρουμε και η δικαίωση θα έρθει».

Η Άλμα Λάτα, σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη δήλωση, επισήμανε πως «η δίκη των Τεμπών πρέπει να βγάλει αποφάσεις, γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή τις αποφάσεις που θα βγάλει αυτή η δίκη».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «μέσα, ο πόνος μου έχει γίνει φλόγα. Μια φλόγα που δεν θα σβήνει ποτέ… μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κωφή, είναι τυφλή. Και δυστυχώς γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη».