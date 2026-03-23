Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς
Ελλάδα 23 Μαρτίου 2026, 07:29

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς

Συγκεντρώσεις αναμένονται έξω από το συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα, όπου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι θα βρίσκονται στο εδώλιο, τι λένε συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Πάνος Τσίκαλας
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Η ιστορική δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο συγκρότημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, Γεωργία Στεφανίδου, αναμένεται να κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 09:00, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, σε ένα περιφραγμένο κτίριο. Έχει προβλεφθεί ξεχωριστός χώρος για τα μέσα ενημέρωσης και τους δικηγόρους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, αναμένεται μαζική παρουσία πολιτών έξω από το δικαστήριο, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συγγενείς των θυμάτων και με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης. Σε συγκέντρωση καλούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες.

Το κτίριο που θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη για τα Τέμπη

«Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Ποιοι θα βρεθούν στο εδώλιο

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου, καθώς και οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης έντεκα στελέχη του ΟΣΕ, δεκαέξι της ΕΡΓΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train, ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, καθώς και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Από τους κατηγορούμενους, 33 αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών —αδίκημα που επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης— καθώς και σειρά πλημμελημάτων. Αντίθετα, τα στελέχη της Hellenic Train διώκονται αποκλειστικά για πλημμεληματικές πράξεις.

«Θα τα καταφέρουμε και η δικαίωση θα έρθει»

Παράλληλα, η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, Άλμα και του Ντένις Ρούτσι, Πάνος που μίλησαν στο in απηύθυναν κάλεσμα προς τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας ταυτόχρονα δικαιοσύνη.

«Να είναι δίπλα μας, σε κάθε δίκη, γιατί είναι μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη πίεση που θα έχει ο κόσμος κάθε φορά που θα έχει δίκη, θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι με πίεση, η κοινωνία, όταν είναι όλοι μαζί, καταφέρνουμε πολλά πράγματα» υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι, εκφράζοντας για μια ακόμα φορά την αισιοδοξία του: «Θα τα καταφέρουμε και η δικαίωση θα έρθει».

Η Άλμα Λάτα, σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη δήλωση, επισήμανε πως «η δίκη των Τεμπών πρέπει να βγάλει αποφάσεις, γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή τις αποφάσεις που θα βγάλει αυτή η δίκη».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «μέσα, ο πόνος μου έχει γίνει φλόγα. Μια φλόγα που δεν θα σβήνει ποτέ… μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κωφή, είναι τυφλή. Και δυστυχώς γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη».

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Μία ανάσα για την επιδότηση του ντίζελ και το Fuel Pass στη βενζίνη

Καύσιμα: Μία ανάσα για την επιδότηση του ντίζελ και το Fuel Pass στη βενζίνη

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Κόσμος
Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη

Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26 Upd: 22:11

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι, Άλμα Λάτα και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου

Πάνος Τσίκαλας
Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Οργή 22.03.26

«Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους - Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Πλάνα από drone 22.03.26

Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές του τρένου - Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ
Κόσμος 23.03.26 Upd: 07:20

Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ - Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ

Σφοδρές επιθέσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές στο Ιράν ενώ σε λίγες ώρες λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ που έχει απειλήσει με επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

