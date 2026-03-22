To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»

newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 22 Μαρτίου 2026, 20:21

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου, κινητοποιήσεις στην πόλη.

Πάνος Τσίκαλας
Upd:22.03.2026, 22:11
Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Στο συγκρότημα Γεώπολις, στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο μέρος που θα διεξαχθεί η εμβληματική δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών βρίσκεται το in και μεταφέρει όλες τις εξελίξεις για τη δίκη των Τεμπών.

Ήδη δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας περιφρουρούν το σημείο, ενώ το κτίριο που θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου είναι περιφραγμένο και δεν θα μπορεί να πλησιάσει ο κόσμος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)


Η δίκη ξεκινά στις 09:00 το πρωί της Δευτέρας και στο εδώλιο θα καθίσουν 36 άτομα, ενώ αναμένεται να καταθέσουν τουλάχιστον 300 μάρτυρες.

Δεκάδες θα είναι και οι δικηγόροι τόσο της υποστήριξης της κατηγορίας όσο και των κατηγορουμένων.

Ρούτσι: «Θα τα καταφέρουμε και η δικαίωση θα έρθει»

Για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών, με 57 θύματα και δεκάδες τραυματίες, που ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στη Λάρισα μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Αύριο αναμένουμε μία δίκη που δεν θα είναι ακριβώς όπως το περιμέναμε, καθώς είναι λειψά τα στοιχεία» σημείωσε ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας ότι πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της.

Μιλώντας για τις προσδοκίες του σχετικά με τη δίκη, ο Πάνος Ρούτσι επανέλαβε ότι θα πρέπει να καθίσουν στο εδώλιο και πολιτικά πρόσωπα. «Θέλω πάρα πολύ να πιστέψω ότι κάποια στιγμή θα μπουν στο στόχαστρο και στη δίκη και υπουργοί και όπου… όσο πιο ψηλά είχαν φτάσει» υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας το θέμα των εκταφών, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο. «Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουμε όλες οι συγγενείς, γιατί από δω και πέρα τα έξοδα είναι δικά μας και είναι πάρα πολλά» ανέφερε.

Επίσης, ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε το γεγονός ότι η δίκη διεξάγεται στη Λάρισα, ενώ είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα για να γίνει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

«Και τον ξέρετε το λόγο, τρία χρόνια τώρα μας ταλαιπωρούν, θέλουν να μας κουράσουν. Δεν πρόκειται να κουραστούμε. Εδώ θα είμαστε, όλες οι οικογένειες και όλος ο κόσμος» συμπλήρωσε.

Τέλος, απηύθυνε ένα ακόμη κάλεσμα προς τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών θυμάτων των Τεμπών. «Να είναι δίπλα μας, σε κάθε δίκη, γιατί είναι μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη πίεση που θα έχει ο κόσμος κάθε φορά που θα έχει δίκη, θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι με πίεση, η κοινωνία, όταν είναι όλοι μαζί, καταφέρνουμε πολλά πράγματα» κατέληξε ο Πάνος Ρούτσι, εκφράζοντας για μια ακόμα φορά την αισιοδοξία του: «Θα τα καταφέρουμε και η δικαίωση θα έρθει».

Άλμα Λάτα: Γι’ αυτό το έγκλημα θα πληρώσουν όλοι, θα μπουν φυλακή

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν στην εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου η Άλμα Λάτα, μητέρα της 20χρονης Κλαούντιας που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών.

«Αύριο είναι η μεγάλη δίκη. Αύριο ξεκινάει η μεγάλη μάχη. Η δίκη των Τεμπών δεν είναι μια απλή δίκη. Η δίκη των Τεμπών πρέπει να βγάλει αποφάσεις, γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή τις αποφάσεις που θα βγάλει αυτή η δίκη» τόνισε η Άλμα Λάτα, συμπληρώνοντας: «Μέσα, ο πόνος μου έχει γίνει φλόγα. Μια φλόγα που δεν θα σβήνει ποτέ… μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κωφή, είναι τυφλή. Και δυστυχώς γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη».

«Πριν… πριν τις 28 Φεβρουαρίου, οι 57 ψυχές… ήταν ζωές, ήταν ελπίδες, ήταν όνειρα. Που τα έκοψαν τόσο βίαια» σημείωσε η κυρία Λάτα, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς περιμένουν με υπομονή τη δίκη για να δώσουν τη δική τους μάχη για να βάλουν στη φυλακή τους υπεύθυνους της τραγωδίας.

«Γι’ αυτό το έγκλημα θα πληρώσουν όλοι. Όλοι θα μπούνε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Πρέπει, απέναντι στη δικαιοσύνη, πρέπει να είμαστε ίσοι» υπογράμμισε, τονίζοντας ότι στόχος των συγγενών είναι να καταργηθεί το άρθρο 86 «για να βάλουμε φυλακή και τον Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο, για να μην κρύβεται πίσω από αυτή την ασυλία των βουλευτών».

«Είμαι πολύ αγχωμένη και περιμένουμε με ανυπομονησία αύριο πώς θα ξεκινήσει αυτή η δίκη. Θέλουμε όλους, όλους, όλους δίπλα μας. Αύριο να είστε όλοι εκεί. Έξω… εκεί να φωνάζουμε δυνατά για αυτά τα παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα. Σας θέλουμε όλοι, μια γροθιά, μια φωνή, μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» κατέληξε η Άλμα Λάτα.

Μάγγος: Απαιτούμε δίκαιη δίκη

«Θα ‘μαι αύριο εκεί, αλληλέγγυος στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι με εγκληματικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους. Μια τεράστια υπόθεση, η οποία -τηρουμένων βέβαια των αναλογιών- έχει πολλά κοινά σημεία με την υπόθεση του παιδιού μου, Βασίλειου Μάγγου» σημείωσε ο Γιάννης Μάγγος που βρίσκεται στη Λάρισα.

«Ως γνωστόν, στην υπόθεση του παιδιού μου απ’ την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε συγκάλυψη και κάναμε έναν τεράστιο αγώνα, βγαίνοντας και με νομικά μέσα αλλά και εμείς στην κοινωνία, για να αποδείξουμε ότι ο Βασίλειος Μάγγος πραγματικά χτυπήθηκε και βασανίστηκε και κατέληξε στο θάνατο εξαιτίας όλων αυτών από τους αστυνομικούς» συμπλήρωσε σχετικά με τον αγώνα που έκανε για τη δικαίωση του παιδιού του.

«Με την ίδια σκέψη… βέβαια εδώ πέρα είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, όμως στο τέλος καταλήγει κάθε γονιός να έχει χάσει το παιδί του, είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ, για να απαιτήσουμε δίκαιη δίκη» σημείωσε ο κ. Μάγγος, τονίζοντας ότι φτάσαμε στο σημείο στην σημερινή εποχή να απαιτούμε το αυτονόητο. Να απαιτούμε δίκαιη δίκη.

«Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνθέσεις των δικαστηρίων, αυτό που θέλουμε εμείς είναι η αναζήτηση της αλήθειας και η αλήθεια προκύπτει μόνο από τα στοιχεία, τα αντικειμενικά που υπάρχουν, τα οποία οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι να τα βάλουν πάνω στο τραπέζι, να τα εξετάσουν και δικάζοντας δίκαια να αποδώσουν δικαιοσύνη» κατέληξε.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μάγγος ζήτησε την αλληλεγγύη του κόσμου στις οικογένειες των θυμάτων. «Όσοι μπορούν να ‘ρθουν στη Λάρισα, γιατί είναι τεράστια υπόθεση η κοινωνία να δείχνει την αλληλεγγύη της με άμεσο τρόπο, να συμπαραστέκεται άμεσα, να έρθουν όσοι μπορούν αύριο στη Λάρισα για να δείξουμε ότι απαιτούμε δικαιοσύνη. Απαιτούμε να εξεταστούν τα στοιχεία και να αφήσουν όλα τα άλλα και να αποδώσουν δικαιοσύνη».

«Τα δάκρυα έγιναν οργή»

«Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη και εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε το έγκλημα και θα παλέψουμε μέχρι να έρθει δικαίωση» σημείωσε ο πρόεδρος 15μελους του Μουσικού Σχολείου Λάρισας έρχεται Στέργιος Τσολάκης.

«Τα δάκρυα έχουν στερέψει και έχουν γίνει οργή. Δεν θα ξεχάσουμε την κρατική δολοφονία» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του 15μελούς.

«Δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η μνήμη των θυμάτων και ο αγώνας των οικογενειών τους μας καλούν να στεκόμαστε δίπλα τους, διεκδικώντας αλήθεια, διαφάνεια και ευθύνες σε όλα τα επίπεδα» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο