«Πυρά» προς τους γαλάζιους υπουργούς που έσπευσαν να κατηγορήσουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, τους δικηγόρους και τους δημοσιογράφους για τα όσα διαδραματίστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο πατέρας που είδε να χάνονται στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, οι δίδυμες κόρες του και η ανιψιά του, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για τα όσα είδε ο ίδιος την περασμένη Δευτέρα στο δικαστήριο.

«Μετά τον Γιώργο Φλωρίδη, σήμερα σειρά πήρε και ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει δεξιά και αριστερά ότι η Κωνσταντοπουλου και κάποιοι δικηγόροι των συγγενών όπως και ορισμένοι συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη», σχολίασε αρχικά ο κ. Πλακιάς για τα λεγόμενα των γαλάζιων υπουργών, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος έχει διαφορετική άποψη για τα όσα έγιναν στον πολυχώρο «Γαιόπολις».

«Εγώ όμως αλλά είδα την Δευτέρα. Εάν θέλατε να διαψεύσετε τους παραπάνω θα μπορούσατε πάρα πολύ απλά να προφυλάξετε την διαδικασία. Δεν έστειλε ο Φλωρίδης ούτε ένα απλό κλιμάκιο να ελέγξει την αίθουσα αν είναι κατάλληλη ή όχι! Και δεν μιλώ μόνο χωροταξικά αλλά να ελέγξει ακόμα και τα μικρόφωνα αν λειτουργούν, που δεν λειτουργούσαν», έγραψε στο Χ ο Νίκος Πλακιάς.

«Στελέχη του κομματικού μηχανισμού σας»

«Εγώ γνωρίζω ότι στο κατηγορητήριο σε αυτή την δίκη είναι πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του πρώην ΟΣΕ. Είναι όμως και στελέχη του κομματικού μηχανισμού σας. Είναι άτομα τα οποία βγήκαν μέσα από την Δ.Α.Π. Είναι αυτά τα οποία τα τοποθετήσατε εκεί για να παίρνουν τους πολύ υψηλούς μισθούς τους που φτάνουν μέχρι και τα 16.400€ τον μήνα!», πρόσθεσε ο πατέρας της Θώμης και της Χρύσας που βρήκαν τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα του 2023.

«Και αναρωτιέμαι; Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη και βρήκατε συμμάχους ανάμεσα στους εχθρούς σας ή και κάτι άλλο; Μήπως όλο αυτό σας ικανοποιεί περισσότερο από όλα τα άλλα; Εγώ! Είμαι εδώ! Ξέρω καλύτερα από τον οποιονδήποτε το τι, πώς και γιατί», συμπλήρωσε ο Νίκος Πλακιάς, σχολιάζοντας στη συνέχεια και τις κινήσεις των κατηγορούμενων στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Δεν είναι τυχαίο που ο Πατέρας ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ ένας από τους κατηγορούμενους για κακουργηματικές πράξεις να κυκλοφορεί μέσα στην αίθουσα λες και ήταν σε βόλτα στο Ζάππειο και κανένας να μην τον ενοχλεί; Όλα αυτά με βάζουν σε περίεργες σκέψεις. Αλλά πλέον δεν είναι σκέψεις είναι πραγματικότητα», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά: