Πλακιάς: Πριν από τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μας, σήμερα μπάζωσαν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας

Τα όσα εκτυλίχθηκαν σήμερα κατά την πρώτη μέρα έναρξης της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών επικρίνει με ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Πλακιάς δείχνοντας τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη ως υπεύθυνο για την επιλογή της αίθουσας.

Ο Νίκος Πλακιάς καταγγέλλει την κυβέρνηση για «νέο μπάζωμα» αυτή τη φορά της ίδιας της δικαστικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για προσβολή της μνήμης των θυμάτων και για συνθήκες που δεν συνάδουν με μια δίκαιη δίκη.

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς.

Συγγενείς θυμάτων, επιζώντες της τραγωδίας και δικηγόροι βρέθηκαν στριμωγμένοι σε μια αίθουσα ακατάλληλη για τη διεξαγωγή μιας από τις πιο ιστορικές δίκες από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Η ανεπάρκεια του χώρου ήταν τέτοια που προκάλεσε έκρηξη θυμού και αγανάκτησης από την έναρξη της δίκης όπου μετά από αλλεπάλληλες διακοπές, η δίκη διεκόπη για την 1η Απριλίου.

«Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επί τρία. Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ . Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση. Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα», συνεχίζει ο Νίκος Πλακιάς

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του ζήτησε να παραιτήσει τον Γιώργο Φλωρίδη και «να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια».

«Δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση», καταλήγει, εκφράζοντας την πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και καταγγέλλοντας, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, συνεχιζόμενη ασέβεια απέναντι στις οικογένειες που θρηνούν τα παιδιά τους.

«Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της .

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας.

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».

