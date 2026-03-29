«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Τραγικός επίλογος μπήκε χθες, Σάββατο, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, όταν ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου όπου έχασε μαρτυρικά τη ζωή του όταν έπεσε σε ισχυρό ρεύμα που τον εγκλώβισε σε μία από τις υποθαλάσσιες σήραγγες.

Στον «υπέροχο άνθρωπο, με σπάνιο ήθος και ζεστό χαμόγελο» αναφέρθηκε με μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δασκάλα μουσικής που του παρέδιδε μαθήματα πιάνου.

Όπως γράφει, είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει ότι ισχύει το μάθημα που είχαν κανονίσει και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν σε λίγο. «Και αυτό το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» καταλήγει η ανάρτηση…

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Για μένα δεν ήταν «ο 34χρονος δύτης». Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

»Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

»Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

»Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.

«’Λογικά ναι’, μου απάντησε. ‘Ξαναμιλάμε σε λίγο’.

»Και αυτό το ‘σε λίγο’ δεν ήρθε ποτέ.

»Πάλεψες σαν παλικάρι.

»Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».