Τραγικός επίλογος στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη, από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Η σορός παρελήφθη από σκάφος του Λιμενικού.

Η κατάδυση μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ένα δυνατό ρεύμα παρέσυρε και εγκλώβισε τον 34χρονο

Συντετριμμένοι αποχώρησαν οι συγγενείς μετά την επιχείρηση ανάσυρσης υψηλού ρίσκου, η οποία κράτησε τρεισήμισι ώρες. Σε αυτήν συμμετείχαν πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες, οι οποίοι έπεσαν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προκειμένου να ανασύρουν το άψυχο σώμα του 34χρονου.

Για τις ανάγκες της αποστολής, στο σημείο είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτούσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Χάθηκε σε δευτερόλεπτα

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η κατάδυση θα ήταν η τελευταία για τον 34χρονο δύτη. Σε ένα σημείο που οι δύτες γνωρίζουν ότι είναι παγίδα θανάτου, το δυνατό ρεύμα τον παρέσυρε και η κατάδυση μετατράπηκε σε εφιάλτη με φρικτό τέλος.

Τραγική ειρωνία, ο 34χρονος είχε πάνω του υποβρύχια κάμερα για να καταγράψει τις κινήσεις του στο βυθό, αλλά κατέγραψε το μαρτυρικό του τέλος. Μαζί του στη μοιραία κατάδυση βρισκόταν ένας φίλος του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα, λέει ο ίδιος.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», αναφέρει.

Αν και οι δύο δύτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντάς του σκοινί, όμως αυτό δεν άντεξε και κόπηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βοηθηθεί ο 34χρονος. «Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε» θυμάται ο φίλος του.

Ωστόσο, δεν τα παράτησε και ξαναπροσπάθησε. «Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος».

Όπως λέει, ο 34χρονος προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά. «Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».