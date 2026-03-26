Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Η κάμερα του δύτη κατέγραψε το μαρτυρικό του τέλος – «Προσπάθησε για 40 λεπτά»

Με το χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του 34χρονου πιλότου για μια κατάδυση στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, μαζί με ένα φίλο του.

Σε ένα δύσκολο σημείο, στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ο 34χρονος εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ανέλθει στην επιφάνεια της θάλασσας και να βρει τραγικό θάνατο.

Κατέγραψε το… τέλος

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η κατάδυση θα ήταν η τελευταία για τον 34χρονο δύτη.

Σε ένα σημείο που οι δύτες γνωρίζουν ότι είναι παγίδα θανάτου, το δυνατό ρεύμα τον παρέσυρε και η κατάδυση μετατράπηκε σε εφιάλτη με φρικτό τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος είχε πάνω του μια κάμερα που καταγράφει όλες τις κινήσεις μέσα στο βυθό. Όπως αναφέρουν άτομα που έχουν αρκετή εμπειρία στις καταδύσεις, φαίνεται ότι ο άτυχος δύτης κατέγραψε, χωρίς κανείς να το γνωρίζει, τις τελευταίες στιγμές του.

«Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα»

Μαζί του στη μοιραία κατάδυση βρισκόταν ένας φίλος του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα, λέει.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο» ανέφερε ο δύτης που ήταν συνοδός του 34χρονου.

Αν και οι δύο δύτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντάς του ένα σκοινί, όμως αυτό δεν άντεξε και κόπηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βοηθηθεί ο 34χρονος.

«Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Προσπάθησε για περίπου 40 λεπτά»

Όπως εξήγησε ο συνοδός δύτης μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να βοηθήσει τον 34χρονο, δεν τα παράτησε και προσπάθησε με άλλους τρόπους.

«Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά. Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο» ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».

Θα επιχειρήσουν να ανασύρουν τη σορό το Σάββατο

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική και επικίνδυνη επιχείρηση.