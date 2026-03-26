Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές καταδύσεις για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη στη Βουλιαγμένη.

Η ομάδα διασωστών και δυτών που βρίσκεται στην περιοχή καλείται να φέρει εις πέρας ένα εξαιρετικά σύνθετο, από επιχειρησιακή σκοπιά, εγχείρημα, καθώς η σορός του άτυχου άνδρα βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και σε δυσπρόσιτο σημείο.

Όπως αναφέρουν, η ανάσυρση είναι μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου και μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη καθώς οι δύτες που θα «κατέβουν» στο σημείο θα χρειαστούν ειδικά μίγματα αερίων και ειδικό εξοπλισμό, καθώς και εμπειρία και εξειδίκευση.

Από το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιούνται συσκέψεις ανάμεσα σε διασώστες και δύτες, οι οποίοι μεταφέρουν νέο εξοπλισμό στον μικρό κόλπο, προετοιμάζοντας τη μεγάλη επιχείρηση που, εκτός απροόπτου, θα γίνει το Σάββατο. Λίγο μετά τη μία το απόγευμα, σήμερα, έγινε νέα κατάδυση των δυτών στο πλαίσιο των δοκιμών και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι η κατάδυση που έγινε χθες, Τετάρτη, είχε στόχο να ασφαλίσει τη σορό στο σημείο, ώστε να μην παρασυρθεί από θαλάσσια ρεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης βρέθηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, άνω των 30 μέτρων.

Οι διασώστες εντόπισαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται να κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι ο δύτης ήταν εκπαιδευμένος, έμπειρος και πλήρως εξοπλισμένος, θαλάσσιο ρεύμα φαίνεται να του προκάλεσε την απώλεια του εξοπλισμού και εν τέλει την τραγική του κατάληξη.