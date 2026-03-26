Βουλιαγμένη: Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο Πηγάδι του Διαβόλου
Συγκλονίζει η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στη Βουλιαγμένη
Με μια ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον γιο της, τον 34χρονο δύτη που χάθηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, η μητέρα του.
Ο 34χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή την Κυριακή μαζί με έναν φίλο του. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην επιφάνεια και ειδοποίησε τις Αρχές. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού του, η οποία την Τετάρτη το απόγευμα είχε τραγική κατάληξη καθώς η σορός του εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος στο «Πηγάδι του Διαβόλου».
Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 24ωρα μιας και απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός και χρήση ειδικών μειγμάτων αερίων στις μπουκάλες οξυγόνου, προσαρμοσμένων στις συνθήκες μεγάλου βάθους και περιορισμένου χώρου. Οι διασώστες αναμένεται να επιχειρήσουν με τέτοιο εξοπλισμό, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.
Η ανάρτηση της μητέρας του 34χρονου δύτη
Η μητέρα του 34χρονου δύτη, μοιράστηκε χθες μία φωτογραφία του γιου της στο Facebook, αποχαιρετώντας τον. «R.I.P. Αγόρι μου» έγραψε, με δεκάδες φίλους και συγγενείς να εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.
Σε προηγούμενη ανάρτησή της μία ημέρα πριν, είχε μοιραστεί μια φωτογραφία με ένα αναμμένο κερί, με πολλούς να την ρωτούν στα σχόλια τι έχει συμβεί. «Το παιδί μας, χάσαμε το παιδί μας» απάντησε σε κάποιο από αυτά.
