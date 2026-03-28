«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Στη δυσκολία και τους κινδύνους που είχε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του άτυχου 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου αναφέρθηκαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην προσπάθεια, μετά την ολοκλήρωσή της.

Όπως υπογράμμισαν, άφησαν πίσω τους όλες τις ανησυχίες τους ώστε να μπορέσει η οικογένεια του άτυχου Πλάτωνα να μπορέσει να αποχαιρετήσει όπως πρέπει το παιδί της.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο έμπειρος σπηλαιοδύτης Αντώνης Γράφας, ο οποίος ήταν αυτός που είχε χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο και ήταν επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης, «ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας».

Όπως σημείωσε, «όλα έγιναν βάσει συντονισμού με τη συνδρομή του Λιμενικού και της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και η σορός ανασύρθηκε με απόλυτη επιτυχία».

«Ορατότητα ενός μέτρου»

Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δύτες, έκανε λόγο για ορατότητα μόλις ενός μέτρου, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν σήμερα. «Δυστυχώς επειδή γύρισε ο καιρός σε δυτικό-νοτιοδυτικό είχαμε ορατότητα ενός μέτρου. Μπήκαμε στην πρώτη κατάδυση δύο άτομα, μετά πέντε. Υπήρχε κι άλλη ομάδα μετά που μπήκε. Συνολικά ήταν δύο ομάδες ιδιωτών και τρία παιδιά από τη ΜΥΑ» τόνισε ο κ. Γράφας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τους γονείς του αδικοχαμένου δύτη, υπογραμμίζοντας ότι τα λόγια τους ήταν εκείνα που τους «οδήγησαν» για να βγάλουν στην επιφάνεια τη σορό του.

«Ήταν πολύ συγκινητική κατάσταση με τους γονείς. Μιλήσαμε μαζί τους. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια τους και μας πρόσθεσαν άλλο ένα βάρος στους ώμους μας. Εκεί είπαμε, ότι πρέπει να βγει ο άνθρωπος» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του άτυχου 34χρονου δύτη, πιλότου στο επάγγελμα, παρελήφθη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για να μεταφερθεί σε λιμάνι, ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί για τη διαδικασία της νεκροψίας πριν την κηδεία.