Η ιστορία δείχνει πως η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν θα αντισταθεί μέχρι τελικής πτώσης σε μια εισβολή των ΗΠΑ

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν(IRGC) ασκεί εδώ και καιρό ισχυρή επιρροή στη Μέση Ανατολή.

Με περίπου 190.000 μέλη, καθώς και περίπου 450.000 εφέδρους στην παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, το μεγαλύτερο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ελέγχει επίσης μεγάλο μέρος της πολιτικής, των μυστικών υπηρεσιών και της οικονομίας της χώρας.

Αφού μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή δολοφόνησε τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το IRGC να καταθέσει τα όπλα σε αντάλλαγμα για ασυλία.

Οι δυνάμεις του IRGC αρνήθηκαν την προσφορά και, με πολλούς ακόμη ηγέτες του να έχουν σκοτωθεί τον τελευταίο μήνα, δεν δείχνουν κανένα σημάδι παραίτησης.

Καθώς οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή – και παρά τον μήνα εκτεταμένων αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών, τις καταστροφές στις υποδομές, τις εσωτερικές ρήξεις και την αποδεκατισμένη ηγεσία – το IRGC πιθανότατα θα αντισταθεί με σθένος σε οποιαδήποτε εισβολή στο ιρανικό έδαφος, σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ Αλ-Μαράσι, Καθηγητής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Και σύμφωνα με άρθρο του στο The Conversation, η ιστορία του αποδεικνύει το γιατί.

Από πολιτοφυλακή σε δύναμη πρώτης γραμμής

Το IRGC προέκυψε αρχικά κατά την επανάσταση του 1979 από τις ad hoc πολιτοφυλακές των δρόμων που αποτελούσαν φοιτητές πιστοί στο όραμα του Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί για μια Ισλαμική Δημοκρατία. Αντιτάχθηκε στις φατρίες που επιδίωκαν τη δημιουργία μιας κοσμικής δημοκρατίας μετά την ανατροπή της μοναρχίας και προσπάθησε να λειτουργήσει ως εθνική φρουρά για την προστασία της νεοσύστατης ισλαμικής επαναστατικής κυβέρνησης.

Γνωστό και ως Pasdaran-e Enghelab, «Φύλακες της Επανάστασης», σύντομα εξελίχθηκε σε φρουρά του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Στα πρώτα στάδια της ύπαρξής της, η δύναμη απέτρεψε μια αντεπανάσταση από την Artesh, τον μόνιμο στρατό υπό τον Σάχη. Το IRGC συμμετείχε επίσης σε μάχες στους δρόμους με αντίπαλες επαναστατικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων κοσμικών αριστερών και αντίπαλων ισλαμιστικών πολιτοφυλακών.

Με την εισβολή του Ιράκ στο Ιράν το 1980, το IRGC αναδείχθηκε σε συμβατική δύναμη πρώτης γραμμής σε συνεργασία με τον εθνικό στρατό. Απέκρουσαν την επίθεση του Σαντάμ Χουσεΐν μέχρι το 1982, αν και ο πόλεμος συνεχίστηκε για άλλα 6 χρόνια.

Πολλοί από τους σημερινούς διοικητές του IRGC ήταν νεαροί στρατιώτες ή αξιωματικοί εκείνη την εποχή και βίωσαν από πρώτο χέρι πώς το Ιράκ χρησιμοποίησε χημικά όπλα εναντίον τους, ενώ η Δύση παρέμενε σιωπηλή.

Το IRGC μετατράπηκε επίσης σε δύναμη καταστολής ανταρτών όταν ο Σαντάμ Χουσεΐν υποστήριξε τους Κούρδους αντάρτες του Ιράν το 1980.

Έχει καταστείλει διάφορες εσωτερικές εθνοτικές εξεγέρσεις, από την κουρδική εξέγερση στη βορειοδυτική περιοχή που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 έως την εξέγερση των Μπαλοχ στη νοτιοανατολική περιοχή τη δεκαετία του 2000.

Σύμφωνα με τον Αλ-Μαράσι, οι πρόσφατες προσπάθειες του Τραμπ να υποκινήσει κουρδικές εξεγέρσεις θα συναντήσουν επομένως πιθανώς την έντονη οργή των διοικητών του IRGC, οι οποίοι μάχονται εναντίον αυτών των εθνοτικών ομάδων ανταρτών εδώ και δεκαετίες.

Διδάγματα από τους συμμάχους του Ιράν

Μέσω των περιφερειακών πληρεξουσίων του, το IRGC διαθέτει ήδη εκτεταμένη εμπειρία σε παρατεταμένους πολέμους εξάντλησης εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το 1982, το IRGC δημιούργησε μια ξένη εκστρατευτική δύναμη, γνωστή ως Δύναμη Κουντς (Quds).

Ο Κασέμ Σολεϊμανί ήταν διοικητής της μέχρι τη δολοφονία του από τις αμερικανικές δυνάμεις το 2020.

Η Κουντς, που πήρε το όνομά της από την αραβική ονομασία της Ιερουσαλήμ, υποστήριξε τη δημιουργία της Χεζμπολάχ στο Λίβανο ως απάντηση στην εισβολή του Ισραήλ εκείνη τη χρονιά για την εκδίωξη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το IRGC μπόρεσε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ μέσω των δυνάμεων-αντιπροσώπων του.

Για 18 χρόνια, η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε τακτικές όπως βομβιστικές επιθέσεις «καμικάζι» με αυτοκίνητα για να εξαντλήσει τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες αποσύρθηκαν από το νότιο Λίβανο το 2000.

Η επιχείρηση θεωρήθηκε ευρέως ως στρατιωτική αποτυχία για το Ισραήλ.

Αυτές οι τακτικές επαναλήφθηκαν μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, όταν σιιτικές πολιτοφυλακές υποστηριζόμενες από την Κουντς, όπως η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, έβαλαν στο στόχαστρο τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί εκεί με αυτοσχέδια εκρηκτικά μηχανισμούς.

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από το Ιράκ το 2011, απελπισμένες να ξεφύγουν από έναν «ατέρμονο πόλεμο».

Οι πληρεξούσιοι της Κουντς στον Λίβανο και το Ιράκ παρείχαν διδάγματα που το IRGC σίγουρα θα επιδιώξει να αναπαράγει σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής.

Πολλές από αυτές τις τακτικές σχεδιάστηκαν για να εξαντλήσουν μια δύναμη κατοχής και δεν θα αρκούν για να αποτρέψουν μια άμεση, υψηλής έντασης χερσαία εισβολή.

Αλλά αν οι ΗΠΑ αποτύχουν να επιτύχουν τους (προς το παρόν ασαφείς) στόχους τους, θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια ακόμη παρατεταμένη κατοχή και πόλεμο χαμηλής έντασης.

Αν συμβεί αυτό, οι καλά δοκιμασμένες τακτικές εξάντλησης του IRGC θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς.

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και ο «Άξονας του Κακού»

Μετά από δεκαετίες διμερών εντάσεων, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 ανάγκασαν τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνάψουν μια σύντομη συμμαχία εναντίον των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Το ιρανικό καθεστώς προσέγγισε μάλιστα τις ΗΠΑ στα τέλη του 2001, προσφέροντας βοήθεια σε πιλότους που είχαν καταρριφθεί και προσγειώθηκαν σε ιρανικό έδαφος ενώ πολεμούσαν τον κοινό εχθρό τους.

Όμως, τον Ιανουάριο του 2002, ο Τζορτζ Μπους έβαλε το Ιράν μαζί με το Ιράκ και τη Βόρεια Κορέα στον πλέον διαβόητο «Άξονα του Κακού», καθιστώντας τα στόχους στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας. Για το Ιράν, αυτό σηματοδότησε μια απότομη αλλαγή στην αντίληψη του κοινού για τις ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες του μεταρρυθμιστή προέδρου Μοχάμαντ Χαταμί για προσέγγιση έληξαν. Τρία χρόνια αργότερα, το καθεστώς υποστήριξε την άνοδο του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ενός σκληροπυρηνικού που, μαζί με τον Ανώτατο Ηγέτη, επένδυσε τόσο στην επέκταση του πυρηνικού προγράμματος όσο και στο IRGC. Από τότε, το IRGC έχει εξελιχθεί ώστε να αναλάβει πολλαπλές λειτουργίες ασφάλειας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η μόνη μεταγενέστερη περίοδος χαλάρωσης των σχέσεων μεταξύ του IRGC και των ΗΠΑ ήταν όταν η Δύναμη Κουδς πολεμούσε κατά του Ισλαμικού Κράτους το 2014 στο Ιράκ, σε συνεργασία με την αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτή η συνεργασία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα, και ένα χρόνο αργότερα, οι ΗΠΑ συνήψαν πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 2017.

Όταν οι βάσεις του IRGC χτυπήθηκαν από τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS στις αρχές Φεβρουαρίου 2019, το IRGC θεώρησε τις επιθέσεις ως αποτέλεσμα μυστικών ενεργειών των ΗΠΑ. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εκτός από την αύξηση της υπονόμευσης από τους Μπαλοχί και τους Κούρδους.

Σύμφωνα με την αφήγηση του IRGC, ο τρέχων πόλεμος της κυβέρνησης Τραμπ αποτελεί μέρος μιας συστηματικής αμερικανικής προσπάθειας από τη δεκαετία του 1980 να επιτεθεί στο IRGC μέσω αντιπροσώπων ή οικονομικού πολέμου, προκειμένου να αποδυναμώσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Για αυτούς, πρόκειται για μια σύγκρουση που διαρκεί από την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Προστασία της εξουσίας

Το IRGC έχει, χωρίς αμφιβολία, αποδυναμωθεί από τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον τελευταίο μήνα.

Ωστόσο, η ιστορία του καταδεικνύει ένα μοτίβο αξιωματικών που έχουν αίσθηση μιας διακριτής ταυτότητας και που θα υπερασπιστούν τη θεσμική τους εξουσία ακόμη και αν η ηγεσία τους σκοτωθεί.

Αυτό εξηγεί γιατί, μετά το θάνατο του Χαμενεΐ, το IRGC συσπειρώθηκε πίσω από τον γιο του, Μοτζτάμπα, για να διατηρήσει την εξουσία του ανέπαφη.

Ενώ μερικοί Ιρανοί γιόρταζαν και άλλοι θρηνούσαν το θάνατο του Χαμενεΐ, το IRGC παρουσίασε ένα ενωμένο μέτωπο στη στήριξη του καθεστώτος του.

Αν το πολιτικό σύστημα του Ιράν κατέρρεε, η θέση του IRGC ως ομάδας θα χανόταν.

Το IRGC έχει επίσης εξελιχθεί ώστε να λειτουργεί ως επιχειρηματικό δίκτυο. Με συμμετοχές στον τομέα των υπηρεσιών, που κυμαίνονται από τα μέσα ενημέρωσης έως τις κατασκευές, ελέγχει τουλάχιστον το 20% της οικονομίας. Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι ηγέτες του IRGC έχουν επωφεληθεί από πρακτικές διαφθοράς στη διαχείριση αυτών των δικτύων, θα φοβούνταν να λογοδοτήσουν και να δικαστούν από μια νέα πολιτική τάξη, και δεν θα δεχτούν την ιδέα της παράδοσης.

Αυτό που αντιπροσωπεύει αυτό το δίκτυο προνομίων είναι, τελικά, ένα βαθύ κράτος.

Το IRGC δεν είναι απλώς ένας στρατός, αλλά ένας ξεχωριστός, αυτόνομος και τεράστιος στρατιωτικός θεσμός, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει τη δύναμή του μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Αν τα ιστορικά γεγονότα – και η σύγκρουση μέχρι στιγμής – αποτελούν ένδειξη, θα πολεμήσει μέχρις εσχάτων αντί να παραδοθεί.