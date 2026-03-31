Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα βάλουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή ως αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν.

Πρόκειται για μεγάλες εταιρείες, τεχνολογίας, μικροτσίπ, αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και αεροναυπηγική.

Οι εταιρείες που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση είναι οι εξής: 1. Cisco 2. HP 3. Intel 4. Oracle 5. Microsoft 6. Apple 7. Google 8. Meta 9. IBM 10. DEL 11. Plantier 12. Nvidia 13. GP. Morgan 14. Tesla 15. GE 16. Spire Solution 17. G42 18. Boeing.

Εκκενώστε τις περιοχές

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνιστούν στους υπαλλήλους των εν λόγω εταιρειών να εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους για λόγους ασφαλείας. Καλούν επίσης τους κατοίκους που ζουν σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τις εγκαταστάσεις των εν λόγω εταιρειών σε όλες τις χώρες να εκκενώσουν τις σχετικές περιοχές και να μεταβούν σε ασφαλείς τοποθεσίες. Την ανακοίνωση των Φρουρών δημοσιοποίησαν αρχικά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ: