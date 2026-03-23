Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.
- Ακατάλληλες κατοικίες στην Ήπειρο μετά τους σεισμούς - Η ακτινογραφία των ελέγχων - Επικαιροποιημένες αναφορές
- «Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- Γιορτή σήμερα 23 Μαρτίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Θα τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία η κρίση στη Μέση Ανατολή;
Σε σοβαρές καταγγελίες για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο προχώρησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, σε δηλώσεις του στο Al Hadath, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Azakir, επάνω, ο Ναουάφ Σαλάμ).
Οπως ανέφερε, η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη σύνθεσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να αντικαταστήσει κανέναν υπουργό, παρά τις αυξημένες πιέσεις λόγω της περιφερειακής κρίσης.
Oι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται, για πρώτη φορά, να εκτόξευσαν drones από τον Λίβανο κατά της Κύπρου
Ο λιβανέζος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται στο έδαφος της χώρας και συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσία τους είναι παράνομη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται με τη χρήση πλαστών διαβατηρίων.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά, για πρώτη φορά, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται να εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο με κατεύθυνση την Κύπρο, εξέλιξη που ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
رئيس الحكومة نواف سلام للحدث:
🛑 متمسك بجميع الوزراء ولا أنوي استبدال أيّ منهم.
🛑 الحرس الثوري موجود في لبنان ويقود عمليات عسكرية.
🛑 عناصر الحرس الثوري يقيمون على نحو غير شرعي وبجوازات سفر مزوّرة.
🛑 الحرس الثوري هو من أطلق مسيرات من لبنان إلى قبرص.
🛑 قرار الحكومة بإخراج… pic.twitter.com/HG2ZEyy6os
— الحدث اللبناني (@Alhadath_Leb) March 22, 2026
Συλλήψεις
Ο κ. Σαλάμ δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για απομάκρυνση των εν λόγω δυνάμεων βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, και αποκάλυψε ότι έχουν συλληφθεί και μέλη της Χεζμπολάχ που έφεραν οπλισμό.
Τέλος, διαμήνυσε ότι η Βηρυτός δεν πρόκειται να επιτρέψει την εκ νέου χρήση του Λιβάνου ως πλατφόρμα για επιθέσεις εναντίον αραβικών χωρών, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης αλλά και επαναφοράς του κρατικού ελέγχου σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον.
Πηγή: sigmalive.com
- Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
- Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
- Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Απειλούμαστε; Απειλούμαστε!
- Vouchers τροφίμων: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Πώς εξαργυρώνονται τα νέα κουπόνια στήριξης
- Μασκ: Θέλει να δώσει λύση στο χάος των αεροδρομίων στις ΗΠΑ
- Βιετνάμ: Για πετρέλαιο και φυσικό αέριο πάει Μόσχα ο πρωθυπουργός του
