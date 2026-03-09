Αποκάλυψη Times: Με Google Maps σχεδιάστηκε επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ακρωτήρι

Δορυφορικές εικόνες από το Google Maps φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν φιλοϊρανικές οργανώσεις για να σχεδιάσουν επίθεση με drone εναντίον της βρετανικής αεροπορικής βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκτιμάται ότι βρίσκονταν πίσω από την επίθεση με το μικρό drone νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες των Times, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος περιείχε ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό και στόχευσε συγκεκριμένο υπόστεγο της βάσης.

Δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δείχνουν δύο κατασκοπευτικά αεροσκάφη Lockheed U‑2 σταθμευμένα έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε. Πηγή των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι η ακρίβεια του χτυπήματος προκαλεί ανησυχία, καθώς «έπληξαν αυτό ακριβώς που στόχευαν».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν φαίνεται να προηγήθηκε περίπλοκη επιχείρηση συλλογής πληροφοριών. «Πιθανότατα είχαν απλώς πρόσβαση στο Google Maps και ένα GPS», είπε χαρακτηριστικά.

Κατόπιν αιτήματος κυβερνήσεων, η Google μπορεί να θολώνει ή να αφαιρεί λεπτομέρειες από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ορισμένες αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ήδη με χαμηλότερη ανάλυση ή με θολωμένα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας.

Αναλυτές άμυνας αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν ληφθεί αντίστοιχα μέτρα για το Ακρωτήρι, τη μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Το Ministry of Defence δεν σχολίασε αν εξετάζεται η απόκρυψη εικόνων της βάσης από το Google Maps.

«Το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο»

Ο Justin Crump, επικεφαλής της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, σημείωσε ότι η παρουσία των U-2 στη βάση είναι «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό της Μεσογείου». Παρ’ όλα αυτά, η διαθεσιμότητα των εικόνων στο Google Maps «διευκόλυνε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε» την ακριβή στόχευση της βάσης.

Η χρήση του Google Maps για στρατιωτικούς σκοπούς δεν είναι νέα, πρόσθεσε. Όπως ανέφερε, ήδη από το 2004 στο Ιράκ αντάρτες χρησιμοποιούσαν δορυφορικές εικόνες για να στοχεύουν βάσεις με όλμους.

Την Κυριακή αποκαλύφθηκε ότι το drone περιείχε σύστημα πλοήγησης Kometa-B ρωσικής κατασκευής. Τα εξαρτήματα έχουν σταλεί σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανάλυση, ενώ η ανακάλυψη ενισχύει τις ανησυχίες για αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Richard Knighton, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση προήλθε από «φιλοϊρανική οργάνωση» στον Λίβανο. «Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας κάνει τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες», δήλωσε.

Η βάση Ακρωτήρι διαθέτει προηγμένα συστήματα ραντάρ και επιτήρησης, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Orcus για την εξουδετέρωση drones μέσω παρεμβολών. Την τελευταία εβδομάδα, μαχητικά Eurofighter Typhoon και Lockheed Martin F‑35 Lightning II απογειώθηκαν επανειλημμένα για την άμυνα της Κύπρου και συμμάχων στην περιοχή.

Το drone που κατάφερε να διαπεράσει τις άμυνες πέταξε χαμηλά πάνω από τη θάλασσα τη νύχτα και ήταν πολύ μικρό για να εντοπιστεί έγκαιρα, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Το Λονδίνο έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία του στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο, αναπτύσσοντας επιπλέον αεροσκάφη, ελικόπτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και περίπου 400 στρατιωτικούς στην Κύπρο.