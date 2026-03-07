Η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών εξελίξεων, καθώς δέχθηκε επίθεση με drone. Το περιστατικό αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Απόρρητη πληροφορία έκανε λόγο για κίνηση με drone

Η κύρια επίθεση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 1 προς Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατάφερε να διαπεράσει την αεράμυνα της βάσης.

Το drone προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης ή σε υπόστεγο με τις βρετανικές αρχές να μιλούν για περιορισμένες υλικές ζημιές και κανέναν τραυματισμό.

Προειδοποίηση

Από τότε μέχρι σήμερα η Κύπρος βρίσκεται σε συναγερμό με τις αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης να διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και συνεργαζόμενες ξένων χωρών έλαβαν προειδοποίηση θέτοντας υπό παρακολούθηση πρόσωπα που βρέθηκαν στο νησί τις ημέρες που προηγήθηκαν του πρόσφατου χτυπήματος στις βρετανικές βάσεις.

Μάλιστα, αξιόπιστες πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν ότι οι αρχές ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας γνώριζαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας πως υπάρχουν ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση, τα οποία έχουν δεσμούς με Ιράν και ενδεχομένως με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps).

Πληροφόρηση που χειριζόταν η αστυνομία Κύπρου μαζί με συνεργαζόμενη υπηρεσία ανέφερε πως επρόκειτο να γίνει «κίνηση» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αν και η πληροφορία δεν ήταν σαφής ως προς το τι θα συμβεί ακριβώς αφορούσε περιστατικά σχετιζόμενα με drones επί κυπριακού εδάφους.

Αυτές οι πληροφορίες ήταν καλά γνωστές σε κύκλους που ασχολούνται με τον τομέα της ασφάλειας στο νησί όπως πληροφορείται ο «Φ».

Οι συλλήψεις

Τα γεγονότα, σύμφωνα πάντα με τον «Φιλελεύθερο» ταυτίζονται απολύτως με τα στοιχεία που έχει η τοπική αστυνομία και τα οποία την οδήγησαν στη σύλληψη ζεύγους στη Λάρνακα, που τελεί υπό κράτηση. Ο λόγος για 28χρονο Αζέρο και 27χρονη Εσθονή.

Διαβαθμισμένη πληροφορία

Ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως η σύλληψη των δυο αυτών προσώπων προέκυψε κατόπιν αξιολόγησης διαβαθμισμένης πληροφορίας που διαβιβάστηκε στην αστυνομία στα τέλη Φεβρουαρίου και κλήθηκε να χειριστεί το Τμήμα Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων του αρχηγείου αστυνομίας.

Στρατολογήθηκε

Η πληροφόρηση για το φερόμενο ως ανδρόγυνο ανέφερε πως ο 28χρονος είχε ταξιδέψει επανειλημμένα στο Ιράν και ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι στρατολογήθηκε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Φυσική παρακολούθηση

Επιπλέον, όπως αναφέρουν πηγές του «Φ», ο 28χρονος πριν οδηγηθεί μαζί με τη φερόμενη σύζυγό του στο Δικαστήριο είχαν τεθεί υπό φυσική παρακολούθηση, η οποία, σύμφωνα με τα όσα πιστεύει η αστυνομία, κατέδειξε πως η δράση τους εγείρει υποψίες και ταυτίζεται με τακτικές πρακτόρων.

Φωτογραφίες από δύο σημεία

Αυτό που φέρεται να γνωρίζει η αστυνομία από τις εξετάσεις της, είναι ότι τα δυο πρόσωπα κατά την διαμονή τους σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα, έλαβαν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών συγκεκριμένων χώρων και από διάφορες οπτικές γωνίες.

Τα εν λόγω σημεία βρίσκονται στην Πάφο κι έχουν ένα κοινό στοιχείο. Πρόκειται για χώρους στους οποίους συγκεντρώνονται πρόσωπα ισραηλινής καταγωγής. Οι ανακριτές της υπόθεσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να απέστελλαν τις φωτογραφίες σε σύνδεσμό τους στο εξωτερικό.

Μέτρα αντιπαρακολούθησης

Εξάλλου, η αστυνομία φέρεται να πιστεύει ότι ο 28χρονος είχε συμπεριφορά εκπαιδευμένου προσώπου, το οποίο ξέρει να λαμβάνει μέτρα αντιπαρακολούθησης. Ο ύποπτος φερόταν να ακολουθεί μεθόδους ατόμων που έχουν απασχολήσει τις αρχές στο πρόσφατο παρελθόν για πανομοιότυπες υποθέσεις και να καλύπτει τα ίχνη του.

Ξεχωριστές κρατήσεις

Πάντως, υποψίες προκάλεσε στις αρχές και ένα άλλο γεγονός. Ο 28χρονος και η 27χρονη, αν και παρουσιάστηκαν ως ζεύγος τουριστών στην Κύπρο, εντούτοις δεν έκαναν μαζί κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου για να έρθουν στο νησί.

Πληροφορία που τέθηκε ενώπιον αστυνομίας, εξάλλου, αναφέρει πως η 27χρονη ύποπτη φέρεται να παρέχει κάλυψη στον φερόμενο σύζυγό της για να προβαίνει σε ενέργειες κατασκοπείας.

Οι Βρετανοί ζητούσαν συνδρομή

Η αστυνομία Κύπρου στη βάση των πληροφοριών που της είχαν διαβιβαστεί προσφάτως συνδέει τον 28χρονο με συγκεκριμένο «εγκέφαλο» που είχε στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα για διενέργεια τρομοκρατικών ενεργειών υπέρ συμφερόντων του Ιράν.

Ο 28χρονος ύποπτος που τελεί υπό κράτηση από τα τέλη του Φεβρουαρίου φέρεται να είχε τον ίδιο «προϊστάμενο» (σ.σ. χειριστής όπως λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις) με τον 44χρονο που είχε τεθεί υπό σύλληψη (21/06/2025) πάλι στην Κύπρο και ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία και κατασκοπεία.

Ο τελευταίος είναι Αζέρος κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου και είχε ειδικό εξοπλισμό, φωτογραφίζοντας, σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, όπου εδρεύει η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στις 6 του περασμένου Νοεμβρίου ο «Φ», βρετανικές διωκτικές αρχές είχαν υποβάλει επίσημο αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για συνεργασία στο πλαίσιο της υπόθεσης του 44χρονου.

Μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (Eurojust) απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους ζητώντας τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας (Joint Investigation Team) για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.