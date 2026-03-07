newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
07.03.2026 | 15:37
Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει F16 στα κατεχόμενα
Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών
Κόσμος 07 Μαρτίου 2026, 16:45

Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών

Την ώρα που η Κύπρος έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι αρχές συνέλαβαν έναν Αζέρο και την σύντροφό του για κατασκοπεία και τρομοκρατία

Σύνταξη
A
A
Με μια υπόθεση που σχετίζεται με τρομοκρατία και κατασκοπεία βρίσκεται αντιμέτωπη η Κύπρος τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς συνελήφθησαν στις 26 Φεβρουαρίου ως ύποπτοι δύο αλλοδαποί, ένας Αζέρος και η σύντροφός του, οι οποίοι, με απόφαση του Δικαστηρίου, τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση.

Οι δύο φέρονται να φωτογράφιζαν υποστατικά ξένων συμφερόντων σε τρεις πόλεις, την Λεμεσό, την Λάρνακα και την Πάφο. Προηγήθηκε της σύλληψής τους μία πληροφορία προς τις αρχές ασφαλείας από ξένες υπηρεσίες, ότι οι δύο ήρθαν στην Κύπρο με σκοπό να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν υποστατικά ξένων συμφερόντων που σχετίζονται με Ισραηλινούς.

Οι αρχές διερευνούν πότε ήρθαν στην Κύπρο οι δύο και εκ μέρους ποιων ενεργούσαν, ενώ εκτιμάται ότι θα αναχωρούσαν στις 28 Φεβρουαρίου από το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν στην Κύπρο 2-3 ημέρες πριν τη σύλληψή τους και άρχισαν να κινούνται σε διάφορες περιοχές, ενώ τέθηκαν υπό παρακολούθηση.

Οι δύο συλληφθέντες ως ύποπτοι για τα σοβαρά αδικήματα της κατασκοπείας και της τρομοκρατίας οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για πέντε ημέρες. Η υπόθεση κρίνεται ως σοβαρή και ήδη λαμβάνονται μέτρα προστασίας διαφόρων υποστατικών, λόγω και της τεταμένης κατάστασης με το Ιράν.

Εξετάζουν τι φωτογράφιζαν και για ποιους

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, προχώρησε στην κατάσχεση των κινητών τηλέφωνων των δύο υπόπτων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να εξετασθούν ώστε να φανεί τι φωτογράφιζαν και αν τα διαβίβαζαν οπουδήποτε.

Οι έρευνες, όπως αναφέρθηκε στο philenews, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και θα ακολουθήσουν κι άλλες στους χώρους διαμονής τους.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές είχαν συλλάβει άλλους δύο Αζέρους σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, με τον ένα να συνδέεται με την φωτογράφιση της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι και της Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο τον Ιούνιο του 2025, ενώ ο άλλος που πιάστηκε το 2021, καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για υπόθεση συνωμοσίας σε 6,5 χρόνια φυλάκιση, αφού προηγουμένως αποσύρθηκαν κατηγορίες για σχεδιαζόμενες ενέργειες σε βάρος Ισραηλινών στη Λευκωσία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ο Τραμπ απείλησε με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας – Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν

Ο Τραμπ απείλησε με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας – Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Πηγές Reuters 07.03.26

Η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ
Πόλεμος Ιράν 07.03.26

«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας – Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν
Εκρήξεις στην Τεχεράνη 07.03.26 Upd: 16:18

Ο Τραμπ απειλεί με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας - Επανέρχεται ο Πεζεσκιάν με νέες δηλώσεις για τα αραβικά κράτη

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Άρης – Ατρόμητος

LIVE: Άρης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ατρόμητος για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τις νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα, το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά και για τη μάχη που ακολουθεί με την Μπέτις.

Σύνταξη
Seven More Post Offices Close Across Greece
English edition 07.03.26

Seven More Post Offices Close Across Greece

The closures are part of a nationwide restructuring plan that will shift services to agencies and courier locations while maintaining basic postal operations

Σύνταξη
«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται
Πολιτική 07.03.26

«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται

Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αφήνοντας αιχμές και για την αγροτική κυβερνητική πολιτική. Έκανε λόγο καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. και μάλιστα - όπως είπε - «σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας»

Σύνταξη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Πηγές Reuters 07.03.26

Η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.

Σύνταξη
Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 07.03.26

Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές - 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ
Πόλεμος Ιράν 07.03.26

«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη

Σύνταξη
Entire Scientific Board of Greece’s EODY Resigns
English edition 07.03.26

Entire Scientific Board of Greece’s EODY Resigns

Greece’s National Public Health Organization (EODY) faces upheaval as its full scientific council resigns, citing tensions under a dual leadership system introduced last December, signaling challenges in managing public health governance

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 07.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου

Μονόδρομος η νίκη για τον Άρη στο σημερινό (7/3, 17:00) παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε τρεις αλλαγές στην αμυντική γραμμή.

Σύνταξη
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ
FA Cup 07.03.26

LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάνσφιλντ – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει απόψε στις 21:00 ώρα Ελλάδας την 18χρονη Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου τένις - Ρίχνονται στη μάχη Τζόκοβιτς και Αλκαράθ.

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
