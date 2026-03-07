Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών
Την ώρα που η Κύπρος έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι αρχές συνέλαβαν έναν Αζέρο και την σύντροφό του για κατασκοπεία και τρομοκρατία
Με μια υπόθεση που σχετίζεται με τρομοκρατία και κατασκοπεία βρίσκεται αντιμέτωπη η Κύπρος τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς συνελήφθησαν στις 26 Φεβρουαρίου ως ύποπτοι δύο αλλοδαποί, ένας Αζέρος και η σύντροφός του, οι οποίοι, με απόφαση του Δικαστηρίου, τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση.
Οι δύο φέρονται να φωτογράφιζαν υποστατικά ξένων συμφερόντων σε τρεις πόλεις, την Λεμεσό, την Λάρνακα και την Πάφο. Προηγήθηκε της σύλληψής τους μία πληροφορία προς τις αρχές ασφαλείας από ξένες υπηρεσίες, ότι οι δύο ήρθαν στην Κύπρο με σκοπό να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν υποστατικά ξένων συμφερόντων που σχετίζονται με Ισραηλινούς.
Οι αρχές διερευνούν πότε ήρθαν στην Κύπρο οι δύο και εκ μέρους ποιων ενεργούσαν, ενώ εκτιμάται ότι θα αναχωρούσαν στις 28 Φεβρουαρίου από το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν στην Κύπρο 2-3 ημέρες πριν τη σύλληψή τους και άρχισαν να κινούνται σε διάφορες περιοχές, ενώ τέθηκαν υπό παρακολούθηση.
Οι δύο συλληφθέντες ως ύποπτοι για τα σοβαρά αδικήματα της κατασκοπείας και της τρομοκρατίας οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για πέντε ημέρες. Η υπόθεση κρίνεται ως σοβαρή και ήδη λαμβάνονται μέτρα προστασίας διαφόρων υποστατικών, λόγω και της τεταμένης κατάστασης με το Ιράν.
Εξετάζουν τι φωτογράφιζαν και για ποιους
Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, προχώρησε στην κατάσχεση των κινητών τηλέφωνων των δύο υπόπτων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να εξετασθούν ώστε να φανεί τι φωτογράφιζαν και αν τα διαβίβαζαν οπουδήποτε.
Οι έρευνες, όπως αναφέρθηκε στο philenews, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και θα ακολουθήσουν κι άλλες στους χώρους διαμονής τους.
Σημειώνεται ότι οι Αρχές είχαν συλλάβει άλλους δύο Αζέρους σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, με τον ένα να συνδέεται με την φωτογράφιση της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι και της Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο τον Ιούνιο του 2025, ενώ ο άλλος που πιάστηκε το 2021, καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για υπόθεση συνωμοσίας σε 6,5 χρόνια φυλάκιση, αφού προηγουμένως αποσύρθηκαν κατηγορίες για σχεδιαζόμενες ενέργειες σε βάρος Ισραηλινών στη Λευκωσία.
