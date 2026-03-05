Προσαγωγή άνδρα με την υποψία της κατασκοπείας στα Μέγαρα
Πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Ελληνική Αστυνομία όταν ένας πολίτης κάλεσε στην «Άμεση Δράση» και ανέφερε ότι ένας άνδρας βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του συγκεκριμένου άνδρα.
Όπως προέκυψε πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη κι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.
Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων και αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.
- Προσαγωγή άνδρα με την υποψία της κατασκοπείας στα Μέγαρα
- Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή – Εναλλακτικές διαδρομές
- Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
- «Η γη της ελιάς»: Συγκλονιστικές εξελίξεις και ανατροπές στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
- Η ανάρτηση του Ταρέμι για τον πόλεμο στο Ιράν (pic)
- Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
- Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις