Προσαγωγή άνδρα με την υποψία της κατασκοπείας στα Μέγαρα

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Ελληνική Αστυνομία όταν ένας πολίτης κάλεσε στην «Άμεση Δράση» και ανέφερε ότι ένας άνδρας βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του συγκεκριμένου άνδρα.

Όπως προέκυψε πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη κι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων και αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.