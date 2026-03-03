Φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ στον Γεωργιανό ύποπτο για κατασκοπεία
Η δικογραφία για την υπόθεση που αφορά στη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική
Στο εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο Γεωργιανός, Αζέρικης καταγωγής, ο οποίος προσήχθη από τις αρχές ως ύποπτος για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή της Σούδας.
Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας.
Παράλληλα η δικογραφία για την υπόθεση που αφορά στη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική για περαιτέρω έλεγχο και ανάλογα με τα στοιχεία θα κριθεί η δικονομική πορεία που θα ακολουθηθεί.
Σημειώνεται πως στο κινητό του βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στις σχέσεις του 36χρονου με τη χώρα αυτή και αν λειτουργούσε κατασκοπευτικά υπέρ της χώρας αυτής.
Το χρονικό της υπόθεσης
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο.
Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο και να φωτογραφίζει, ενώ χθες επέστρεψε στην Αθήνα και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.
