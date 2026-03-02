Κατασκοπεία στη Σούδα: Φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «Gerald Ford» είχε ο Γεωργιανός
Οι σχέσεις του Γεωργιανού, που είχε έρθει στη χώρα μας ως τουρίστας, με το Ιράν βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Τον τελευταίο μήνα βρίσκεται στη χώρα μας ο Γεωργιανός, ο οποίος προσήχθη το πρωί της Δευτέρας από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί το ενδεχόμενο της κατασκοπείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος Γεωργιανός είχε φτάσει στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα από τη Γερμανία και είχε κατευθυνθεί προς τη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου.
Αν και συμπεριφερόταν ως τουρίστας, οι κινήσεις του γύρω από τη βάση της Σούδας είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που με τη σειρά τους ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στα μέσα του Φλεβάρη είχε επιχειρήσει να νοικιάσει το ίδιο δωμάτιο με αυτό του Αζέρου που είχε συλληφθεί στη Σούδα προ μηνών για κατασκοπεία.
Είχε φωτογραφίες στο κινητό του
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» το οποίο είχε φωτογραφήσει στις 24 Φεβρουαρίου, καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 36χρονος Γεωργιανός βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά τη στιγμή της προσαγωγής του, ωστόσο δεν δεν είχε κάποιο εισιτήριο την κατοχή του, με αποτέλεσμα οι οι Αρχές να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο τελικός του προορισμός.
Οι ΕΥΠ αξιολογεί την υπόθεση του Γεωργιανού ως ιδιαιτέρως σοβαρή και ερευνά το ενδεχόμενο να βρισκόταν σε ενεργή αποστολή κατασκοπείας υπέρ του Ιράν.
