Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα

Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί έπειτα από συνεργασία με στελέχη της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γεωργιανός ερευνάται για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση στην περιοχή της Σούδας.

Τον παρακολουθούσαν μήνες, εντοπίστηκε στην Αθήνα

Ειδικότερα, οι κινήσεις του στην περιοχή της Σούδας, προκάλεσαν την προσοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η παρακολούθησή του, που διήρκησε μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες του in.

Σήμερα, οι Αρχές -λόγω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή- αποφάσισαν για περαιτέρω έρευνα να προχωρήσουν στην προσαγωγή του, η οποία έγινε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Γεωργιανός κρατείται πλέον σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, όπου και εξετάζεται.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Γεωργιανός να συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν.

Η άλλη σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες είχε συλληφθεί ένας Αζέρος στην ίδια περιοχή με την κατηγορία της κακουργηματικής κατασκοπείας.

Ο 26χρονος Αζέρος είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου με θέα τον κόλπο της Σούδας, παρακολουθώντας και φωτογραφίζοντας τις κινήσεις των πολεμικών πλοίων στο ναύσταθμο.

Στη συνέχεια περνούσε το υλικό από τη φωτογραφική μηχανή σε κάρτα μνήμης και από εκεί σε φορητό υπολογιστή. Όλο το υλικό, το έστελνε μέσω κρυπτογράφησης σε άγνωστο παραλήπτη.

Γεμάτη F-35 και F-22 η αμερικανική βάση

Τις προηγούμενες ημέρες, ενώ κλιμακονώταν η ένταση μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, η ναυτική βάση της Σούδας είχε μετατραπεί σε ένα πάνοπλο αεροπορικό ορμητήριο.

Δεκάδες stealth μαχητικά F-22 βρίσκονταν εκεί, καθώς και υπερσύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς F-35 για πλήγματα ακριβείας, θρυλικά αεροσκάφη A-10 Warthog για καταστροφή επίγειων στόχων, ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, καθώς και μεταγωγικά και αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων.