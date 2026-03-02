Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η βάση των αμερικανών στη Σούδα, μετά τις απειλές του Ιράν. Βαλλιστικοί πύραυλοι και drone του Ιράν έχουν εμβέλεια ως την Ελλάδα ενεργοποιώντας έκτακτα μέτρα συναγερμού και ενισχυμένης αεράμυνας.

Η Σούδα και τα Χανιά παραμένουν σε εγρήγορση με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι οι εξελίξεις δεν θα επηρεάσουν την καθημερινότητά τους.

Όπως μεταδίδει (MEGA) από την Κρήτη η Κατερίνα Βάζου η εγκατάσταση παραμένει κλειστή για το πολιτικό προσωπικό ωστόσο έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της Σούδας και των Χανίων καθώς υπάρχει αμερικανική βάση στην περιοχή τους.

<br />

Στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων

Η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη μετακινηθεί από τις κατοικίες τους σε άλλες περιοχές. Πολλοί κάτοικοι εκφράζουν φόβο για το ενδεχόμενο η Κρήτη και ειδικά τα Χανιά να βρεθούν στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων. Άλλοι τονίζουν πως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μάθει με την παρουσία της βάσης ωστόσο, παραδέχονται ότι σε τέτοιες περιόδους η ανησυχία μεγαλώνει.

Χτύπημα με drone στην Κύπρο

Η ανησυχία μεγαλώνει καθώς η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, χτυπήθηκε από drone. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι βρίσκεται κοντά στην πόλη της Λεμεσού.