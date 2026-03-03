Δεύτερη προσαγωγή για φερόμενη κατασκοπεία στην Κρήτη – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. Τούρκος υπήκοος

Δεύτερη προσαγωγή για φερόμενη κατασκοπεία σημειώθηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, προσήχθη ένας Τούρκος υπήκοος, όπου φέρεται να φωτογράφιζε κινήσεις πλοίων.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει κάνει φύλλο και φτερό το κινητό του αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι σημαντικό. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, αυτή η προσαγωγή δεν φαίνεται να συνδέεται με κατασκοπευτική δραστηριότητα αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν οποιαδήποτε σενάριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, στην προσαγωγή ενός 36χρονου Γεωργιανού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας. Ο 36χρονος άνδρας έφτασε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου από το Ντύσελντορφ και κατευθείαν πέταξε για τα Χανιά.

Ο Γεωργιανός ήταν για ένα μήνα στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ, που παρακολουθούσε τις κινήσεις του.