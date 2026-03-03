newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατασκοπεία στη Σούδα: Οι σχέσεις του 36χρονου Γεωργιανού με τον Αζέρο κατάσκοπο και το ιρανικό λογισμικό
Ελλάδα 03 Μαρτίου 2026, 18:18

Κατασκοπεία στη Σούδα: Οι σχέσεις του 36χρονου Γεωργιανού με τον Αζέρο κατάσκοπο και το ιρανικό λογισμικό

Στο κινητό του 36χρονου που κατηγορείται για κατασκοπεία βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από το Ιράν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Spotlight

Νέες πληροφορίες για τη δράση του 36χρονου Γεωργιανού που κατηγορείται για κατασκοπεία έρχονται στη δημοσιότητα, συνθέτοντας το παζλ των προσώπων που είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τη ναυτική βάση της Σούδας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Ελληνικής Αστυνομίας, το τελευταίο διάστημα κατάσκοποι των ιρανικών υπηρεσιών και ειδικότερα των Φρουρών της Επανάστασης παρακολουθούσαν το λιμάνι της Σούδας και τις κινήσεις του αεροπλανοφόρου «USS Gerald Ford».

Στο κινητό του βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από το Ιράν, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στις σχέσεις του 36χρονου με τη χώρα αυτήν καθώς και αν λειτουργούσε κατασκοπευτικά υπέρ της.

Η σύνδεσή του με τον Αζέρο κατάσκοπο

Ο 36χρονος Γεωργιανός μιλούσε μόνο αγγλικά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή των Χανίων, ενώ αποδείχθηκε ότι ήξερε και περσικά και αραβικά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός τηλεφώνου του Γεωργιανού είχε εντοπιστεί στις επαφές του 26χρονου Αζέρου που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα πριν μερικούς μήνες.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε στις 2 Φεβρουαρίου από το Ντίσελντορφ στην Αθήνα, και πήγε στα Χανιά. Αρχικά είχε σκοπό να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε μείνει ένας 26χρονος Γεωργιανός, ο οποίος είχε συλληφθεί πάλι για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο στη συνέχεια νοίκιασε μια τοπική βίλα κοντά στο ξενοδοχείο για τρεις μήνες.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που είναι αζέρικης καταγωγής, ήταν συνεχώς υπό επιτήρηση της ΕΥΠ, ήταν τελείως μοναχικός. Έβγαινε μόνο το βράδυ για να τρώει, πέρα από το πρωί που φωτογράφιζε.

Όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, πήγαινε στην περιοχή της Σούδας και φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο και άλλα πλοία και την κινητικότητα που υπήρχε στο λιμάνι της Σούδας ενόψει των αναχωρήσεων των πλοίων για τον Περσικό Κόλπο.

Όταν πήγε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να φύγει, συνελήφθη.

Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα

Ενώ οι έρευνες για την υπόθεση της κατασκοπείας συνεχίζονται, ο Γεωργιανός οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και επιπλέον χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα και παραμονή.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 36χρονος Γεωργιανός ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ
On Field 03.03.26

Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ

Ο Νέρος Κόουτσμαν προσελήφθη στο τμήμα σκάουτινγκ της Τότεναμ, αλλά τα ειρωνικά σχόλια κατά των Spurs προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των οπαδών του συλλόγου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο