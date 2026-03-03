Κατασκοπεία στη Σούδα: Οι σχέσεις του 36χρονου Γεωργιανού με τον Αζέρο κατάσκοπο και το ιρανικό λογισμικό

Νέες πληροφορίες για τη δράση του 36χρονου Γεωργιανού που κατηγορείται για κατασκοπεία έρχονται στη δημοσιότητα, συνθέτοντας το παζλ των προσώπων που είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τη ναυτική βάση της Σούδας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Ελληνικής Αστυνομίας, το τελευταίο διάστημα κατάσκοποι των ιρανικών υπηρεσιών και ειδικότερα των Φρουρών της Επανάστασης παρακολουθούσαν το λιμάνι της Σούδας και τις κινήσεις του αεροπλανοφόρου «USS Gerald Ford».

Στο κινητό του βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από το Ιράν, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στις σχέσεις του 36χρονου με τη χώρα αυτήν καθώς και αν λειτουργούσε κατασκοπευτικά υπέρ της.

Η σύνδεσή του με τον Αζέρο κατάσκοπο

Ο 36χρονος Γεωργιανός μιλούσε μόνο αγγλικά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή των Χανίων, ενώ αποδείχθηκε ότι ήξερε και περσικά και αραβικά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός τηλεφώνου του Γεωργιανού είχε εντοπιστεί στις επαφές του 26χρονου Αζέρου που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα πριν μερικούς μήνες.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε στις 2 Φεβρουαρίου από το Ντίσελντορφ στην Αθήνα, και πήγε στα Χανιά. Αρχικά είχε σκοπό να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε μείνει ένας 26χρονος Γεωργιανός, ο οποίος είχε συλληφθεί πάλι για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο στη συνέχεια νοίκιασε μια τοπική βίλα κοντά στο ξενοδοχείο για τρεις μήνες.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που είναι αζέρικης καταγωγής, ήταν συνεχώς υπό επιτήρηση της ΕΥΠ, ήταν τελείως μοναχικός. Έβγαινε μόνο το βράδυ για να τρώει, πέρα από το πρωί που φωτογράφιζε.

Όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, πήγαινε στην περιοχή της Σούδας και φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο και άλλα πλοία και την κινητικότητα που υπήρχε στο λιμάνι της Σούδας ενόψει των αναχωρήσεων των πλοίων για τον Περσικό Κόλπο.

Όταν πήγε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να φύγει, συνελήφθη.

Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα

Ενώ οι έρευνες για την υπόθεση της κατασκοπείας συνεχίζονται, ο Γεωργιανός οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και επιπλέον χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα και παραμονή.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 36χρονος Γεωργιανός ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.