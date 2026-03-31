Αμερικανικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in
- Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Πληθαίνουν τα σενάρια για χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, με τον Τραμπ να επιμένει να παρουσιάζει με θετικό τρόπο τις έμμεσες διαπραγματεύσεις, απειλώντας ταυτόχρονα να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία.
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι IDF συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Ιράν και του Λιβάνου όπου – επιπλέον – είναι σε εξέλιξη η χερσαία ισραηλινή επιχείρηση.
Ιράν και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ιρανικά πλήγματα και σε χώρες του Κόλπου, όπου μεταξύ άλλων, προκλήθηκε φωτιά σε κουβεϊτιανό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι του Ντουμπάι.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απευθυνόμενος στη Σαουδική Αραβία είπε ότι είναι «καιρός να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις». Η Γαλλία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως απάντηση στη δολοφονία τριών ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες.
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
- Ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Προπόνηση: Πρέπει να ξέρεις πότε να βάζεις «stop»
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
- Μαρινέλλα: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου – Το μεσημέρι η κηδεία
- Συνταγή: Αλμυρή μπάρα με βούτυρο και λαχανικά
- Τι αλλάζει στο δικαστήριο των Τεμπών – Οι συγγενείς στην αίθουσα ανά ομάδες
