Αμερικανικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Πληθαίνουν τα σενάρια για χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, με τον Τραμπ να επιμένει να παρουσιάζει με θετικό τρόπο τις έμμεσες διαπραγματεύσεις, απειλώντας ταυτόχρονα να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι IDF συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Ιράν και του Λιβάνου όπου – επιπλέον – είναι σε εξέλιξη η χερσαία ισραηλινή επιχείρηση.

Ιράν και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ιρανικά πλήγματα και σε χώρες του Κόλπου, όπου μεταξύ άλλων, προκλήθηκε φωτιά σε κουβεϊτιανό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι του Ντουμπάι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απευθυνόμενος στη Σαουδική Αραβία είπε ότι είναι «καιρός να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις». Η Γαλλία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως απάντηση στη δολοφονία τριών ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες.

