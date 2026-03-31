Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Η άφιξη των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων εισβολής στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο παρέχει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δύναμη για μια επικίνδυνη απόπειρα να ανοίξει με τη βία το στενό του Ορμούζ, το μεγαλύτερο σημείο πίεσης του Ιράν στον πόλεμο.

Η αποκλειστική κυριαρχία του Ιράν στο στενό, μέσω του οποίου περνά κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, δίνει στην Τεχεράνη ένα πλεονέκτημα που ο Τραμπ κατανοεί, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αν και οι βομβαρδισμοί του Ιράν συνεχίζονται.

Ωστόσο, δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι ήθελε να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν».

Το επόμενο βήμα του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ έχει δύο στρατιωτικές επιλογές για να ανοίξει το στενό: την κατάληψη εδάφους ή την ανάπτυξη μαζικής ναυτικής παρουσίας στη θαλάσσια οδό.

Ακόμη και η περιορισμένη χερσαία εισβολή που εξετάζεται ενέχει τον κίνδυνο απωλειών που θα μπορούσαν να βυθίσουν μια προεδρία, λένε οι ειδικοί.

Για το Ιράν, η αποστολή στρατευμάτων θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή.

Η Έμμα Σάλισμπερι, ανώτερη ερευνήτρια στο πρόγραμμα εθνικής ασφάλειας του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στην κλιμάκωση της σύγκρουσης καταλαμβάνοντας ένα από τα ιρανικά νησιά στον Κόλπο.

«Μέχρι στιγμής, σε κάθε περίπτωση έχει προχωρήσει, και δεν βλέπω να είναι διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη φορά. Θα χρησιμοποιήσει τους στρατιώτες αν είναι διαθέσιμοι», είπε.

«Πιστεύω ότι αυτό θα πάει τρομερά στραβά και θα υπάρξουν πολλές απώλειες».

Το Ιράν έχει στείλει τη δική του απειλή: θα βομβαρδίσει ακόμα και το δικό του έδαφος για να σκοτώσει τυχόν Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται εκεί.

The Pentagon is preparing for weeks of ground operations in Iran, U.S. officials said. It would fall short of a full-scale invasion and could involve raids by a mixture of Special Operations forces and conventional infantry troops, said the officials. https://t.co/QyqiwLFNQw — The Washington Post (@washingtonpost) March 29, 2026

Το Ιράν έτοιμο να υπερασπιστεί τα εδάφη του

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να ανατινάξει τις δικές της υποδομές για να χτυπήσει τους εισβολείς, σύμφωνα με εμπλεκόμενους διπλωμάτες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλίμπαφ, κατηγόρησε την Κυριακή τις ΗΠΑ ότι ενώ δημοσίως υποστηρίζουν ότι θέλουν να διαπραγματευτούν, σχεδιάζουν επίθεση εδάφους.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη των Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να τους βάλουν φωτιά και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος θεωρείται πιθανός εκπρόσωπος του Ιράν σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες.

NEW: 🇺🇸🇮🇷 Araghchi: “We are waiting for the US to start a ground invasion on Iran, we are waiting for them” pic.twitter.com/ppTLWQOI9L — Megatron (@Megatron_ron) March 5, 2026

Το ήμισυ ενός αποσπάσματος 5.000 πεζοναυτών, ειδικευμένων σε αμφίβιες αποβάσεις, έφτασε στη Μέση Ανατολή το Σάββατο. Περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστές αναμένεται επίσης να φτάσουν.

Τα νησιά του Ορμούζ και τα εδάφη του Ιράν

Το νησί Χαργκ, ένα μικροσκοπικό ιρανικό προγεφύρωμα που χρησιμοποιείται ως ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, είναι ο πιο προφανής στόχος.

Η κατάληψη ενός ή περισσότερων μικρών νησιών θα ήταν το ευκολότερο μέρος, λένε οι ειδικοί.

O κίνδυνος θα ξεκινούσε πραγματικά από εκείνο το σημείο και μετά, καθώς το Ιράν θα εξαπέλυε βροχή από επιθέσεις με ρουκέτες, πυραύλους και drones.

Οι αριθμοί απέχουν πολύ από τις απαιτήσεις για μια σημαντική χερσαία επιχείρηση – περίπου 150.000 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, και το έδαφος του Ιράν είναι περισσότερο από τρεις φορές μεγαλύτερο.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο κατευθυνόταν προς τη Μέση Ανατολή και ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής άλλων 10.000 στρατιωτών.

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης μια πιο ριψοκίνδυνη και περίπλοκη αποστολή: να εισβάλει στην ιρανική ενδοχώρα για να καταλάβει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας, τα οποία πιστεύεται ότι είναι θαμμένα σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν πέρυσι.

#BREAKING: Iran threatens to disrupt the Bab el-Mandeb Strait, a key Red Sea chokepoint, as a ‘second front’ if US/Israel launch ground or naval attacks on Iranian territory or islands. Strait of Hormuz remains effectively closed amid ongoing conflict. Oil prices volatile.… pic.twitter.com/YrBNkM5aDU — Public News X (@PublicNewsX) March 26, 2026

Αυτό θα απαιτούσε δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

«Ίσως καταλάβουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στη Financial Times. «Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε εκεί [στο νησί Χαργκ] για κάποιο διάστημα».

Το Χαργκ βρίσκεται βαθιά μέσα στον Κόλπο, πολύ πέρα από το στενό του Ορμούζ, γεγονός που προσθέτει δυσκολίες εφοδιαστικής και ευπάθεια για τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Στο ίδιο το στενό βρίσκεται μια σειρά ιρανικών νησιών που ελέγχουν τη θαλάσσια οδό, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι το Κεσμ.

Τρία από τα μικρότερα νησιά, το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τουνμπ και το Μικρό Τουνμπ, τα οποία διεκδικούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ιρανικής κυριαρχίας πάνω στο στενό.

Χερσαία επιχείρηση ή τρύπα στο νερό;

Ο Ρούμπεν Στιούαρτ, ανώτερος ερευνητής για θέματα χερσαίων επιχειρήσεων στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε ότι η αποστολή αυτή μπορεί να είναι απλώς μια επίδειξη δύναμης για την ενίσχυση της αμερικανικής διαπραγματευτικής θέσης, καθώς θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί οποιοδήποτε νησί για περισσότερο από λίγες ημέρες.

«Είναι εφικτό να αποβιβαστούν σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες», είπε.

«Φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να επιτύχουν οτιδήποτε από στρατιωτική άποψη».

Οι χερσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται ούτως ή άλλως να μην τερματίσουν την ιρανική απειλή. Για να ανοίξει το στενό για τη ναυσιπλοΐα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον πλοίων, θα απαιτούνταν ναυτική συνοδεία για τα εμπορικά πλοία, καθώς και ναρκαλιευτική δράση και αεροπορική υποστήριξη.

Η αποστολή αυτή θα χρειαζόταν τόσα πολεμικά πλοία που οι ΗΠΑ θα έπρεπε να στηριχθούν σε συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ευρωπαϊκές χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν έλλειψη ναρκαλιευτικών πλοίων ειδικότερα. Μέχρι στιγμής, ο στρατός τους δηλώνει ότι δεν διαθέτει τους πόρους για να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία.

Η πρόκληση ενδέχεται να πολλαπλασιαστεί.

Οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, σύμμαχοι του Ιράν, μπήκαν στη σύγκρουση το Σάββατο, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από το στενό πέρασμα στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, μια άλλη κρίσιμη ναυτιλιακή διαδρομή στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας τις ΗΠΑ με δύο θαλάσσιες οδούς να διασφαλίσουν.

Τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά

Είτε πρόκειται για κινήσεις εντυπωσιασμού ή για σπασμωδικές αντιδράσεις, η πραγματικότητα δείχνει πως οι εξελίξεις δεν φαίνεται να δικαιώνουν τις προσδοκίες του Τραμπ.

Το διαπραγματευτικό χαρτί του Στενού του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ισχυρό για το Ιράν, περιορίζοντας τα περιθώρια πίεσης.

Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις σε στρατιωτικές δυνάμεις και πόρους καθιστούν κάθε επιλογή ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη και ο χρόνος πιέζει την παγκόσμια οικονομία.

Με το σενάριο των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων να απομακρύνεται, η επόμενη στρατηγική κίνηση στο έδαφος του Ιράν προμηνύεται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη.