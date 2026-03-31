Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 06:00

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Η άφιξη των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων εισβολής στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο παρέχει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δύναμη για μια επικίνδυνη απόπειρα να ανοίξει με τη βία το στενό του Ορμούζ, το μεγαλύτερο σημείο πίεσης του Ιράν στον πόλεμο.

Η αποκλειστική κυριαρχία του Ιράν στο στενό, μέσω του οποίου περνά κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, δίνει στην Τεχεράνη ένα πλεονέκτημα που ο Τραμπ κατανοεί, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αν και οι βομβαρδισμοί του Ιράν συνεχίζονται.

Ωστόσο, δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι ήθελε να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν».

Το επόμενο βήμα του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ έχει δύο στρατιωτικές επιλογές για να ανοίξει το στενό: την κατάληψη εδάφους ή την ανάπτυξη μαζικής ναυτικής παρουσίας στη θαλάσσια οδό.

Ακόμη και η περιορισμένη χερσαία εισβολή που εξετάζεται ενέχει τον κίνδυνο απωλειών που θα μπορούσαν να βυθίσουν μια προεδρία, λένε οι ειδικοί.

Για το Ιράν, η αποστολή στρατευμάτων θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή.

Η Έμμα Σάλισμπερι, ανώτερη ερευνήτρια στο πρόγραμμα εθνικής ασφάλειας του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στην κλιμάκωση της σύγκρουσης καταλαμβάνοντας ένα από τα ιρανικά νησιά στον Κόλπο.

«Μέχρι στιγμής, σε κάθε περίπτωση έχει προχωρήσει, και δεν βλέπω να είναι διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη φορά. Θα χρησιμοποιήσει τους στρατιώτες αν είναι διαθέσιμοι», είπε.

«Πιστεύω ότι αυτό θα πάει τρομερά στραβά και θα υπάρξουν πολλές απώλειες».

Το Ιράν έχει στείλει τη δική του απειλή: θα βομβαρδίσει ακόμα και το δικό του έδαφος για να σκοτώσει τυχόν Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται εκεί.

Το Ιράν έτοιμο να υπερασπιστεί τα εδάφη του

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να ανατινάξει τις δικές της υποδομές για να χτυπήσει τους εισβολείς, σύμφωνα με εμπλεκόμενους διπλωμάτες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλίμπαφ, κατηγόρησε την Κυριακή τις ΗΠΑ ότι ενώ δημοσίως υποστηρίζουν ότι θέλουν να διαπραγματευτούν, σχεδιάζουν επίθεση εδάφους.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη των Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να τους βάλουν φωτιά και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος θεωρείται πιθανός εκπρόσωπος του Ιράν σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ήμισυ ενός αποσπάσματος 5.000 πεζοναυτών, ειδικευμένων σε αμφίβιες αποβάσεις, έφτασε στη Μέση Ανατολή το Σάββατο. Περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστές αναμένεται επίσης να φτάσουν.

Τα νησιά του Ορμούζ και τα εδάφη του Ιράν

Το νησί Χαργκ, ένα μικροσκοπικό ιρανικό προγεφύρωμα που χρησιμοποιείται ως ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, είναι ο πιο προφανής στόχος.

Η κατάληψη ενός ή περισσότερων μικρών νησιών θα ήταν το ευκολότερο μέρος, λένε οι ειδικοί.

O κίνδυνος θα ξεκινούσε πραγματικά από εκείνο το σημείο και μετά, καθώς το Ιράν θα εξαπέλυε βροχή από επιθέσεις με ρουκέτες, πυραύλους και drones.

Οι αριθμοί απέχουν πολύ από τις απαιτήσεις για μια σημαντική χερσαία επιχείρηση – περίπου 150.000 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, και το έδαφος του Ιράν είναι περισσότερο από τρεις φορές μεγαλύτερο.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο κατευθυνόταν προς τη Μέση Ανατολή και ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής άλλων 10.000 στρατιωτών.

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης μια πιο ριψοκίνδυνη και περίπλοκη αποστολή: να εισβάλει στην ιρανική ενδοχώρα για να καταλάβει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας, τα οποία πιστεύεται ότι είναι θαμμένα σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν πέρυσι.

Αυτό θα απαιτούσε δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

«Ίσως καταλάβουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στη Financial Times. «Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε εκεί [στο νησί Χαργκ] για κάποιο διάστημα».

Το Χαργκ βρίσκεται βαθιά μέσα στον Κόλπο, πολύ πέρα από το στενό του Ορμούζ, γεγονός που προσθέτει δυσκολίες εφοδιαστικής και ευπάθεια για τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Στο ίδιο το στενό βρίσκεται μια σειρά ιρανικών νησιών που ελέγχουν τη θαλάσσια οδό, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι το Κεσμ.

Τρία από τα μικρότερα νησιά, το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τουνμπ και το Μικρό Τουνμπ, τα οποία διεκδικούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ιρανικής κυριαρχίας πάνω στο στενό.

Χερσαία επιχείρηση ή τρύπα στο νερό;

Ο Ρούμπεν Στιούαρτ, ανώτερος ερευνητής για θέματα χερσαίων επιχειρήσεων στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε ότι η αποστολή αυτή μπορεί να είναι απλώς μια επίδειξη δύναμης για την ενίσχυση της αμερικανικής διαπραγματευτικής θέσης, καθώς θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί οποιοδήποτε νησί για περισσότερο από λίγες ημέρες.

«Είναι εφικτό να αποβιβαστούν σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες», είπε.

«Φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να επιτύχουν οτιδήποτε από στρατιωτική άποψη».

Οι χερσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται ούτως ή άλλως να μην τερματίσουν την ιρανική απειλή. Για να ανοίξει το στενό για τη ναυσιπλοΐα, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον πλοίων, θα απαιτούνταν ναυτική συνοδεία για τα εμπορικά πλοία, καθώς και ναρκαλιευτική δράση και αεροπορική υποστήριξη.

Η αποστολή αυτή θα χρειαζόταν τόσα πολεμικά πλοία που οι ΗΠΑ θα έπρεπε να στηριχθούν σε συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ευρωπαϊκές χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν έλλειψη ναρκαλιευτικών πλοίων ειδικότερα. Μέχρι στιγμής, ο στρατός τους δηλώνει ότι δεν διαθέτει τους πόρους για να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία.

Η πρόκληση ενδέχεται να πολλαπλασιαστεί.

Οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, σύμμαχοι του Ιράν, μπήκαν στη σύγκρουση το Σάββατο, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από το στενό πέρασμα στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, μια άλλη κρίσιμη ναυτιλιακή διαδρομή στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας τις ΗΠΑ με δύο θαλάσσιες οδούς να διασφαλίσουν.

Τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά

Είτε πρόκειται για κινήσεις εντυπωσιασμού ή για σπασμωδικές αντιδράσεις, η πραγματικότητα δείχνει πως οι εξελίξεις δεν φαίνεται να δικαιώνουν τις προσδοκίες του Τραμπ.

Το διαπραγματευτικό χαρτί του Στενού του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ισχυρό για το Ιράν, περιορίζοντας τα περιθώρια πίεσης.

Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις σε στρατιωτικές δυνάμεις και πόρους καθιστούν κάθε επιλογή ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη και ο χρόνος πιέζει την παγκόσμια οικονομία.

Με το σενάριο των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων να απομακρύνεται, η επόμενη στρατηγική κίνηση στο έδαφος του Ιράν προμηνύεται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη.

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Σύνταξη
Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Σύνταξη
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

