Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και πεζοναύτες φτάνουν στη Μέση Ανατολή για αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια επικίνδυνη νέα φάση του πολέμου σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέξει να κλιμακώσει την ένταση.

Οποιαδήποτε πιθανή χερσαία επιχείρηση δεν θα αποτελούσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή και θα μπορούσε αντ’ αυτού να περιλαμβάνει επιδρομές από ένα μείγμα δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και συμβατικών στρατευμάτων πεζικού, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Όλοι μίλησαν στην washingtonpost, υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εξαιρετικά ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες.

Μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει το προσωπικό των ΗΠΑ σε μια σειρά από απειλές, συμπεριλαμβανομένων ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, πυρών εδάφους και αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Το Σάββατο δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ θα ενέκρινε όλα, ορισμένα ή κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.

Οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις στη κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες διστάζει μεταξύ της δήλωσης ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος και της απειλής ότι θα τον επιτείνει.

Ενώ ο πρόεδρος έχει σηματοδοτήσει την επιθυμία να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό της σύγκρουσης, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ προειδοποίησε την Τρίτη ότι εάν το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν τερματίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και δεν σταματήσει τις απειλές του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, ο Τραμπ είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» εναντίον τους.

Σε δήλωσή του απαντώντας σε ερωτήσεις για την παρούσα έκθεση, ο Λίβιτ δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες ώστε να δώσει στον Αρχηγό τη μέγιστη δυνατή επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρόεδρος έχει λάβει κάποια απόφαση».

Οι συζητήσεις εντός της κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα έχουν αγγίξει την πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ , ενός βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, και τις επιδρομές σε άλλες παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ για τον εντοπισμό και την καταστροφή όπλων που μπορούν να στοχεύσουν εμπορικά και στρατιωτικά πλοία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένα άτομο είπε ότι οι στόχοι που εξετάζονται πιθανότατα θα χρειαστούν «εβδομάδες, όχι μήνες» για να ολοκληρωθούν. Ένα άλλο άτομο έθεσε το πιθανό χρονοδιάγραμμα σε «μερικούς μήνες».

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε το Σάββατο σε αιτήματα για σχολιασμό.

Δημοσιεύματα για ένα τελικό χτύπημα στο Ιράν

Ο Τραμπ, μιλώντας στις 20 Μαρτίου στο Οβάλ Γραφείο , δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά. Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα, αλλά δεν στέλνω στρατεύματα».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Γαλλία την Παρασκευή μετά από μια συγκέντρωση συμμάχων των ΗΠΑ που ανησυχούσαν για το αυξανόμενο οικονομικό κόστος του πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν πρόκειται να είναι μια παρατεταμένη σύγκρουση». Επανέλαβε μια συχνή, αν και αόριστη, εκτίμηση της κυβέρνησης ότι η επιχείρηση είναι νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορούν να επιτύχουν όλους τους στόχους τους χωρίς χερσαίες δυνάμεις».

Τα σχόλια του Ρούμπιο ακολούθησαν ένα δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζει ένα «τελικό χτύπημα» εναντίον του Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο χερσαίες δυνάμεις όσο και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού.

Το Axios και η Wall Street Journal ανέφεραν επίσης τις τελευταίες ημέρες ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει επιπλέον 10.000 χερσαίους στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, συμπληρώνοντας εκείνους που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Η Washington Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αυτές τις αναφορές.

Όχι… στις χερσαίες επιθέσεις λένε οι Αμερικανοί

Τον τελευταίο μήνα, 13 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν μέσω μάχης, συμπεριλαμβανομένων έξι σε αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράκ, έξι σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Πορτ Σουάιμπα στο Κουβέιτ και ένας σε επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.

Περισσότεροι από 300 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε αντίποινα που στόχευαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον επτά χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 που υπέστησαν σοβαρά τραύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η προοπτική ανάπτυξης αμερικανικών μαχητικών στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος αντιμετωπίζει σημαντική αντίθεση μεταξύ των Αμερικανών, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Μία από αυτές, που διεξήχθη από κοινού από το Associated Press και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Γνώμης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, διαπίστωσε ότι το 62% των ερωτηθέντων αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, με μόνο το 12% να τάσσεται υπέρ.

Οι ερωτηθέντες διχάστηκαν πιο ισότιμα ​​σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, με το 39% να είναι αντίθετο και το 33% να τάσσεται υπέρ.