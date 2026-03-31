Νέα επίθεση Τραμπ προς την Ευρώπη: Βρείτε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιο μόνοι σας
Ο Τραμπ προτρέπει τις χώρες που δεν τον βοήθησαν να πάνε στο Στενό του Χορμούζ και «απλώς να το πάρουν»
- Γιατί τα ηφαίστεια ξεσπούν με κεραυνούς; Λύση σε μυστήριο του στατικού ηλεκτρισμού
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τις χώρες που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στις συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν και τώρα δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα για τα αεροσκάφη, να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο και να πάνε στο Στενό του Χορμούζ και «απλώς να το ΠΑΡΟΥΝ».
Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικότερα στην Βρετανία και την Γαλλία που δεν βοήθησαν στον πόλεμο που αποφάσισε να εξαπολύσει μαζί με το Ισραήλ και οδήγησε στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και στο κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ από το Ιράν.
«Ολες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να πάρουν καύσιμα για τα αεροσκάφη εξαιτίας του Στενού του Χορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να αναμειχθεί στον αποκεφαλισμό του Ιράν, σας έχω μια πρόταση: Νο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε πολύ, και Νο 2, μαζέψτε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πάτε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
«Πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε για τον εαυτό σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι εκεί για να σας βοηθήσουν πια, όπως κι’ εσείς δεν ήσασταν για μας».
«Το δύσκολο έγινε. Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας!».
Ταυτόχρονα ο Τραμπ καταφέρθηκε και κατά της Γαλλίας που υπήρξε «ελάχιστη συνεργάσιμη» στον πόλεμο κατά του Ιράν και την κατηγόρησε για την απαγόρευση πτήσης στο εναέριο χώρο της των αμερικανικών αεροσκάφων που μετέφεραν στρατιωτικά εφόδια στο Ισραήλ.
«Η Γαλλία δεν άφησε αεροπλάνα με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να πετάξουν επάνω από το γαλλλικό έδαφος. Η Γαλλία ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ σχετικά με τον “ιρανό χασάπη” που εξοντώθηκε επιτυχώς», έγραψε ο Τραμπ.
Λίγο αργότερα επανέλαβε τις δηλώσεις του στο CBS υιοθετώντας το ίδιο ύφος. « Καιρός ήταν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους», τόνισε.
Σε σχέση με το πότε θα αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Κάποια στιγμή θα το κάνω, αλλά όχι ακόμα».
Trump to CBS on the Strait of Hormuz:
Countries have to come in and take care of it. They’re going to have to come in and do their own work.
There’s no real threat in the Strait of Hormuz.
Let them come and take it like they’re supposed to. Let them come up and take it. They…
— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
- Νέα επίθεση Τραμπ προς την Ευρώπη: Βρείτε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιο μόνοι σας
- Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
- Ρονάλντο Ναζάριο: «Η Βραζιλία είναι πάντα και παντού το φαβορί – Έχουμε κορυφαίο προπονητή»
- Μαρινέλλα: Συγκίνησαν η κόρη και τα εγγόνια της στο τελευταίο «αντίο»
- Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
- ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
- Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
- Ο Ντε Τσέρμπι αναλαμβάνει την Τότεναμ (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις