Νέα επίθεση Τραμπ προς την Ευρώπη: Βρείτε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιο μόνοι σας

Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τις χώρες που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στις συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν και τώρα δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα για τα αεροσκάφη, να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο και να πάνε στο Στενό του Χορμούζ και «απλώς να το ΠΑΡΟΥΝ».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικότερα στην Βρετανία και την Γαλλία που δεν βοήθησαν στον πόλεμο που αποφάσισε να εξαπολύσει μαζί με το Ισραήλ και οδήγησε στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και στο κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ από το Ιράν.

«Ολες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να πάρουν καύσιμα για τα αεροσκάφη εξαιτίας του Στενού του Χορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να αναμειχθεί στον αποκεφαλισμό του Ιράν, σας έχω μια πρόταση: Νο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε πολύ, και Νο 2, μαζέψτε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πάτε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε για τον εαυτό σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι εκεί για να σας βοηθήσουν πια, όπως κι’ εσείς δεν ήσασταν για μας».

«Το δύσκολο έγινε. Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας!».

Ταυτόχρονα ο Τραμπ καταφέρθηκε και κατά της Γαλλίας που υπήρξε «ελάχιστη συνεργάσιμη» στον πόλεμο κατά του Ιράν και την κατηγόρησε για την απαγόρευση πτήσης στο εναέριο χώρο της των αμερικανικών αεροσκάφων που μετέφεραν στρατιωτικά εφόδια στο Ισραήλ.

«Η Γαλλία δεν άφησε αεροπλάνα με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να πετάξουν επάνω από το γαλλλικό έδαφος. Η Γαλλία ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ σχετικά με τον “ιρανό χασάπη” που εξοντώθηκε επιτυχώς», έγραψε ο Τραμπ.

Λίγο αργότερα επανέλαβε τις δηλώσεις του στο CBS υιοθετώντας το ίδιο ύφος. « Καιρός ήταν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους», τόνισε.

Σε σχέση με το πότε θα αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Κάποια στιγμή θα το κάνω, αλλά όχι ακόμα».