Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει «πολύ ακόμα», προσθέτοντας: «Τους καταστρέφουμε ολοσχερώς αυτή τη στιγμή, είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή» και σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν αυτόματα».

«Η άποψη μου είναι ότι έχω καταστρέψει τη χώρα. Δεν τους έχει μείνει καμία δύναμη, και ας αφήσουμε τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά να πάνε και να τα ανοίξουν… Γιατί φαντάζομαι ότι όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα είναι πολύ ευτυχής να ανοίξει τα Στενά», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις νυχτερινές επιθέσεις κοντά στην Ισφαχάν, όπου βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση, αλλά δεν αποκάλυψε τι ακριβώς χτυπήθηκε, λέγοντας αντ’ αυτού: «Ήταν υπέροχο. Αυτά ήταν πράγματα που ανατινάξαμε. Ήταν μια μεγάλη έκρηξη».

«Είναι αλλαγή καθεστώτος»

«Ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύαμε, που σημαίνει ότι είχαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, τους αφαιρούμε την πυρηνική τους ικανότητα και έχουμε επιτύχει αλλαγή καθεστώτος. Ξέρετε, έχουμε να κάνουμε τώρα με μια εντελώς διαφορετική ομάδα ανθρώπων και είναι πολύ πιο λογικοί από τους προηγούμενους, πολύ πιο λογικοί», είπε.

«Και αυτό είναι πραγματικά αλλαγή καθεστώτος», υποστήριξε.