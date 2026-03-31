«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν

Πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς αυτές τις μέρες να μην ακούσει προβληματισμένους ειδικούς και στρατιωτικούς σχετικά με την πιθανότητα χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράν. Τα καλύτερα μυαλά στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για «γελοιότητα». Πολλά χρόνια πριν η θρυλική σατιρική εκπομπή Blackadder με τον Ρόουαν Άτκινσον είχε σαρκάσει ακριβώς αυτή την εμμονή ηγητόρων σε συνταγές που έχουν οδηγήσει σε αποτυχία και θανάτους.

Η άφιξη των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων εισβολής στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο ενισχύει τα σενάρια μιας επικίνδυνης απόπειρας να ανοίξει με τη βία το στενό του Ορμούζ, το μεγαλύτερο σημείο πίεσης του Ιράν στον πόλεμο.

Η αποστολή περίπου 5.000 πεζοναυτών όμως για ένα χερσαίο χτύπημα προμηνύει άλλη μια αποτυχία για τους Αμερικανούς. Η αμερικανική εμπλοκή στο Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε από 536.100 Αμερικανούς στρατιώτες το 1968. Η εισβολή στο Ιράκ το 2003 ανήλθε σε περίπου 200.000 και εκείνη στο Αφγανιστάν απορρόφησε 100.000 στρατεύματα. Όλες απέτυχαν.

Ακριβώς αυτός ο παραλογισμός να δοκιμάζονται αποτυχημένα δόγματα και στρατηγικές είχε σατιριστεί από την εκπομπή Blackadder τη δεκαετία του… 1980.

«Μια καταπληκτική ιδέα»

Σε ένα από τα επεισόδια που σατιρίζει τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, o διοικητής της μονάδας (στρατηγός Melchett) και ο υπασπιστής του (Darling) μιλάνε για ένα “ιδιοφυές σχέδιο” που θα οδηγήσει στη νίκη, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ακριβώς η ίδια τακτική που υιοθετούσαν σε προηγούμενες επιθέσεις: κατά μέτωπο επίθεση που οδηγεί σε σφαγή των φίλιων μονάδων δίχως κανένα επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Ο λοχαγός Blackadder (Ρόουν Άτκινσον) είναι ο ρεαλιστής αξιωματικός που γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα αποτυχημένο σχέδιο και δεν το κρύβει.

Darling: Λοιπόν. «Ο στρατάρχης Χέιγκ έχει καταστρώσει ένα λαμπρό νέο τακτικό σχέδιο για να εξασφαλίσει την τελική νίκη στο πεδίο της μάχης».

Blackadder: «Α, μήπως αυτό το “λαμπρό” σχέδιο θα περιλαμβάνει να βγούμε από τα χαρακώματα και να βαδίσουμε πολύ αργά προς τον εχθρό, έτσι δεν είναι;».

Στη συνέχεια ο Blackadder τους αναφέρει το αυτονόητο, ότι δηλαδή πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που χρησιμοποιήσαν 18 φορές στο παρελθόν!

«Ακριβώς. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο λαμπρό» απαντάει ο Melchett, θεωρώντας ότι έτσι θα πιάσουν τους Γερμανούς στον ύπνο. «Το να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε τις προηγούμενες δεκαοκτώ φορές είναι ακριβώς το τελευταίο πράγμα που θα περιμένουν να κάνουμε αυτή τη φορά» συμπληρώνει. «Κάθε φορά όλοι σφαγιάζονται μέσα στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα» λέει ο Blackadder εκφράζοντας την διαφωνία του».

Κατά παράδοξο τρόπο ο Melchett συμφώνησε και ζήτησε γι αυτό από τον Blackadder να βρει έναν τρόπο να φτιάξει το κέφι του στρατεύματος, καθώς ο στρατάρχης Χέιγκ ανησυχεί ότι η σφαγή «ίσως καταρρακώνει το ηθικό των ανδρών».

Ορθά κοφτά ο Blackadder βρήκε τη λύση: «Λοιπόν, η παραίτησή του Χέηγκ και η αυτοκτονία του μοιάζουν καλή αρχή».

Melchett: Ενδιαφέρουσα σκέψη. Σημείωσέ το, Ντάρλινγκ.

Στην πραγματικότητα πολλοί αξιωματικοί στις ΗΠΑ γνωρίζουν ότι πρόκειται για άλλη μια παράλογη επιχείρηση ο πόλεμος στο Ιράν, όπως και ο Melchett απ’ ότι φάνηκε στο τέλος.

Έρευνα της επίκουρης καθηγήτριας στο Κολέγιο της Βοστώνης, Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ έχει δείξει ότι οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει 66 φορές να ανατρέψουν καθεστώτα ή να κάνουνε πολέμους ώστε να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος. Από αυτές, οι 40 απέτυχαν και οι 26 πράγματι έφεραν μια κυβέρνηση στην εξουσία, η οποίες όμως δεν άντεξαν.

Την στιγμή που σε ολόκληρη της Μέση Ανατολή οι Αμερικανοί αριθμούν μόλις 50.000 με 70.000 στρατεύματα, αναρωτιέται κανείς τι θα καταφέρει μια εισβολή ενός πολύ μικρού μέρους από αυτά σε ένα κράτος με έκταση σχεδόν όσο η μισή ανατολή Ευρώπη, 90 εκ. πληθυσμό και εκατοντάδες χιλιάδες στρατό έτοιμο να θυσιαστεί.