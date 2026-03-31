«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 11:50

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς αυτές τις μέρες να μην ακούσει προβληματισμένους ειδικούς και στρατιωτικούς σχετικά με την πιθανότητα χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράν. Τα καλύτερα μυαλά στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για «γελοιότητα». Πολλά χρόνια πριν η θρυλική σατιρική εκπομπή Blackadder με τον Ρόουαν Άτκινσον είχε σαρκάσει ακριβώς αυτή την εμμονή ηγητόρων σε συνταγές που έχουν οδηγήσει σε αποτυχία και θανάτους.

Η άφιξη των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων εισβολής στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο ενισχύει τα σενάρια μιας επικίνδυνης απόπειρας να ανοίξει με τη βία το στενό του Ορμούζ, το μεγαλύτερο σημείο πίεσης του Ιράν στον πόλεμο.

Η αποστολή περίπου 5.000 πεζοναυτών όμως για ένα χερσαίο χτύπημα προμηνύει άλλη μια αποτυχία για τους Αμερικανούς. Η αμερικανική εμπλοκή στο Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε από 536.100 Αμερικανούς στρατιώτες το 1968. Η εισβολή στο Ιράκ το 2003 ανήλθε σε περίπου 200.000 και εκείνη στο Αφγανιστάν απορρόφησε 100.000 στρατεύματα. Όλες απέτυχαν.

Ακριβώς αυτός ο παραλογισμός να δοκιμάζονται αποτυχημένα δόγματα και στρατηγικές είχε σατιριστεί από την εκπομπή Blackadder τη δεκαετία του… 1980.

«Μια καταπληκτική ιδέα»

Σε ένα από τα επεισόδια που σατιρίζει τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, o διοικητής της μονάδας (στρατηγός Melchett) και ο υπασπιστής του (Darling) μιλάνε για ένα “ιδιοφυές σχέδιο” που θα οδηγήσει στη νίκη, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ακριβώς η ίδια τακτική που υιοθετούσαν σε προηγούμενες επιθέσεις: κατά μέτωπο επίθεση που οδηγεί σε σφαγή των φίλιων μονάδων δίχως κανένα επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Ο λοχαγός Blackadder (Ρόουν Άτκινσον) είναι ο ρεαλιστής αξιωματικός που γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα αποτυχημένο σχέδιο και δεν το κρύβει.

Darling: Λοιπόν. «Ο στρατάρχης Χέιγκ έχει καταστρώσει ένα λαμπρό νέο τακτικό σχέδιο για να εξασφαλίσει την τελική νίκη στο πεδίο της μάχης».

Blackadder: «Α, μήπως αυτό το “λαμπρό” σχέδιο θα περιλαμβάνει να βγούμε από τα χαρακώματα και να βαδίσουμε πολύ αργά προς τον εχθρό, έτσι δεν είναι;».

Στη συνέχεια ο Blackadder τους αναφέρει το αυτονόητο, ότι δηλαδή πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που χρησιμοποιήσαν 18 φορές στο παρελθόν!

«Ακριβώς. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο λαμπρό» απαντάει ο Melchett, θεωρώντας ότι έτσι θα πιάσουν τους Γερμανούς στον ύπνο. «Το να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε τις προηγούμενες δεκαοκτώ φορές είναι ακριβώς το τελευταίο πράγμα που θα περιμένουν να κάνουμε αυτή τη φορά» συμπληρώνει. «Κάθε φορά όλοι σφαγιάζονται μέσα στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα» λέει ο Blackadder εκφράζοντας την διαφωνία του».

Κατά παράδοξο τρόπο ο Melchett συμφώνησε και ζήτησε γι αυτό από τον Blackadder να βρει έναν τρόπο να φτιάξει το κέφι του στρατεύματος, καθώς ο στρατάρχης Χέιγκ ανησυχεί ότι η σφαγή «ίσως καταρρακώνει το ηθικό των ανδρών».

Ορθά κοφτά ο Blackadder βρήκε τη λύση: «Λοιπόν, η παραίτησή του Χέηγκ και η αυτοκτονία του μοιάζουν καλή αρχή».

Melchett: Ενδιαφέρουσα σκέψη. Σημείωσέ το, Ντάρλινγκ.

Στην πραγματικότητα πολλοί αξιωματικοί στις ΗΠΑ γνωρίζουν ότι πρόκειται για άλλη μια παράλογη επιχείρηση ο πόλεμος στο Ιράν, όπως και ο Melchett απ’ ότι φάνηκε στο τέλος.

Έρευνα της επίκουρης καθηγήτριας στο Κολέγιο της Βοστώνης, Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ έχει δείξει ότι οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει 66 φορές να ανατρέψουν καθεστώτα ή να κάνουνε πολέμους ώστε να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος. Από αυτές, οι 40 απέτυχαν και οι 26  πράγματι έφεραν μια κυβέρνηση στην εξουσία, η οποίες όμως δεν άντεξαν.

Την στιγμή που σε ολόκληρη της Μέση Ανατολή οι Αμερικανοί αριθμούν μόλις 50.000 με 70.000 στρατεύματα, αναρωτιέται κανείς τι θα καταφέρει μια εισβολή ενός πολύ μικρού μέρους από αυτά σε ένα κράτος με έκταση σχεδόν όσο η μισή ανατολή Ευρώπη, 90 εκ. πληθυσμό και εκατοντάδες χιλιάδες στρατό έτοιμο να θυσιαστεί.

Ελληνική οικονομία: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος την πορεία της

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ
Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)
Ο Αριστοτέλης έπλασε αρκετές νέες, αποκλειστικά δικές του λέξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενες λέξεις με νέα σημασία

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι «υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Αυτοκρατορική αλαζονεία
Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

