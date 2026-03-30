Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η λήξη του πολέμου εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες, εν μέσω αναφορών για έμμεσες επαφές με την Ουάσινγκτον μέσω μεσολαβητών.

Όλα αυτά συνέβησαν στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χτυπήσουν τα ιρανικά κοιτάσματα πετρελαίου και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας..

Μιλώντας κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι «οποιαδήποτε απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου θα ληφθεί αποκλειστικά σύμφωνα με όλους τους όρους που έχουν τεθεί και στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας και των συμφερόντων του ιρανικού λαού», σύμφωνα με το IRNA.

Χθες μάλιστα αναφέρθηκε στις αμερικανικές διαδηλώσεις «No Kings» σπέρνοντας ταυτόχρονα τον «σπόρο της διχόνοιας» μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, λέγοντας πως ο αμερικανικός λαός έχει θυμώσει με το δόγμα «Πρώτα το Ισραήλ» και κάνοντας λόγο για «Ισραηλινούς βασιλιάδες που εξουσιάζουν την αμερικανική δημοκρατία».

AI experts in the United States should make President Trump aware of the reality of people in his country participating in the “No Kings” protests. The American people are angry about “Israel First”.

They are tired of Israeli kings ruling over American democracy. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 29, 2026

Ο Πεζεσκιάν αποκάλεσε το Ιράν «πηγή έμπνευσης για τα ελεύθερα έθνη»

Ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε επίσης τη διεθνή θέση του Ιράν ως πηγή έμπνευσης για τα «ελεύθερα έθνη» και τόνισε την ανάγκη διατήρησης των δημόσιων υπηρεσιών ως πυλώνα σταθερότητας.

Εξήρε τις ένοπλες δυνάμεις, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές τους «χρυσό κεφάλαιο», και επισήμανε τις δημόσιες συγκεντρώσεις ως ένδειξη ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης φάσης.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για «πλήρη καταστροφή» των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των πετρελαϊκών κοιτασμάτων και του νησιού Χαργκ του Ιράν, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν πριν από την προθεσμία της 6ης Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, οι περιφερειακές διαπραγματεύσεις αφήνουν να εννοηθεί πως αν η Κίνα συμφωνήσει σε εγγυήσεις ασφαλείας, θα μπορέσει να υπάρξει λήξη του πολέμου.