newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 21:40

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Spotlight

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η λήξη του πολέμου εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες, εν μέσω αναφορών για έμμεσες επαφές με την Ουάσινγκτον μέσω μεσολαβητών.

Όλα αυτά συνέβησαν στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χτυπήσουν τα ιρανικά κοιτάσματα πετρελαίου και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας..

Μιλώντας κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι «οποιαδήποτε απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου θα ληφθεί αποκλειστικά σύμφωνα με όλους τους όρους που έχουν τεθεί και στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας και των συμφερόντων του ιρανικού λαού», σύμφωνα με το IRNA.

Χθες μάλιστα αναφέρθηκε στις αμερικανικές διαδηλώσεις «No Kings» σπέρνοντας ταυτόχρονα τον «σπόρο της διχόνοιας» μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, λέγοντας πως ο αμερικανικός λαός έχει θυμώσει με το δόγμα «Πρώτα το Ισραήλ» και κάνοντας λόγο για «Ισραηλινούς βασιλιάδες που εξουσιάζουν την αμερικανική δημοκρατία».

Ο Πεζεσκιάν αποκάλεσε το Ιράν «πηγή έμπνευσης για τα ελεύθερα έθνη»

Ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε επίσης τη διεθνή θέση του Ιράν ως πηγή έμπνευσης για τα «ελεύθερα έθνη» και τόνισε την ανάγκη διατήρησης των δημόσιων υπηρεσιών ως πυλώνα σταθερότητας.

Εξήρε τις ένοπλες δυνάμεις, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές τους «χρυσό κεφάλαιο», και επισήμανε τις δημόσιες συγκεντρώσεις ως ένδειξη ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης φάσης.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για «πλήρη καταστροφή» των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των πετρελαϊκών κοιτασμάτων και του νησιού Χαργκ του Ιράν, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν πριν από την προθεσμία της 6ης Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, οι περιφερειακές διαπραγματεύσεις αφήνουν να εννοηθεί πως αν η Κίνα συμφωνήσει σε εγγυήσεις ασφαλείας, θα μπορέσει να υπάρξει λήξη του πολέμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Κόσμος
Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Σύνταξη
Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Σύνταξη
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμα» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές» Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Σύνταξη
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο